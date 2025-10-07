Hà Nội mưa rất lớn đến bao giờ?

Theo số liệu của hệ thống đo mưa tự động của Hà Nội, trong gần một ngày qua (tính từ 7h ngày 6/10 đến 5h30 sáng 7/10), cao điểm là rạng sáng nay, nhiều điểm đo ở Hà Nội mưa phổ biến từ 80-100mm, một số nơi trên 100mm như Ô Chợ Dừa (176mm), xã Vĩnh Thanh (huyện Đông Anh cũ) 148mm, Yên Sở (Hoàng Mai cũ) 138mm.

Hệ thống đo mưa theo thời gian thực Vrain với hệ thống trạm đo mưa ở khu vực ngoại thành Hà Nội cũng ghi nhận lượng mưa từ 120-130mm ở Sóc Sơn cũ và Đông Anh cũ.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong sáng nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi mưa rất to trên 100mm, từ chiều tối và đêm mưa giảm nhanh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia khuyến cáo người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra ngập úng tại các tuyến phố trũng, thấp trong nội thành.

Hà Nội tiếp tục đối diện với nguy cơ ngập sâu trong hôm nay (7/10). Ảnh minh hoạ: Đức Nguyễn.

Cùng với Hà Nội, đêm qua và sáng nay, mưa lớn đã bao trùm nhiều tỉnh miền Bắc và Thanh Hoá do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11. Nhiều nơi xuất hiện mưa trên 180mm chỉ từ 19h tối qua đến 3h sáng nay như trạm Hoá Thượng (Thái Nguyên) 284.4mm, trạm Xuân Hương (Bắc Ninh) 186.6mm, trạm Mường Lát (Thanh Hoá) 207.2mm.

Dự báo trong ngày và đêm 7/10, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 7/10, khu vực Nghệ An- Hà Tĩnh có mưa rào và dông, cục bộ xuất hiện mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia khuyến cáo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở các khu vực trũng thấp, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, nhất là tại Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh (khu vực Bắc Giang cũ).

Danh sách các điểm có nguy cơ ngập úng tại thành phố Hà Nội:

Tuyến phố Trần Vũ, Cao Bá Quát, Liễu Giai, phố Đội Cấn, Ngọc Khánh, Đào Tấn, Phùng Hưng, Bát Đàn, Đường Thành, ngã tư Tràng Tiền -Hàng Bài, Nguyễn Hữu Huân, Tông Đản, Đinh Liệt, Tạ Hiện – Lương Ngọc Quyến, Nguyễn Siêu – ngõ Gạch, Ngã tư Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt, Quang Trung.

Thợ Nhuộm, Vân Hồ, Nguyễn Công Trứ, ngã 5 Bà Triệu, Lò Đúc, Liên Trì – Nguyễn Gia Thiều, Minh Khai, Mạc Thị Bưởi, Thanh Đàm, Thái Hà, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Khuyến, Lê Duẩn, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc, Hoa Bằng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Phan Văn Trường, Phạm Hùng, Phạm Văn Bạch, Tôn Thất Thuyết, Duy Tân.

Trần Quốc Hoàn, Yên Hòa, Nguyễn Khang, Dương Đình Nghệ, Lê Văn Lương, Nam Trung Yên, Tô Hiệu, Nguyễn Phong Sắc, Tô Hiệu, Nguyễn Khánh Toàn, Trích Sài, Âu Cơ, Thụy Khuê, Võ Chí Công, Phú Xá, Xuân Đỉnh, Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Ga Nhổn, Trần Bình.

Hầm chui dân sinh qua Đại lộ Thăng Long, Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Cự Lộc, Lương Thế Vinh, Nguyễn Huy Tưởng, Vương Thừa Vũ, Bùi Xương Trạch, Triều Khúc, Giải Phóng, Tân Mai, Nguyễn Chính, Lĩnh Nam, Định Công, Nguyễn Xiển, Linh Đàm, Lê Trọng Tấn, Vạn Phúc, Nguyễn Văn Trỗi, Mỗ Lao, Phan Đình Giót, Ngô Thì Nhậm, Tố Hữu, Chiến Thắng, Khu đô thị Văn Phú, Tô Hiệu, Yên Nghĩa, Hoa Lâm, gầm Cầu Chui, Ngọc Lâm, Hoàng Như Tiếp, Đàm Quang Trung, Cổ Linh…