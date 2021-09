Chủ tịch Phan Văn Mãi: Sau 30-9 TP.HCM từng bước mở cửa hoạt động kinh tế

TP.HCM phải được mở cửa sớm Liên quan đến quan điểm chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có COVID” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá dự thảo hướng dẫn tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với COVID-19 của Bộ Y tế rất khoa học, định hướng cho công tác phòng chống dịch cũng như phục hồi kinh tế trong thời gian tới. Thành phố sẽ căn cứ vào đây để xây dựng kế hoạch. Tuy nhiên, TP.HCM có đặc thù do thời gian giãn cách rất dài, tình hình dịch còn phức tạp, nếu Thành phố áp dụng đầy đủ các tiêu chí, chỉ tiêu như hướng dẫn này thì chưa thể đáp ứng ngay được, đặc biệt là từ sau ngày 30-9. “Do yêu cầu của TP.HCM phải được mở cửa sớm, đặc biệt là các hoạt động sản xuất- kinh doanh, Thành phố kiến nghị Thủ tướng, Ban chỉ đạo Quốc gia cho phép Thành phố có giai đoạn “quá độ”, có những đặc thù trong việc áp dụng hướng dẫn này. Nếu được Thủ tướng cho phép, Thành phố làm việc với các cơ quan chức năng để nghiên cứu và đề xuất những điểm đặc thù, sau đó Thành phố sẽ nỗ lực phấn đấu để thực hiện theo các tiêu chí chung”- ông Mãi nói.