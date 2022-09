Siêu bão Noru: Cán bộ gõ cửa từng nhà, yêu cầu ký cam kết sơ tán

Ngày 26-9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP Đà Nẵng phát công văn về việc kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị ứng phó với bão Noru . Theo đó, trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên nghỉ học từ chiều thứ Hai (ngày 26-9) đến khi có thông báo đi học lại của sở. Các trường, trung tâm ở địa bàn thấp trũng, dễ bị ngập lụt hoặc được chọn làm nơi sơ tán dân đến tránh bão thường xuyên theo dõi diễn biến mưa, lũ, báo cáo Sở GDĐT, UBND các quận, huyện, chủ động đề xuất phương án cho trẻ mầm non, học sinh, học viên nghỉ học phù hợp với tình hình thực tế. Các trường đại học tư thục theo dõi tình hình bão, liên hệ với chính quyền địa phương nơi trường đóng chân, chủ động quyết định thời gian cho sinh viên nghỉ học để đảm bảo an toàn và các yêu cầu về phòng, chống bão. Các trường phân công các bộ phận có liên quan trực 24/24 trên nguyên tắc "4 tại chỗ" để sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh. Thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết để theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và tình hình mưa, lũ sau khi bão đi qua. Sau bão, các đơn vị tổng hợp, báo cáo những thiệt hại gửi về Sở GDĐT trước 15 giờ ngày 28-9 và ngày 29-9, tập trung lực lượng và phương tiện, khẩn trương khắc phục những ảnh hưởng của bão; phối hợp với phụ huynh, đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non và học sinh, học viên khi quay trở lại trường học.