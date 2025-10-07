Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Mưa lớn gây ngập 90 điểm, nhiều tuyến đường Hà Nội ùn tắc

Sự kiện: Mưa lũ 2025
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Hoàn lưu bão Matmo gây mưa lớn từ nửa đêm đến sáng 7/10 khiến 90 điểm trung tâm Hà Nội ngập, một số nơi như đường Nguyễn Trãi, chân Vành đai 3... ùn tắc kéo dài.

Diễn biến
10h05
Nước tràn vào xóm trọ thu nhập thấp

Tại một xóm trọ dành cho sinh viên và người thu nhập thấp, nước tràn vào tận phòng dù nền nhà đã được xây cao hơn mặt đường. Ảnh:&nbsp;Đinh Tùng

Tại một xóm trọ dành cho sinh viên và người thu nhập thấp, nước tràn vào tận phòng dù nền nhà đã được xây cao hơn mặt đường. Ảnh: Đinh Tùng

Sinh viên Nguyễn Mạnh kê hết đồ đạc lên giường vì biết nước sẽ tràn vào phòng. Ảnh:&nbsp;Đinh Tùng.

Sinh viên Nguyễn Mạnh kê hết đồ đạc lên giường vì biết nước sẽ tràn vào phòng. Ảnh: Đinh Tùng.

Nguyễn Mạnh (20 tuổi, sinh viên Học viện Bưu chính Viễn thông) cho biết nước bắt đầu ngập vào phòng từ 7h30 sáng. "Năm nay nước đã tràn vào phòng ba lần, lần nặng nhất là trong trận bão Buloi. Do có kinh nghiệm nên lần này tôi đã kê hết đồ đạc lên giường. Dự định trưa nay sẽ nấu mì tôm ăn tạm. Từ nãy đến giờ nước mới rút được khoảng 5 cm, chắc phải đến chiều mới rút hết", Mạnh nói.

9h50
Xe cứu hộ giúp xe máy qua đoạn ngập sâu trên đường Phùng Hưng

Mưa lớn gây ngập 90 điểm, nhiều tuyến đường Hà Nội ùn tắc - 3

Anh Nguyễn Duy Khánh cùng các đồng nghiệp hỗ trợ xe máy đi qua đoạn đường ngập sâu trên đường Phùng Hưng, phường Hà Đông. Ảnh:&nbsp;Huy Mạnh

Anh Nguyễn Duy Khánh cùng các đồng nghiệp hỗ trợ xe máy đi qua đoạn đường ngập sâu trên đường Phùng Hưng, phường Hà Đông. Ảnh: Huy Mạnh

9h45
Người dân chặn bao cát trước cửa nhà chống ngập

Từ 4h sáng, nhiều hộ kinh doanh đã phải dậy sớm, căng bạt, be bờ để tránh nước tràn vào bên trong cửa hàng. Ảnh:&nbsp;Phạm Chiểu

Từ 4h sáng, nhiều hộ kinh doanh đã phải dậy sớm, căng bạt, be bờ để tránh nước tràn vào bên trong cửa hàng. Ảnh: Phạm Chiểu

Chủ cửa hàng kinh doanh trên đường Nguyễn Trãi dùng tấm gỗ chắn nước vào nhà. Ảnh:&nbsp;Phạm Chiểu

Chủ cửa hàng kinh doanh trên đường Nguyễn Trãi dùng tấm gỗ chắn nước vào nhà. Ảnh: Phạm Chiểu

Trên phố Giang Văn Minh, mực nước ngập khoảng 50 cm, các hộ dân phải chặn bao cát để ngăn nước tràn vào. Ảnh:&nbsp;Hoàng Giang

Trên phố Giang Văn Minh, mực nước ngập khoảng 50 cm, các hộ dân phải chặn bao cát để ngăn nước tràn vào. Ảnh: Hoàng Giang

Hầm nhà ở đường Lê Đức Thọ vẫn bị nước và dù đã che chắn, phải dùng máy bơm hút ra. Ảnh:&nbsp;Lộc Chung

Hầm nhà ở đường Lê Đức Thọ vẫn bị nước và dù đã che chắn, phải dùng máy bơm hút ra. Ảnh: Lộc Chung

9h20
Quảng trường Sân vận động Mỹ Đình thành biển nước

Khu vực Sân vận động Mỹ Đình biến thành biển nước khi các tuyến đường quanh đó như Lê Đức Thọ, Châu Văn Liêm, Tân Mỹ, Trần Hữu Dực... đều ngập 20-50 cm. Quảng trường trước cửa sân vận động là nơi ngập nặng nhất, nước dâng chỉ còn lộ ra một phần hàng rào sắt trên đường Lê Đức Thọ. Dải barie này cũng bị "sóng nước" xô nghiêng khi xe cộ di chuyển qua đoạn ngập. Các gian hàng tổ chức triển lãm khu vực này đều ngâm trong nước.

