Chú chó bám theo cậu chủ 6 tuổi lạc trong rừng suốt đêm

Điều khiến chị xúc động không kém là khi mọi người tìm thấy Gia Khánh, chú chó Đen vẫn ở sát bên cậu bé.

Bé Gia Khánh được tìm thấy sau hơn nửa ngày đi lạc cùng chú chó của gia đình. Ảnh: NVCC

Khoảng 15h30 ngày 12/9, khi Mai vừa mở cửa chuẩn bị đi đám cưới, bé chạy ra ngoài cùng Đen rồi mất hút. Người nhà lập tức trích xuất camera, đăng tin tìm kiếm và báo chính quyền địa phương.

Lực lượng quân đội, công an cùng người dân tìm kiếm đến hơn 0h rồi tiếp tục từ sáng sớm hôm sau. Khoảng 9h ngày 13/9, Trương Văn Dân, 34 tuổi, lên núi làm rẫy thì nhìn thấy một con chó đen. Nghĩ đây có thể là Đen của gia đình đang tìm bé Khánh, anh gọi thêm người cùng leo lên kiểm tra. Họ phát hiện cậu bé ở khu vực rừng keo vừa thu hoạch.

Khu vực này cách nhà Khánh gần 20 km, đường lên núi dốc đá, cây cối rậm rạp, người lớn đi lại còn khó khăn. Sau một đêm lạc trong rừng, cậu bé mệt lả, phải được bế xuống núi. Đen vẫn đi sát bên, không rời cậu chủ.

Người dân cho Khánh uống nước, ăn bánh rồi báo lực lượng chức năng lên tiếp nhận. Khi được đưa xuống núi, Đen cũng theo sát. Giữa lúc đông người, chú chó bị tách khỏi cậu chủ nên chạy ngược lên núi tìm. Chỉ đến khi nghe tiếng bố Khánh gọi, Đen mới chịu chạy xuống để về nhà.

"Nhờ Đen mà con tôi mới an toàn suốt đêm qua. Tôi xoa đầu, nó lim dim mắt như thể cũng hiểu lời cảm ơn", chị Mai kể.

Khánh được đưa đến bệnh viện chăm sóc rồi ngủ thiếp đi. Cậu bé chậm nói nên chưa thể kể lại sự việc bằng những câu dài. Khi cha mẹ hỏi, em chỉ nói: "Con sợ lắm" rồi thôi.

Gia Khánh và chú chó tên Đen. Ảnh: NVCC

Người mẹ cho biết cả xóm ít trẻ con nên Khánh hầu như chỉ chơi với chú chó. Khánh thích ôm chó, mèo và mỗi lần ra khỏi nhà, Đen thường chạy theo bé.

Mỗi khi thấy cậu chủ chạy không kịp, Đen sẽ dừng lại chờ. Nếu có người lạ hoặc chó lạ đến gần, nó sủa cảnh báo.

"Do Khánh chậm nói nên nhiều khi cậu bé không cần ra hiệu hay gọi, Đen vẫn hiểu ý", chị Mai kể.

Vài năm trước, con gái lớn của chị Mai phát hiện Đen bị chủ cũ bỏ rơi và xin mẹ mang về. Gia đình khi ấy đã có hai con chó, nhưng trước lời năn nỉ của con, chị vẫn đồng ý nhận Đen.

Đen là chó cái, hơn hai tuổi, từng sinh một lứa. Toàn thân phủ lông đen, riêng phần bụng dưới có một mảng trắng. Gia đình chị Mai nuôi nó như một chú chó cỏ bình thường, chủ yếu để giữ nhà. Sau sự việc, chị nói gia đình sẽ chăm sóc Đen tốt hơn.

"Trước đây tôi chỉ nghĩ đơn giản là nuôi một con chó coi nhà. Nhưng giờ đây nó là một thành viên trong gia đình thật sự", Mai nói.

Chị Mai ghép ảnh Khánh với Đen đăng lên mạng xã hội, gọi cả hai là "2 cục cưng của nhà em". Sau một đêm đặc biệt, chị nấu cơm với thịt băm và trứng để thưởng cho Đen.