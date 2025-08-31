Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục đề nghị ‘dùng vàng chuộc tội’

Liên quan đến vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa và một số địa phương liên quan, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết luận điều tra cho rằng, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn đã ký 983 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 cá nhân, thu về hơn 7.032 tỷ đồng khi dự án Khu trung tâm đô thị thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch Nha Trang chưa được phép huy động vốn, chưa đủ điều kiện để thực hiện chuyển nhượng đất nền cho người dân tự xây dựng do Công ty Phúc Sơn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Quá trình điều tra, bị can Hậu thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đề nghị được dùng khoảng hơn 14 tỷ đồng và 503 lượng vàng còn thừa sau khi thực hiện nghĩa vụ đối với vụ án mà trước đó Hậu bị CQĐT Bộ Công an khởi tố điều tra để khắc phục toàn bộ hậu quả của vụ án này.

Trước đó, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan diễn ra hồi tháng 7, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn đã nhiều lần mong được dùng tài sản, trong đó có có số lượng lớn vàng để khắc phục hậu quả vụ án.

Nguyễn Văn Hậu tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 7.

Theo luật sư của Nguyễn Văn Hậu, hậu quả của vụ án được xác định là hơn 1.164 tỷ đồng. Tính đến thời điểm diễn ra phiên tòa sơ thẩm, ông Hậu đã khắc phục được như sau: Gia đình ông Hậu, Công ty Phúc Sơn, Công ty Thăng Long đã nộp khắc phục được hơn 84 tỷ đồng. Số tiền bị thu giữ khi khám là hơn 28 tỷ đồng. Số vàng thu giữ khi khám xét: 501 lượng. Quy đổi ra là hơn 57 tỷ đồng.

Số USD Mỹ thu giữ khi khám xét là 316.800 USD, quy đổi tỷ giá ra được hơn 8,1 tỷ đồng. Số tiền trong tài khoản, sổ tiết kiệm bị phong tỏa là hơn 247 tỷ đồng... Số tiền, vàng thu giữ khi khám xét, số tiền trong sổ tiết kiệm và tài khoản mang tên vợ chồng ông Hậu đã được Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nhiều lần làm đơn xin sử dụng để khắc phục hậu quả.

Tại phiên tòa sơ thẩm, sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn mức án tổng cộng 30 năm tù về các tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Khách hàng muốn nhận đất theo hợp đồng

Kết quả điều tra xác định, sau khi ký hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Công ty Phúc Sơn, nhiều khách hàng đã chuyển nhượng lại hợp đồng để hưởng tiền chênh lệch. Tổng số giao dịch liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng là 1.882.

Đến thời điểm khởi tố vụ án, Công ty Phúc Sơn đã ký 983 hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 khách hàng. Tuy nhiên, quá trình điều tra, CQĐT đã tiến hành các biện pháp điều tra nhưng đến thời điểm kết thúc điều tra vụ án vẫn chưa làm việc được với một số khách hàng.

Khu trung tâm đô thị thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch Nha Trang do Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện. Ảnh: Xuân Ngọc

Làm việc với CQĐT, phần lớn khách hàng đề nghị được nhận đất theo thỏa thuận tại hợp đồng đã ký với Công ty Phúc Sơn.

Theo Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng, khu đất tại sân bay Nha Trang đã được Chính phủ phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất từ đất quốc phòng sang phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để thực hiện dự án Khu đô thị trung tâm thương mại- dịch vụ- tài chính- du lịch Nha Trang; Công ty Phúc Sơn đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên khu đất.