Quảng trường trước Sân vận động Mỹ Đình ngập sâu khoảng nửa mét. Ảnh:&nbsp;Văn Ngọc

Quảng trường trước Sân vận động Mỹ Đình ngập sâu khoảng nửa mét. Ảnh: Văn Ngọc

Người dân mò mẫm đi trong biển nước trước sân vận động Mỹ Đình. Ảnh:&nbsp;Văn Ngọc

Người dân mò mẫm đi trong biển nước trước sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: Văn Ngọc

Đường Lê Đức Thọ ngập sâu, một số xe máy liều lĩnh di chuyển qua. Ảnh:&nbsp;Văn Ngọc

Đường Lê Đức Thọ ngập sâu, một số xe máy liều lĩnh di chuyển qua. Ảnh: Văn Ngọc

Ô tô, xe máy tập trung trước điểm ngập sâu, chưa dám di chuyển qua. Ảnh:&nbsp;Văn Ngọc

Ô tô, xe máy tập trung trước điểm ngập sâu, chưa dám di chuyển qua. Ảnh: Văn Ngọc

"Biển" Mỹ Đình nhìn từ trên cao. Video: Văn Ngọc

9h15
Ô tô đi lùi tránh thủy kích

Đường vành đai 3 hướng về Trần Quốc Hoàn và Hoàng Quốc Việt tắc nghẽn nghiêm trọng, nhiều ôtô đi lùi để tránh thủy kích.

Đường vành đai 3 hướng về Trần Quốc Hoàn và Hoàng Quốc Việt đang tắc nghẽn. Ảnh:&nbsp;Đinh Tùng

Đường vành đai 3 hướng về Trần Quốc Hoàn và Hoàng Quốc Việt đang tắc nghẽn. Ảnh: Đinh Tùng

Ô tô 5 chỗ đi lùi tránh bị nước&nbsp;xâm nhập. Ảnh:&nbsp;Đinh Tùng

Ô tô 5 chỗ đi lùi tránh bị nước xâm nhập. Ảnh: Đinh Tùng

9h10
Tát nước chống ngập

Nhân viên tại khách sạn số 26 Lê Đức Thọ cùng nhau tát nước ra khỏi hầm ngập để giảm thiểu thiệt hại. Hiện khách sạn có một máy phát điện và 5 xe máy đã chìm trong nước. Video: Lộc Chung

9h05
Giao thông đường Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long hỗn loạn

Nút giao Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long sáng nay hỗn loạn vì ngập và tắc bốn bề. Ảnh:&nbsp;Giang Trịnh

Nút giao Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long sáng nay hỗn loạn vì ngập và tắc bốn bề. Ảnh: Giang Trịnh

Các phương tiện nép hàng dài sát đường trên cao để tránh đường ngập phía dưới. Ảnh:&nbsp;Giang Trịnh

Các phương tiện nép hàng dài sát đường trên cao để tránh đường ngập phía dưới. Ảnh: Giang Trịnh

Xe cộ "đứng im" vì nước bao vây tứ bề. Ảnh:&nbsp;Giang Trịnh

Xe cộ "đứng im" vì nước bao vây tứ bề. Ảnh: Giang Trịnh

9h00
90 điểm ngập sâu

Thống kê đến gần 9h, toàn thành phố ghi nhận 90 điểm ngập sâu trung bình từ 10 đến 50 cm, như Tây Mỗ, Đại lộ Thăng Long, đường Nguyễn Hoàng, đường Xuân Phương...

Thực tế, người dân di chuyển trên đường gặp nhiều đoạn sâu tới gần 1 m, như Khu liên hiệp thể thao Mỹ Đình.

