TP.HCM dự kiến tháo gỡ hàng rào kẽm gai, chốt chặn trước 30-9

Thứ Bảy, ngày 25/09/2021 15:52 PM (GMT+7)

Từ nay đến 30-9, các hàng rào, dây kẽm gai… sẽ được gỡ bỏ trên các tuyến đường ở TP.HCM để chuẩn bị bước sang giai đoạn mới từ 1-10; riêng các cửa ngõ ra vào TP.HCM vẫn còn chốt chặn để bảo vệ an toàn cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ngày 25-9, Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) đã tổ chức chương trình "Cà phê doanh nhân HUBA" trực tuyến với chủ đề "Kế hoạch phục hồi kinh tế TP.HCM trong giai đoạn bình thường mới".

PGS.TS Trần Hoàng Ngân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, đã chia sẻ một thông tin tích cực với các doanh nghiệp, là tại phiên họp ngày 24-9 với sự tham gia của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, đã đề cập việc từ nay đến ngày 30-9, TP sẽ tháo gỡ ngay các chốt chặn.

Cụ thể, các hàng rào, dây kẽm gai, những hàng rào lá chắn sẽ được gỡ bỏ để từ ngày 1-10 sẽ có hướng mới. Riêng các cửa ngõ ra vào TP.HCM vẫn còn chốt chặn để bảo vệ an toàn cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Rào chắn dự kiến sẽ được TP.HCM tháo gỡ từ nay đến 30-9

"Quan điểm của TP.HCM được Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên và lãnh đạo TP.HCM đưa ra hiện nay là sống thích nghi với Covid-19, và những bước đi tới đây phải linh hoạt, mềm dẻo, an toàn. Các gói hỗ trợ để cộng đồng doanh nghiệp và người dân sớm phục hồi là cần thiết nhưng gói hỗ trợ cần nhất là nhu cầu được học tập, đi lại, làm việc, bảo đảm an ninh trật tự xã hội, an toàn… Bởi điều quan trọng nhất doanh nghiệp mong muốn là quan điểm xuyên suốt, nhất quán, không thể đóng mở liên tục" – PGS.TS Trần Hoàng Ngân nói.

Dù chưa chốt phương án cuối cùng về kế hoạch sắp tới của TP.HCM nhưng ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP HCM, cũng cho biết quan điểm sắp tới TP sẽ kiểm soát điểm đi và điểm đến, không kiểm soát trên đường. Vì vậy, các rào chắn cứng sẽ bỏ, TP.HCM chuyển sang kiểm tra ngẫu nhiên, xét nghiệm nhanh ngẫu nhiên.

Chẳng hạn, TP.HCM sẽ xử lý khi kiểm tra ngẫu nhiên và nếu phát hiện vi phạm của cá nhân hoặc chủ doanh nghiệp không theo tiêu chí về bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19 thì xử phạt. Tinh thần giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho người dân, doanh nghiệp. Phương án này sẽ đỡ việc tụ tập trên đường, đứng xét giấy có nguy cơ lây lan dịch bệnh…

Tại buổi toạ đàm trực tuyến, ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch HUBA, cho biết các doanh nghiệp đang rất trông chờ được nắm bắt chính xác kịch bản về lộ trình khôi phục kinh tế của TP.HCM để chuẩn bị tâm thế, điều kiện để tham gia tích cực ngay từ đầu.

Nguồn: https://nld.com.vn/kinh-te/tp-hcm-du-kien-thao-go-hang-rao-kem-gai-chot-chan-truoc-30-9-20210925...Nguồn: https://nld.com.vn/kinh-te/tp-hcm-du-kien-thao-go-hang-rao-kem-gai-chot-chan-truoc-30-9-20210925145040902.htm