Chủ kênh 'Già làng Tây Nguyên' Đỗ Thành Tín bị bắt

Ngày 12/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt tạm giam Đỗ Thành Tín, 42 tuổi, về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Với vai trò đồng phạm, vợ Tín là Dương Thị Phượng, 40 tuổi, bị khởi tố, cho tại ngoại.

Tín được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh "Già làng Tây Nguyên", qua các video về đời sống, văn hóa và kỹ năng sinh tồn ở Tây Nguyên. Ngoài sáng tạo nội dung, người này còn kinh doanh các sản phẩm từ thiên nhiên.

Bị can cũng nhiều lần xuất hiện trong các video ăn uống cùng vợ chồng YouTuber Hải Sapa TV.

Vợ chồng Dương Thị Phượng và Đỗ Thành Tín tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Hồi cuối tháng 8, cảnh sát kiểm tra cửa hàng Già làng Tây Nguyên tại số 602 Phan Đình Phùng, phường Kon Tum, do Phượng đứng tên hộ kinh doanh. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều sản phẩm rượu ngâm sâm, sâm ngâm mật ong mang nhãn "Ngọc Linh".

Nhãn này trùng với chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh đã được bảo hộ tại Việt Nam theo Quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum (nay là Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi) và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam (nay là Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Đà Nẵng) là tổ chức quản lý.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi khám xét cơ sở Già làng Tây Nguyên. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Theo cơ quan điều tra, vợ chồng Tín mua các củ sâm không có tem truy xuất nguồn gốc rồi tự dán nhãn "Ngọc Linh" để trưng bày, quảng cáo và bán tại cửa hàng. Cơ sở này chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh đối với sản phẩm sâm củ.

Ngoài bán trực tiếp, Tín còn bị cáo buộc dùng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng bá các sản phẩm như "Rượu Sâm Ngọc Linh" và "Củ Sâm Ngọc Linh Ngâm Mật Ong".

"Ngọc Linh" là chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ tại Việt Nam cho sản phẩm sâm có nguồn gốc từ khu vực đáp ứng các điều kiện quy định. Việc sử dụng tên gọi này phải tuân thủ yêu cầu về nguồn gốc, chất lượng và đặc tính của sản phẩm được bảo hộ.

Cửa hàng của Tín lúc sáng 12/10. Ảnh: Chí Linh