Điểm ngập sâu gần 1 m trước Trung tâm huấn luyện thi đấu thể thao Hà Nội trên đường Lê Đức Thọ. Ảnh:&nbsp;Lộc Chung

Điểm ngập sâu gần 1 m trước Trung tâm huấn luyện thi đấu thể thao Hà Nội trên đường Lê Đức Thọ. Ảnh: Lộc Chung

Người dân phải dùng xe kéo đưa xe máy ra khỏi điểm ngập gần bến xe Mỹ Đình. Ảnh&nbsp;Đinh Tùng

Người dân phải dùng xe kéo đưa xe máy ra khỏi điểm ngập gần bến xe Mỹ Đình. Ảnh Đinh Tùng

8h55
Nhiều ôtô được xe cứu hộ 'giải cứu'

Nhiều ôtô được xe cứu hộ "giải cứu" trên đường Lê Đức Thọ. Video: Lộc Chung

8h45
Xe tải chở xe máy qua chỗ ngập trên phố Liễu Giai

Đoạn Liễu Giai - Đào Tấn ngập sâu 50 cm. Lực lượng chức năng chặn đường, sử dụng xe tải đưa người đi xe máy qua chỗ ngập.

Xe tải chở&nbsp;xe máy qua chỗ ngập trên phố Liễu Giai

Xe tải chở xe máy qua chỗ ngập trên phố Liễu Giai

Biển cảnh báo lớn đặt giữa đường Liễu Giai. Ảnh:&nbsp;Hoàng Giang

Biển cảnh báo lớn đặt giữa đường Liễu Giai. Ảnh: Hoàng Giang

8h45
Dòng người dắt xe trên đường Lê Đức Thọ

Video: Lộc Chung

8h40
Ngập hơn nửa mét gần Bệnh viện K

Đường Phạm Tu, trước cửa nhà máy xử lý nước thải Yên Xá ngập sâu, có chỗ lên tới 60 cm. Đây là con đường dẫn tới Bệnh viện K. Người dân, đặc biệt là bệnh nhân di chuyển tới viện rất khó khăn.

Mưa lớn gây ngập 90 điểm, nhiều tuyến đường Hà Nội ùn tắc - 22

Mưa lớn gây ngập 90 điểm, nhiều tuyến đường Hà Nội ùn tắc - 23

Người dân vất vả đi qua khu vực ngập nước. Ảnh:&nbsp;Huy Mạnh

Người dân vất vả đi qua khu vực ngập nước. Ảnh: Huy Mạnh

Bệnh viện K cơ sở Tân Triều điều một xe cấp cứu chở người bệnh qua vùng ngập. Video: Huy Mạnh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết 8h30 ngày 07/10, khu vực Hà Nội tiếp tục mưa to đến rất to và giông, Lượng mưa ba giờ qua (6-8h) phổ biến 30-60 mm, một số nơi có mưa lớn hơn như Phường Từ Liêm 240 mm, Phường Phú Diễn 178 mm, Phường Phú Lương 152 mm, phương Dương Nội 145 mm, Phường Láng 144 mm, Phường Phú Thượng 125 mm. Trong khoảng từ 7-8h sáng nay, cường độ mưa đang có xu hướng giảm dần.

Dự báo trong 3-6h tới, trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 30-60mm cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm; từ trưa và chiều cường độ mưa tiếp tục giảm.

Đường Phạm Tu trước cửa nhà máy xử lý nước thải Yên Xá ngập sâu có chỗ lên tới 60cm. Video: Huy Mạnh

8h30
Men theo vỉa hè di chuyển

Khu vực trước số 19 Láng Hạ ngập sâu 40 cm, các phương tiện men theo vỉa hè để thoát khỏi khu vực ngập sâu.

Hầu hết người đi xe máy phải dắt bộ qua những đoạn đường mênh mông nước. Ảnh:&nbsp;Hoàng Giang

Hầu hết người đi xe máy phải dắt bộ qua những đoạn đường mênh mông nước. Ảnh: Hoàng Giang

Khu vực sát vỉa hè cao là nơi an toàn nhất để di chuyển. Ảnh:&nbsp;Hoàng Giang

Khu vực sát vỉa hè cao là nơi an toàn nhất để di chuyển. Ảnh: Hoàng Giang

8h25
Ôtô ngâm trong biển nước tại phố Trần Đăng Ninh

Ảnh:&nbsp;Lộc Chung

Ảnh: Lộc Chung

Ảnh:&nbsp;Lộc Chung

Ảnh: Lộc Chung

8h20
Đường Trần Vỹ ngập sâu, nước tràn vào nhà dân

Ảnh:&nbsp;Vũ Ngân

Ảnh: Vũ Ngân

Ảnh:&nbsp;Vũ Ngân

Ảnh: Vũ Ngân

8h20
Cảnh báo giông lốc, sấm sét ở nội thành trong 4 giờ tới

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu đang tồn tại và phát triển trên địa phận các phường Hà Nội.

