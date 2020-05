Chuyến bay đưa người Việt từ UAE về nước sẽ hạ cánh tại sân bay Cần Thơ

Thứ Sáu, ngày 01/05/2020 16:59 PM (GMT+7)

Chuyến bay Vietnam Airlines đưa công dân Việt Nam tại UAE về nước sẽ khởi hành lúc 14 giờ 40 ngày thứ Bảy 2-5 (giờ địa phương) từ Dubai và sẽ hạ cánh tại sân bay Cần Thơ.

Đại sứ quán Việt Nam tại các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) vừa có thông báo về chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước ngày mai 2-5.

Theo đó, Vietnam Airlines thông báo đã cơ bản hoàn thành việc bán vé cho công dân Việt Nam tại UAE trên chuyến bay VN0088 từ Dubai đi Cần Thơ khởi hành lúc 14 giờ 40 ngày thứ Bảy 2-5 (giờ địa phương).

Chuyến bay chở người Việt từ vùng dịch về nước hạ cánh tại sân bay Cần Thơ vào tháng 3-2020 - Ảnh: Minh Châu

Trên cơ sở thông báo và đề nghị của phía UAE, để đảm bảo chuyến bay thành công, Đại sứ quán thông báo công dân sẽ đi trên chuyến bay này lưu ý nhà ga đón khách trên chuyến bay VN0088 làm thủ tục tại Terminal 2, Sân bay Dubai. Tất cả hành khách phải nhớ mang theo hộ chiếu, vé máy bay và có mặt tại sân bay trước 10 giờ sáng để hoàn thành thủ tục kiểm tra sức khỏe và các thủ tục check-in khác.

Công dân cần tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của nhân viên sân bay và cán bộ Đại sứ quán, bắt buộc đeo khẩu trang và găng tay, đảm bảo giữ khoảng cách an toàn với người khác theo hướng dẫn của nhân viên sân bay. Hành lý theo vé: 1 kiện hành lý ký gửi không quá 23 kg, 1 kéo/xách tay tối đa 12 kg.

Hiện nay, các cơ quan chức năng trong nước và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục khuyến cáo công dân Việt Nam và kiều bào tuân thủ theo các hướng dẫn của chính quyền sở tại, hạn chế tối đa việc di chuyển, đi lại và không nên về nước nếu không có lý do cấp bách; đồng thời phối hợp tổ chức một số chuyến bay riêng lẻ để đưa những công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước, trên cơ sở diễn biến dịch bệnh trong nước và quốc tế, cũng như khả năng tổ chức tiếp nhận, cách ly ở trong nước. Những trường hợp được ưu tiên về nước là những người có hoàn cảnh khó khăn như trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, sinh viên không có nơi cư trú do các ký túc xá đóng của, những người hết hạn thị thực nhưng bị kẹt lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19...

Được biết, đợt này, các hãng hàng không đã và đang tiến hành vận chuyển công dân Việt Nam từ Nhật Bản, Mỹ, Canada, Pháp, Nga, Tây Ban Nha, Singapore... về nước trên 13 chuyến bay. Vietnam Airlines sẽ vận chuyển công dân Việt từ Nhật Bản, Mỹ, Canada, UAE, Pháp, Nga, Tây Ban Nha, Thái Lan với 10 chuyến bay. Vietjet đảm nhận vận chuyển công dân từ Singapore, Indonesia với 2 chuyến bay. Bamboo Airways vận chuyển công dân từ Phillippines với 1 chuyến bay.

Sớm thông báo về chuyến bay đưa người Việt về nước Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney (Úc) Trịnh Đức Hải cho biết đại dịch Covid-19 đã khiến cho cuộc sống và công việc của công dân Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi cộng đồng người Úc gốc Việt và những người đã có quy chế thường trú nhân tại Úc đều nhận được sự trợ giúp nhiều mặt về tài chính từ Chính quyền Liên bang, cũng như chính quyền bang thì công dân Việt Nam đang học tập, làm việc hay sinh sống tại Úc bằng thị thực tạm trú vẫn phải tự chi trả mọi chi phí trong bối cảnh trường học, bao gồm cả trường Đại học đều phải tạm thời đóng cửa hoặc chuyển sang học online. Một số công dân Việt Nam qua Úc học tập ngắn hạn, hoặc đi du lịch, thăm thân nhân bị kẹt lại vì tất cả các chuyến bay từ Úc về Việt Nam đang tạm thời không được hoạt động dẫn đến cuộc sống và sinh hoạt cũng gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, một trong những vấn đề mà công dân Việt Nam tại Úc nói chung và các bang mà Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney phụ trách nói riêng quan tâm nhất, đó là khi nào sẽ có các chuyến bay do Chính phủ thu xếp để đưa công dân đang tạm trú tại Úc có nguyện vọng về nước. Về vấn đề này, căn cứ vào chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Ngoại giao, Tổng lãnh sự Trịnh Đức Hải cho biết, đang phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Canberra và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth nắm bắt tình hình nhu cầu để trao đổi, làm việc với các cơ quan chức năng liên quan của Úc và Việt Nam. Khi nào có chuyến bay do Chính phủ thu xếp, các cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự của Việt Nam tại Úc sẽ kịp thời thông báo công khai cụ thể.

