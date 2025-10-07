Mưa lớn gây ngập 90 điểm, nhiều tuyến đường Hà Nội ùn tắc

Nước tràn vào xóm trọ thu nhập thấp

Tại một xóm trọ dành cho sinh viên và người thu nhập thấp, nước tràn vào tận phòng dù nền nhà đã được xây cao hơn mặt đường. Ảnh: Đinh Tùng

Sinh viên Nguyễn Mạnh kê hết đồ đạc lên giường vì biết nước sẽ tràn vào phòng. Ảnh: Đinh Tùng.

Nguyễn Mạnh (20 tuổi, sinh viên Học viện Bưu chính Viễn thông) cho biết nước bắt đầu ngập vào phòng từ 7h30 sáng. "Năm nay nước đã tràn vào phòng ba lần, lần nặng nhất là trong trận bão Buloi. Do có kinh nghiệm nên lần này tôi đã kê hết đồ đạc lên giường. Dự định trưa nay sẽ nấu mì tôm ăn tạm. Từ nãy đến giờ nước mới rút được khoảng 5 cm, chắc phải đến chiều mới rút hết", Mạnh nói.