Vùng mây này tiếp tục phát triển, bao phủ nội thành Hà Nội trong 4 giờ tới, gây mưa rào và giông. Dự báo nhiều nơi thuộc trung tâm thành phố mưa xấp xỉ 30 mm trong một giờ, gây ngập úng ở khu vực trũng. Trong mưa giông, người dân có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

8h15
Phố Tô Hiệu - Nghĩa Đô thành sông

Video: Anh Phú

8h10
Nhiều ôtô chết máy trên đường Thái Hà

Ảnh:&nbsp;Hoàng Giang

Ảnh: Hoàng Giang

Ảnh:&nbsp;Hoàng Giang

Ảnh: Hoàng Giang

8h05
Phương tiện bị kẹt dưới chân vành đai 3

Ôtô, xe máy di chuyển chậm qua đường Nguyễn Xiển và gần như đứng yên dưới chân vành đai 3 trên cao do đường ngập sâu. Ảnh:&nbsp;Huy Mạnh

Ôtô, xe máy di chuyển chậm qua đường Nguyễn Xiển và gần như đứng yên dưới chân vành đai 3 trên cao do đường ngập sâu. Ảnh: Huy Mạnh

Nước tràn hết vỉa hè. Ảnh:&nbsp;Huy Mạnh

Nước tràn hết vỉa hè. Ảnh: Huy Mạnh

Video: Huy Mạnh

Đường trên cao ùn ứ khi đường Phạm Hùng trước bến xe Mỹ Đình ngập sâu. Ảnh:&nbsp;Hoàng Long

Đường trên cao ùn ứ khi đường Phạm Hùng trước bến xe Mỹ Đình ngập sâu. Ảnh: Hoàng Long

8h00
Đường Lê Đức Thọ ngập hai chiều, giao thông tê liệt

Ảnh:&nbsp;Lộc Chung

Ảnh: Lộc Chung

Video: Lộc Chung

8h00
Hà Nội có 70 điểm ngập

Đến 8h, Hà Nội ghi nhận khoảng 70 điểm ngập do mưa lớn. Lực lượng chức năng đang túc trực, triển khai bơm thoát nước và hướng dẫn giao thông.

Lực lượng chức năng làm việc trên phố Nguyễn Trãi. Ảnh:&nbsp;Phạm Chiểu

Lực lượng chức năng làm việc trên phố Nguyễn Trãi. Ảnh: Phạm Chiểu

7h50
Trung tâm thành phố thông thoáng

Đường Lê Lai, Lý Thái Tổ không có hiện tượng ngập, phương tiện lưu thông bình thường. Ảnh:&nbsp;Giang Huy

Đường Lê Lai, Lý Thái Tổ không có hiện tượng ngập, phương tiện lưu thông bình thường. Ảnh: Giang Huy

Công ty thoát nước Hà Nội đã ứng trực, chuẩn bị sẵn đường ống để hút nước khi có ngập trên phố Tông Đản. Ảnh:&nbsp;Giang Huy

Công ty thoát nước Hà Nội đã ứng trực, chuẩn bị sẵn đường ống để hút nước khi có ngập trên phố Tông Đản. Ảnh: Giang Huy

7h45
Đắp đập, chắn bạt ngăn nước vào nhà

Quán Phở trên đường Quan Nhân không thể mở cửa bán hàng trong sáng Hà Nội mưa lớn. Ảnh:&nbsp;Hoàng Giang

Quán Phở trên đường Quan Nhân không thể mở cửa bán hàng trong sáng Hà Nội mưa lớn. Ảnh: Hoàng Giang

Người dân trên đường Nguyễn Trãi dùng bạt chắn nước tràn vào nhà. Ảnh:&nbsp;Phạm Chiểu

Người dân trên đường Nguyễn Trãi dùng bạt chắn nước tràn vào nhà. Ảnh: Phạm Chiểu

Nước từ ngoài đường tràn vào hầm một tòa nhà trên đường Lê Đức Thọ. Ảnh:&nbsp;Lộc Chung

