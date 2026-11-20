Dành hơn 80.400 tỉ đồng cho cải cách tiền lương năm 2027

Nhằm xây dựng một hệ thống lương mới công bằng và tạo động lực làm việc, Chính phủ đang đẩy mạnh các bước chuẩn bị cho lộ trình cải cách tiền lương, cốt lõi là hoàn thiện dữ liệu vị trí việc làm toàn hệ thống chính trị trong năm 2026. Đây là bước đi then chốt để cụ thể hóa Nghị quyết 27-NQ/TW.

Hiện nay, Bộ Nội vụ và Ban Tổ chức Trung ương đang khẩn trương phối hợp xây dựng Đề án tổng thể về cải cách chính sách tiền lương dựa trên vị trí việc làm và kết quả đầu ra công việc. Dự kiến, đề án mang tính chiến lược này sẽ được trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét vào tháng 3/2027, hướng tới tối ưu hóa hiệu suất và chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Bộ Nội vụ và Hà Nội được giao chuẩn bị phương án thí điểm xây dựng vị trí việc làm, làm cơ sở cải cách tiền lương cán bộ, công chức, viên chức.

Dành hơn 80.400 tỉ đồng cho cải cách tiền lương năm 2027. Ảnh minh hoạ: N.T

Để chuẩn bị cho công tác cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ được giao nhiệm vụ nghiên cứu giải pháp tạo nguồn cũng như tổng hợp kinh nghiệm quốc tế để tham mưu cho Chính phủ.

Liên quan đến nội dung này, ngày 9/11, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, trong đó thống nhất bố trí dự toán chi cải cách tiền lương theo Báo cáo số 129/BC-CP ngày 16/10/2026. Nguồn lực thực hiện sẽ được Chính phủ bổ sung từ phần tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách trung ương năm 2026 của các bộ, ngành theo tinh thần Nghị quyết số 135/NQ-CP.

Chính phủ chỉ đạo sử dụng nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương để đảm bảo thực hiện các chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế theo quy định.

Chính phủ chỉ đạo sử dụng nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương để đảm bảo thực hiện các chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế theo quy định. Ảnh minh hoạ: N.T

Các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định. Tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính số tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán dành để cải cách tiền lương, bao gồm: thu tiền thuê đất được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chi đầu tư theo quy định...

Cũng trong ngày 9/11, Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027. Theo đó, Quốc hội quyết nghị tổng số thu ngân sách Trung ương là hơn 1,77 triệu tỉ đồng; tổng số chi ngân sách Trung ương là hơn 2,36 triệu tỉ đồng.

Nghị quyết của Quốc hội đã thông qua dự toán chi thường xuyên năm 2027 với tổng quy mô vượt 2,06 triệu tỉ đồng, bao quát cả nguồn lực dành cho cải cách tiền lương. Cơ cấu chi cụ thể gồm 980.970 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương và hơn 1,08 triệu tỉ đồng từ ngân sách địa phương. Đáng chú ý, quỹ cải cách tiền lương được ấn định là 80.400 tỷ đồng. Dù đây là một con số ấn tượng về giá trị tuyệt đối, các chuyên gia nhận định quy mô này vẫn cần được đánh giá một cách khách quan trong tổng thể bức tranh ngân sách và diện bao phủ chi trả.

Cải cách tiền lương: Thu nhập xứng đáng cho người có năng lực

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Nguyễn Thị Việt Nga - Ủy viên Ủy ban Văn hoá – Xã hội của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách TP Hải Phòng, nhấn mạnh, giá trị mỗi vị trí việc làm chỉ được xác định chính xác khi có bản mô tả rõ ràng về nhiệm vụ, sản phẩm, thẩm quyền và năng lực đi kèm. Trên cơ sở đó, việc chấm điểm cần dựa vào độ phức tạp, mức độ tự chủ, trách nhiệm nguồn lực công, hệ lụy sai sót và điều kiện làm việc.

Bà Nga đặc biệt lưu ý phải tuyệt đối tránh việc định giá theo người đang giữ vị trí hoặc theo "khả năng vận động" của từng cơ quan.

Bà Nguyễn Thị Việt Nga - Ủy viên Ủy ban Văn hoá – Xã hội của Quốc hội. Ảnh: Q.H

Theo bà Nga, những vị trí tương đương giữa các ngành, địa phương cần được đối chiếu kỹ lưỡng; mọi khác biệt về đãi ngộ đều phải giải thích bằng thực chất công việc. Việc tăng lương sẽ không giải quyết được gốc rễ nếu một nhân sự phải gánh khối lượng việc quá tải, do đó cần xem xét đồng thời cả định biên, phân công và đãi ngộ.

Nữ đại biểu đề xuất áp dụng cơ chế thẩm định liên ngành, lấy ý kiến chuyên gia, công khai phương pháp và tính thử bảng lương trên dữ liệu thực tế trước khi ban hành chính thức.

Kỳ vọng lớn nhất của bà Nga là cải cách sẽ giúp cán bộ, công chức, viên chức sống được bằng thu nhập hợp pháp và được ghi nhận xứng đáng theo năng lực. Cơ chế mới cũng cần mở ra cơ hội phát triển thu nhập cho người làm chuyên môn giỏi mà không áp lực phải tìm kiếm chức danh quản lý. Song song với cải cách tiền lương, việc đánh giá cán bộ phải đi vào thực chất theo Nghị định 335/2025/NĐ-CP (có hiệu lực từ 1/1/2026).

"Thước đo cuối cùng của cải cách phải là sự hài lòng của người dân qua việc giải quyết hồ sơ đúng hạn, giảm sai sót. Đối với viên chức, cần đánh giá bằng chất lượng dịch vụ thay vì rập khuôn tiêu chí hành chính. Sự gắn kết giữa quyền lợi cá nhân và lợi ích quốc gia chính là chìa khóa để cải cách đồng thuận và bền vững" - bà Nga bày tỏ.

Tại Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 được thông qua ngày 13/11, Quốc hội yêu cầu Chính phủ báo cáo chi tiết số chi chuyển nguồn năm 2026 sang năm 2027, nguồn cải cách chính sách tiền lương chưa sử dụng của từng bộ, cơ quan Trung ương, địa phương tại thời điểm ngày 31/12/2026.

Theo kế hoạch, từ tháng 8-10/2026, Bộ Nội vụ cùng các thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công xây dựng, hoàn thiện dự thảo Đề án cải cách chính sách tiền lương và BHXH.

Tháng 1/2027, các cơ quan sẽ hoàn thiện dự thảo Nghị quyết. Đến tháng 2/2027 trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đến tháng 3/2027 trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.