Tin tức 24h qua: Quảng Ninh đón chuyến bay đặc biệt chở 308 hành khách tới từ Hàn Quốc

Thứ Sáu, ngày 17/04/2020 20:30 PM (GMT+7)

Quảng Ninh đón chuyến bay đặc biệt chở 308 hành khách tới từ Hàn Quốc; Hà Nội xét nghiệm nhanh Covid-19 ở tất cả các chợ đầu mối... là những tin nóng 24h qua.

Quảng Ninh đón chuyến bay đặc biệt chở 308 hành khách tới từ Hàn Quốc

11 giờ 27 ngày 17/4, chuyến bay mang số hiệu OZ7737 của hãng hàng không Asiana Airlines xuất phát từ Incheon (Hàn Quốc) chở 308 hành khách, toàn bộ là các kỹ sư của công ty Samsung Việt Nam, đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh). Tất cả hành khách được kiểm tra y tế và thực hiện cách ly theo đúng quy định.

Đón hành khách tại sân bay Vân Đồn - Ảnh minh họa

Đây là chuyến bay đặc biệt chở các chuyên gia Hàn Quốc sang Việt Nam làm việc theo thỏa thuận của Chính phủ hai nước.

Tất cả chuyên gia Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam đều đã được cấp giấy xác nhận không dương tính với virus SARS-CoV-2 do cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc cấp và giấy này được Việt Nam chấp nhận.

Phó Chủ tịch HĐND phản ứng chốt kiểm dịch Covid-19 bị cách hết chức vụ trong Đảng

Chiều 17/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã quyết định cách hết các chức vụ trong Đảng (nhiệm kỳ 2015-2020) đối với ông Lưu Văn Thanh, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản.

UBND tỉnh Bình Phước tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc của ông Thanh vào ngày 13-4. Ảnh: Pháp luật TPHCM

Ông Lưu Văn Thanh có những lời lẽ thiếu chuẩn mực, không hợp tác đo thân nhiệt tại chốt kiểm dịch thị xã Bình Long, huyện Hớn Quản. Vụ việc lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận. Mới đây, ông Thanh đã viết thư công khai xin lỗi gửi cử tri và nhân dân huyện Hớn Quản, cộng đồng mạng xã hội. Đồng thời, ông Thanh cũng đã làm đơn xin từ chức Phó chủ tịch HĐND và xin thôi làm đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021, sẵn sàng nhận mọi hình thức xử lý của các cấp có thẩm quyền.

Ngoài kỷ luật về mặt Đảng, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước yêu cầu các cơ quan liên quan, tiếp tục xem xét, xử lý kỷ luật về mặt chính quyền đối với ông Thanh, tương xứng với hình thức của Đảng.

Hà Nội xét nghiệm nhanh Covid-19 ở tất cả các chợ đầu mối

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của TP diễn ra sáng 17/4, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở Y tế phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) lấy xác suất, xét nghiệm nhanh Covid-19 tại 5 chợ đầu mối như Long Biên, Hoàng Mai, Ngã Tư Sở... để đánh giá mức độ lây nhiễm trên địa bàn TP.

Cảnh trong chợ đầu mối Long Biên, Hà Nội. (Ảnh: Trọng Nghĩa)

Theo ông Chung, hiện nay dịch bệnh trên địa bàn đang được kiểm soát tốt, trong vòng 36 tiếng qua chưa phát hiện ca nhiễm mới ở Hà Nội. “Một trong những nguyên nhân tạo kết quả chống dịch tốt là do chúng ta thực hiện tốt công tác xét nghiệm”, ông Chung khẳng định.

Cũng tại cuộc họp, ông Chung cho biết, Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội (CDC Hà Nội) phải rà soát lại việc mua sắm các thiết bị y tế, Sở Y tế được giao toàn quyền trong việc mua sắm nên sở phải mua sắm tập trung, không phân về các cơ sở ở địa phương để mua sắm, các thiết bị đã mua sắm không được sử dụng bừa bãi, phải bảo quản trong kho, khi nào cần thì mới được dùng.

Ngoài ra, ông Chung cũng lưu ý, hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an, đã làm việc và triệu tập một số cán bộ của CDC Hà Nội để làm rõ việc mua sắm thiết bị y tế (máy xét nghiệm), vấn đề này cũng có liên quan đến một số tỉnh, thành khác.

Bắt 4 cán bộ Sở Tư pháp, Sở TN&MT tỉnh Thái Bình liên quan tới vụ vợ chồng Đường "Nhuệ"

Tối 16/4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết căn cứ kết quả điều tra đối với Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thái Bình vừa bắt giữ, khởi tố thêm 4 bị can.

Vợ chồng Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương.

4 đối tượng bị bắt giữ gồm Phạm Văn Hiệp (SN 1984, trú tại Tổ 36, phường Trần Lãm, TP.Thái Bình), là Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình; Vũ Gia Thành (SN 1977, trú tại tổ 7, phường Hoàng Diệu, TP.Thái Bình), là Đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình; Trịnh Thị Minh Thúy (SN 1970, trú tại tổ 5, phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình), là Trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình; Hà Văn Dũng, (SN 1984, trú tại tổ 9, phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình), là nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình.

Các đối tượng nói trên bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, chỗ làm việc để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 1 Điều 356 Bộ luật hình sự trong cùng ngày.

Tin vui: tròn 36h Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới

Đến 18h ngày 17/4, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới nào kể từ 6 giờ sáng ngày 16/4. Như vậy lần đầu tiên từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, 36 tiếng liên tục Việt Nam không có thêm ca mắc mới.

Tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam là 268 trường hợp, trong đó có 60 người từ nước ngoài chiếm 59,7%; 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%. Cũng trong hôm nay có 21 bệnh nhân (BN) được công bố khỏi bệnh, nâng số tổng người khỏi bệnh lên đến 198 người.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 73.758, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 324; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 11.549; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 57.172.

