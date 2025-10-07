Chủ tịch Hà Nội yêu cầu thông tin liên tục các 'điểm nóng' ngập úng

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành thông báo kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Trần Sỹ Thanh tại cuộc họp trực tuyến về công tác ứng phó với cơn bão số 11 trên địa bàn.

Theo đó ngày 5/10, tại trụ sở UBND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Trần Sỹ Thanh đã chủ trì họp trực tiếp kết hợp trực tuyến để nghe báo cáo và chỉ đạo về công tác ứng phó với cơn bão số 11 trên địa bàn TP.

Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 04/10/2025 của Chủ tịch UBND TP về việc khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão số 11 (bão Matmo).

Mưa ngập sáng 7/10 trên đường Phạm Hùng

Lãnh đạo TP đề nghị Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ tăng cường tần suất cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo diễn biến thời tiết, khí tượng thủy văn các khu vực trên địa bàn TP để Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các Sở, ban, ngành, các phường, xã, các cơ quan truyền thông, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP cập nhật kịp thời, chủ động triển khai thực hiện các phương án ứng phó, tham mưu, chỉ đạo phương án, kịch bản ứng phó phù hợp với tình huống thiên tai xảy ra theo lĩnh vực, địa bàn, đơn vị phụ trách.

Ông Thanh đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (cơ quan Thường trực của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP), Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm phối hợp, tổ chức thông tin thông suốt, liên tục về tình hình, diễn biến chung, kết quả xử lý, giải quyết các điểm “nóng” cụ thể (kể cả gặp tình huống bất lợi do ngập úng, mưa lũ, ách tắc giao thông nghiêm trọng và các tình huống bất lợi khác gây ra) đến các Sở, ban, ngành, các xã, phường, các cơ quan truyền thông của TP, Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn TP.

Bão số 11 xuất hiện trong thời điểm những ảnh hưởng của mưa lớn do bão số 10 gây ra vẫn chưa hết. Cụ thể: mực nước sông, hồ, các kênh, trục dẫn nước vẫn còn ở mức cao, đất, đá đã ngấm nước tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, mất an toàn đê điều, hồ, đập; một số điểm, khu vực ngập úng kéo dài.

Do vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, các địa phương khẩn trương triển khai rà soát, đánh giá, xây dựng phương án tiêu thoát nước nhanh, kịp thời các điểm, khu vực ngập úng kéo dài; phương án phòng chống, ứng phó các khu vực nguy hiểm, nguy cơ mất an toàn do lũ quét, sạt lở đất, mất an toàn đê điều, hồ đập, các công trình xây dựng.

Chủ tịch TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tiếp tục rà soát và khẩn trương tham mưu bổ sung, điều chỉnh các nội dung Quy chế công tác trực ban, họp và ban hành công điện, văn bản chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai trên địa bàn TP, bảo đảm thống nhất, thông suốt, rõ thẩm quyền, chủ động, đầy đủ, kịp thời phù hợp với từng tình huống cụ thể về thiên tai, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó thiên tai trên địa bàn TP. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, kích hoạt phương án xử lý, ứng phó, giải quyết các tình huống thiên tai xảy ra trong điều kiện khó khăn, phức tạp hơn, nhất là vấn đề bảo đảm công tác thông tin chỉ huy, điều hành, phản ứng nhanh với các tình huống bất ngờ, đột xuất...

Sở Giáo dục và Đào tạo bám sát tình hình, diễn biến của bão và chỉ đạo của TP để phối hợp hướng dẫn các trường xem xét, quyết định cho học sinh học trực tuyến.

Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thành rà soát, tham mưu UBND TP giải pháp đồng bộ nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ tiêu thoát nước; nâng cấp hệ thống đê điều phục vụ đảm bảo an toàn chống lũ, phục vụ phát triển giao thông, chỉnh trang đô thị; phối hợp với Sở Xây dựng trong triển khai các giải pháp tiêu thoát nước lưu vực sông Nhuệ, khắc phục nhanh tình trạng úng ngập cục bộ khi có mưa lớn lưu vực sông Nhuệ.