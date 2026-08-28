“Làm rõ thủ đoạn để không còn những Huấn Hoa Hồng, Hải Sapa trục lợi làm giàu"

Sáng 28/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 7 năm 2026

Trục lợi lòng tin, giàu lên nhanh chóng

Phát biểu tại phiên làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề nghị quan tâm thêm một số vấn đề thời sự vừa qua liên quan trên mạng xã hội như vụ Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa).

“Việc khởi tố cho thấy sự nghiêm minh của pháp luật, không có vùng cấm, không có khoảng trống pháp lý, đặc biệt không gian mạng không phải là vùng ngoại trừ của pháp luật” – bà Nguyễn Thanh Hải nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại phiên làm việc sáng 28/8. Ảnh: Quốc hội

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cũng chia sẻ, cử tri đặt câu hỏi vì sao những đối tượng này huy động được số tiền từ thiện rất lớn và cần làm rõ thủ đoạn trục lợi nếu có. Dựa trên các trang kênh mạng xã hội có hàng triệu người theo dõi, những đối tượng này tạo niềm tin cho người dân.

“Hiện tại cơ quan chức năng đang bước đầu điều tra, nhưng việc này cũng giúp người dân thấy việc đặt lòng tin vào những đối tượng như thế cần phải xem xét lại. Dù cung cấp những sản phẩm kém chất lượng, không đúng quảng cáo, các đối tượng vẫn nhận được sự ủng hộ và đạt doanh thu lên đến hàng chục tỷ đồng trong thời gian ngắn” – bà Nguyễn Thanh Hải dẫn chứng việc đối tượng lợi dụng lòng tin của người dân để bán nước hoa, thịt trâu gác bếp không rõ nguồn gốc xuất xử, không đảm bảo chất lượng, đặt ra vấn đề lớn trong quản lý hoạt động kinh doanh trên không gian mạng.

Theo bà, thời gian qua, kinh doanh mạng phát triển rất mạnh mẽ, nở rộ nhưng công tác hậu kiểm, kiểm tra, kiểm soát còn rất hạn chế. Mặc dù mỗi người chỉ mua một, hai cân nhưng các đối tượng giàu lên nhanh chóng, sở hữu nhà cửa rất to, tích lũy tài sản lớn trong thời gian ngắn. Điều này cho thấy số lượng người bị lừa đảo, mua phải sản phẩm không đúng công bố là rất lớn vì đặt niềm tin vào những người có kênh bán hàng hàng triệu lượt theo dõi.

“Chúng ta cần làm rõ những thủ đoạn tinh vi này để không còn những Huấn Hoa Hồng, Hải Sapa khác tiếp tục trục lợi trên lòng tin của người dân” – bà Nguyễn Thanh Hải nói và đề nghị làm rõ chức năng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực này.

Cử tri đánh giá cao công tác quy tập hài cốt liệt sĩ

Cử tri và Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội, sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, bảo đảm quốc phòng và an sinh xã hội, giữ vững kỷ cương, an toàn xã hội và trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đặc biệt quan tâm các nội dung được Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV xem xét, quyết định nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cử tri và nhân dân đồng tình và đánh giá cao; ủng hộ Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số.

Cử tri, nhân dân tin tưởng vào chủ trương đưa đối ngoại trở thành nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong kỷ nguyên mới, ngoại giao phục vụ phát triển là trung tâm.

Về hoạt động của Quốc hội, cử tri, nhân dân cả nước đánh giá cao vai trò trụ cột trong hoàn thiện thể chế, thực hiện các nhiệm vụ chiến lược, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực mới cho phát triển.

Cử tri đặc biệt quan tâm theo dõi sát sao việc Quốc hội xem xét, cho ý kiến về các nội dung lập pháp cấp bách, quyết sách lớn về kinh tế - xã hội tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất nhằm thể chế và thực thi hiệu quả các chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp, không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga. Ảnh: Quốc hội

Ngoài ra, cử tri và nhân dân đánh giá cao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực, đổi mới phương thức làm việc, cụ thể hoá trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương; môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hướng đến bảo đảm mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “hai con số”; bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao và ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo mô hình mới bước đầu đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và nhân dân mong muốn kết quả sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên công lập theo hướng hình thành cơ sở giáo dục có quy mô lớn gắn với cơ cấu lại mạng lưới trường lớp được đánh giá bằng chất lượng dạy và học, năng lực quản trị nhà trường, sự tiện ích và mức độ hài lòng của học sinh, phụ huynh.

Cử tri bày tỏ lo ngại về nguy cơ mất an toàn hoạt động hàng không do thiết bị bay không người lái (UAV) và các vật thể lạ xâm nhập khu vực sân bay Tân Sơn Nhất; về diễn biến cực đoan của thời tiết gây mưa, giông lớn, ngập úng cục bộ, sạt lở đất, lũ quét tại một số khu vực gây thiệt hại lớn về người, tài sản, sản xuất; về tình hình dịch bệnh trên gia súc và việc lén lút vận chuyển lợn ốm, lợn mắc dịch bệnh để tiêu thụ gây nguy cơ lây lan dịch bệnh, mất an toàn vệ sinh thực phẩm; về tình trạng vỡ nợ do cá độ sau các giải bóng đá quốc tế lớn kéo theo các hành vi vi phạm pháp luật khác gia tăng; về vụ án "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các công ty liên quan…

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, khắc phục triệt để tình trạng hồ sơ giải quyết chậm, phải bổ sung nhiều lần.

Cùng với đó xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong việc sử dụng thiết bị bay không người lái và các vật thể khác làm ảnh hưởng tới hoạt động bay theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, xử lý nghiêm hành vi sai phạm của các tổ chức, cá nhân trong vụ án tại Công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ; khẩn trương rà soát, hoàn thiện các quy định về kiểm soát giao dịch liên kết quốc tế, quản lý giá kê khai, đấu thầu thiết bị y tế, cơ chế xác minh nguồn gốc xuất xứ, giá vốn của hàng hóa nhập khẩu đặc thù….