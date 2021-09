Ngày 25/9, thêm 9.682 ca mắc COVID-19 trong nước

Thứ Bảy, ngày 25/09/2021 18:23 PM (GMT+7)

Tối nay (25/9), Bộ Y tế công bố 9.682 ca mắc COVID-19 trong nước (tăng 1.152 ca so với ngày trước đó) tại 34 tỉnh, thành phố.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 18:48 25/09/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +9.682 742.174 18.365 180 1 TP.HCM +4.046 366.539 14.116 123 2 Bình Dương +3.629 196.864 1.837 34 3 Đồng Nai +996 44.921 452 7 4 Long An +193 31.618 392 0 5 Bình Phước +147 1.315 7 0 6 An Giang +117 4.244 43 3 7 Kiên Giang +91 5.151 47 1 8 Tiền Giang +81 13.724 355 3 9 Hà Nam +66 207 0 0 10 Cần Thơ +48 5.408 95 1 11 Sóc Trăng +42 1.062 24 0 12 Tây Ninh +41 7.436 123 3 13 Bình Định +39 1.214 12 0 14 Khánh Hòa +25 7.645 98 0 15 Bến Tre +13 1.885 70 2 16 Ninh Thuận +13 897 8 0 17 Đà Nẵng +11 4.902 68 2 18 Phú Yên +10 3.012 34 0 19 Bình Thuận +9 3.064 60 1 20 Đắk Lắk +9 1.783 7 0 21 Quảng Bình +8 1.550 2 0 22 Quảng Trị +7 187 1 0 23 Đồng Tháp +6 8.201 250 0 24 Đắk Nông +6 677 1 0 25 Hà Nội +4 4.199 56 0 26 Nghệ An +4 1.815 15 0 27 Bà Rịa - Vũng Tàu +4 4.116 46 0 28 Bạc Liêu +4 374 2 0 29 Cà Mau +4 335 4 0 30 Vĩnh Long +3 2.158 58 0 31 Thanh Hóa +2 437 4 0 32 Quảng Ngãi +2 1.164 1 0 33 Trà Vinh +1 1.456 17 0 34 Thừa Thiên Huế +1 819 11 0 35 Điện Biên 0 61 0 0 36 Hà Giang 0 28 0 0 37 Phú Thọ 0 22 0 0 38 Nam Định 0 52 1 0 39 Vĩnh Phúc 0 233 3 0 40 Hải Phòng 0 27 0 0 41 Thái Nguyên 0 15 0 0 42 Quảng Ninh 0 9 0 0 43 Yên Bái 0 3 0 0 44 Bắc Kạn 0 5 0 0 45 Lai Châu 0 1 0 0 46 Hòa Bình 0 16 0 0 47 Tuyên Quang 0 2 0 0 48 Lào Cai 0 104 0 0 49 Ninh Bình 0 79 0 0 50 Lâm Đồng 0 280 0 0 51 Hà Tĩnh 0 447 5 0 52 Hải Dương 0 168 1 0 53 Gia Lai 0 538 2 0 54 Quảng Nam 0 612 5 0 55 Sơn La 0 252 0 0 56 Hưng Yên 0 294 1 0 57 Lạng Sơn 0 212 1 0 58 Kon Tum 0 29 0 0 59 Thái Bình 0 76 0 0 60 Bắc Giang 0 5.822 14 0 61 Bắc Ninh 0 1.894 14 0 62 Hậu Giang 0 514 2 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 25/09/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 37.654.636 Số mũi tiêm hôm qua 786.467

Theo Bộ Y tế, tính từ 17h ngày 24/9 đến 17h ngày 25/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.706 ca nhiễm mới, trong đó 24 ca nhập cảnh và 9.682 ca ghi nhận trong nước (tăng 1.152 ca so với ngày trước đó) tại 34 tỉnh, thành phố (có 4.377 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. Hồ Chí Minh (4.046), Bình Dương (3.629), Đồng Nai (996), Long An (193), Bình Phước (147), An Giang (117), Kiên Giang (91), Tiền Giang (81), Hà Nam (66), Cần Thơ (48), Sóc Trăng (42), Tây Ninh (41), Bình Định (39), Khánh Hòa (25), Bến Tre (13), Ninh Thuận (13), Đà Nẵng (11), Phú Yên (10), Đắk Lắk (9), Bình Thuận (9), Quảng Bình (8 ), Quảng Trị (7), Đồng Tháp (6), Đắk Nông (6), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Nghệ An (4), Bạc Liêu (4), Cà Mau (4), Hà Nội (4), Vĩnh Long (3), Quảng Ngãi (2), Thanh Hóa (2), Trà Vinh (1), Thừa Thiên Huế (1).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Kiên Giang (-112), Đồng Tháp (-34), Tiền Giang (-31).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bình Dương (651), TP. Hồ Chí Minh (260), Đồng Nai (193).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 9.940 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 746.678 ca nhiễm, đứng thứ 44/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 7.587 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 742.174 ca, trong đó có 511.270 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 16/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang, Thái Bình, Lạng Sơn.

Có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Kon Tum, Hải Dương.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (366.539), Bình Dương (196.864), Đồng Nai (44.921), Long An (31.618), Tiền Giang (13.724).

Về điều trị, hôm nay có 10.590 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi tại Việt Nam lên 516.449 ca.

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.461 ca, trong đó, số ca thở ô xy qua mặt nạ là 2.807 ca; Số ca thở ô xy dòng cao (HFNC) là 753 ca; Số ca thở máy không xâm lấn là 127 ca; Số ca thở máy xâm lấn là 742 ca; Số ca can thiệp tim phổi nhân tạo (ECMO) là 32 ca.

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 180 ca tử vong: tại TP. Hồ Chí Minh (123), Bình Dương (34), Đồng Nai (7), An Giang (3), Tiền Giang (3), Tây Ninh (3), Bến Tre (2), Đà Nẵng (2), Bình Thuận (1), Kiên Giang (1), Cần Thơ (1.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 220 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.400 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

TP. Hồ Chí Minh: Lập 22 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố Thủ Đức và các quận, huyện nhằm đánh giá tổng thể công tác phòng, chống dịch của toàn TP. Hồ Chí Minh.

TP. Hà Nội: Sở Y tế đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội tham mưu về phương án nâng cao năng lực xét nghiệm RT-PCR của ngành Y tế Hà Nội, đồng thời, nghiên cứu, triển khai ngay các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để điều phối xét nghiệm, liên thông toàn bộ kết quả xét nghiệm giữa đơn vị lấy mẫu, đơn vị làm xét nghiệm hướng tới cập nhật trực tiếp vào hồ sơ sức khỏe của người được lấy mẫu.

Tại Hà Nam: Thành lập Bệnh viện dã chiến số 1 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh cơ sở 2 tại phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, với quy mô 300 giường bệnh, có chức năng tổ chức thu dung, cách ly, theo dõi, điều trị người bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Bệnh viện có nhiệm vụ khám, điều trị cho người bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo mô hình tháp 3 tầng; chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

