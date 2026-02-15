Điểm check-in hoa đào 'hot' nhất Hà Nội những ngày cận Tết

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) trở thành điểm hẹn của người dân Thủ đô và du khách. Hàng trăm gốc đào, quất cảnh cùng nhiều loại hoa xuân được bố trí đồng loạt, tạo nên không gian rực rỡ ngay giữa trung tâm Hà Nội.

Tại khu vực vườn hoa cạnh Tháp Bút, đào được trồng thành từng dải kéo dài theo lối đi ven hồ.

Nhiều cây nở rộ đúng dịp cận Tết, sắc hồng phủ kín không gian, thu hút người dân dừng lại chụp ảnh.

Không gian nổi bật nhất nằm ở Vườn hoa Lý Thái Tổ. Năm nay, khu vực này được đầu tư bài bản hơn với số lượng lớn đào được tuyển chọn kỹ.

Các cụm hoa được sắp xếp theo từng mảng rõ ràng, xen kẽ lối dạo và tiểu cảnh, tạo thuận lợi cho người dân tham quan và chụp hình.

Điểm nhấn trung tâm là đại cảnh bộ chữ “2026” gắn với chủ đề “Mùa xuân của kỷ nguyên mới”. Thiết kế kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, đặt ở vị trí dễ quan sát nên thu hút đông người xếp hàng chụp ảnh.

Nhiều gia đình lựa chọn khu vực này để lưu lại hình ảnh kỷ niệm trước thềm năm mới.

Phía trước khu vực Tượng đài vua Lý Thái Tổ, không gian được bố trí trang trọng. Hai linh long kết từ hoa tươi và trái cây được đặt cân đối hai bên, tạo điểm nhấn thị giác rõ nét. Bao quanh là đào, mai và quất cảnh sắp xếp hài hòa. Cách bài trí vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa giữ được sự tôn nghiêm của khu vực tượng đài.

Phía sau tượng đài, con đường hoa với hàng trăm chậu cúc vàng Sa Đéc được bố trí uốn lượn theo đường cong của vườn hoa.

Xen kẽ dọc lối đi là các chậu quất được đặt đều, góp phần tăng thêm không khí Tết.

Theo chị Nguyễn Thùy Linh (28 tuổi, ở Đống Đa), đây là lần thứ hai chị chọn khu vực Hồ Gươm để chụp ảnh Tết. “Năm nay hoa được bố trí dày và đẹp hơn. Chỉ cần đi bộ một vòng là có rất nhiều góc chụp khác nhau. Tôi tranh thủ đi sớm để tránh đông nhưng vẫn thấy khá nhộn nhịp”, chị Linh chia sẻ.

"Không khí rất rõ Tết. Các khu vực được sắp xếp gọn gàng nên dù đông người vẫn không quá lộn xộn. Tôi ấn tượng nhất là khu đại cảnh 2026 và dãy đào gần Tháp Bút”, bạn Ngọc Anh, ở Hà Đông nói.

Lượng người đổ về khu vực quanh Hồ Gươm tăng mạnh vào những ngày sát Tết. Nhiều nhóm bạn trẻ, gia đình có con nhỏ và cả du khách nước ngoài chọn nơi đây làm điểm dừng chân.

Với quy mô trang trí lớn, cách bố trí hợp lý và vị trí trung tâm, khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm đang trở thành điểm check-in hoa đào được quan tâm nhất Hà Nội những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026.