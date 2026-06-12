Từ 1/7, thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc theo quy trình mới

Nghị định số 203/2026/NĐ-CP được ban hành ngày 11/6/2026, quy định về quy trình thực hiện việc tiêm thuốc độc; thuốc tiêm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ thi hành án tử hình; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành án tử hình; chi phí mai táng người đã bị thi hành án tử hình và chế độ, chính sách đối với những người tham gia thực hiện nhiệm vụ này.

Quy trình tiêm thuốc độc gồm 3 bước

Theo Nghị định, trước khi tiến hành thi hành án, Hội đồng thi hành án tử hình phải kiểm tra, mở niêm phong thuốc và lập biên bản theo quy định. Người bị thi hành án được cố định trên giường ở tư thế nằm ngửa, bảo đảm không ảnh hưởng đến lưu thông máu.

Cán bộ trực tiếp thi hành án sẽ tiếp nhận 3 liều thuốc từ Hội đồng thi hành án tử hình, trong đó có 2 liều dự phòng.

Hình minh họa.

Sau khi xác định tĩnh mạch của người bị thi hành án, cán bộ thực hiện đưa kim tiêm vào tĩnh mạch và tiến hành tiêm thuốc theo trình tự: Tiêm thuốc làm mất tri giác; Tiêm thuốc làm liệt hệ vận động; Tiêm thuốc làm ngừng hoạt động của tim.

Sau khi tiêm thuốc làm mất tri giác, nếu người bị thi hành án chưa mất tri giác thì tiếp tục tiêm cho đến khi đạt yêu cầu trước khi chuyển sang bước tiếp theo. Việc tiêm thuốc có thể được thực hiện bằng phương pháp tự động hoặc trực tiếp.

Có thể sử dụng tới 3 liều thuốc

Nghị định quy định việc theo dõi tình trạng của người bị thi hành án được thực hiện thông qua máy theo dõi điện tim. Nếu sau 10 phút kể từ khi tiêm xong liều thứ nhất mà người bị thi hành án chưa tử vong, cán bộ kiểm tra phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình để ra lệnh tiêm liều thứ hai.

Tương tự, nếu sau 10 phút kể từ khi tiêm liều thứ hai mà người bị thi hành án vẫn chưa tử vong thì sẽ tiếp tục tiêm liều thứ ba.

Trường hợp đã sử dụng hết liều thuốc thứ ba mà sau 10 phút người bị thi hành án vẫn chưa chết, Đội trưởng Đội Thi hành án tử hình phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình để quyết định tạm dừng việc thi hành án.

Bảo đảm quyền lợi cuối cùng của người bị thi hành án

Khi kết thúc quá trình thi hành án, theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình, bác sĩ pháp y sẽ kiểm tra, xác định tình trạng của người bị thi hành án và báo cáo kết quả.

Sau khi bác sĩ pháp y kết luận người bị thi hành án đã chết, cán bộ thi hành án sẽ rút kim tiêm và đường ống dẫn thuốc. Hội đồng thi hành án tử hình lập biên bản xác nhận việc thi hành án đã hoàn tất. Thuốc dự phòng chưa sử dụng hết được bàn giao lại để bảo quản theo quy định.

Đáng chú ý, Điều 13 của Nghị định quy định trách nhiệm của trại tạm giam nơi giam giữ người bị kết án tử hình. Theo đó, trước khi thi hành án, người chấp hành án được tổ chức ăn, uống với mức hưởng bằng 5 lần tiêu chuẩn ngày lễ, tết đối với người bị tạm giam.

Người chấp hành án cũng được viết thư, ghi âm lời nói gửi lại gia đình. Trại tạm giam có trách nhiệm bàn giao đầy đủ giấy tờ, tài sản, tiền và các đồ vật mà người bị thi hành án gửi lại trong thời gian giam giữ cho gia đình hoặc người đại diện hợp pháp, đồng thời thực hiện việc bàn giao hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Nghị định số 203/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.