Nước từ ngoài đường tràn vào hầm một tòa nhà trên đường Lê Đức Thọ. Ảnh: Lộc Chung

Dùng đã dùng nhiều đồ đạc để che chắn nhưng nước vẫn tràn vào hầm nhà ở đường Nguyễn Hoàng. Ảnh:&nbsp;Đinh Tùng

Dùng đã dùng nhiều đồ đạc để che chắn nhưng nước vẫn tràn vào hầm nhà ở đường Nguyễn Hoàng. Ảnh: Đinh Tùng

7h40
Ôtô ngập nước trên đường Lê Đức Thọ

Video: Lộc Chung

Ảnh:&nbsp;Lộc Chung

Ảnh: Lộc Chung

Ảnh:&nbsp;Lộc Chung

Ảnh: Lộc Chung

7h30
Hạn chế phương tiện vào đường Võ Chí Công

Lực lượng chức năng hạn chế phương tiện đi vào đường Võ Chí Công do đã ngập sâu. Ảnh:&nbsp;Anh Phú

Lực lượng chức năng hạn chế phương tiện đi vào đường Võ Chí Công do đã ngập sâu. Ảnh: Anh Phú

Video: Anh Phú

7h30
Giao thông ùn ứ trên đường Nguyễn Trãi

Đường Nguyễn Trãi tắc cứng hai chiều, dòng xe kéo dài hơn 2 km. Ảnh:&nbsp;Phạm Chiểu

Đường Nguyễn Trãi tắc cứng hai chiều, dòng xe kéo dài hơn 2 km. Ảnh: Phạm Chiểu

Nguyên nhân là do nước ngập làn đường, xe không thể đi qua. Ảnh:&nbsp;Phạm Chiểu

Nguyên nhân là do nước ngập làn đường, xe không thể đi qua. Ảnh: Phạm Chiểu

Nước dâng cao trắng xóa đường, có đoạn sâu đến 1m. Ảnh:&nbsp;Phạm Chiểu

Nước dâng cao trắng xóa đường, có đoạn sâu đến 1m. Ảnh: Phạm Chiểu

Từ sáng sớm, Cảnh sát giao thông đã có mặt để điều tiết giao thông. Ảnh:&nbsp;Phạm Chiểu

Từ sáng sớm, Cảnh sát giao thông đã có mặt để điều tiết giao thông. Ảnh: Phạm Chiểu

7h30
Trời tối sầm, nhiều nơi thành biển nước

Người dân vất vả tìm chỗ cao để di chuyển trên đường. Ảnh:&nbsp;Vũ Ngân

Người dân vất vả tìm chỗ cao để di chuyển trên đường. Ảnh: Vũ Ngân

Trục đầu phạm Hùng Mỹ Đình - Nguyễn Hoàng - Lê Đức Thọ - Nguyễn Cơ Thạch ngập gần 1m, người dân đi lại rất khó khăn.

Trục đầu phạm Hùng Mỹ Đình - Nguyễn Hoàng - Lê Đức Thọ - Nguyễn Cơ Thạch ngập gần 1m, người dân đi lại rất khó khăn.

Ôtô chết máy trên đường Quan Nhân trong mưa lớn. Ảnh:&nbsp;Hoàng Giang

Ôtô chết máy trên đường Quan Nhân trong mưa lớn. Ảnh: Hoàng Giang

7h20
Người dân đội nón, trùm áo mưa ăn sáng

Phố Chính Kinh, phường Thanh Xuân ngập vào nhà dân. Ảnh:&nbsp;Hoàng Giang

Phố Chính Kinh, phường Thanh Xuân ngập vào nhà dân. Ảnh: Hoàng Giang

Người dân đội nón, trùm áo mưa để ăn sáng. Ảnh:&nbsp;Hoàng Giang

Người dân đội nón, trùm áo mưa để ăn sáng. Ảnh: Hoàng Giang

Một cửa hàng thịt hiếm hoi vẫn mở cửa trong mưa bão. Ảnh:&nbsp;Hoàng Giang

Một cửa hàng thịt hiếm hoi vẫn mở cửa trong mưa bão. Ảnh: Hoàng Giang

7h10
Phương tiện không dám qua nơi ngập sâu

Phố Hoè Thị, phường Xuân Phương lúc 7h sáng nước ngập quá đầu gối. Nhiều xe máy đến đầu đường phải quay lại.