Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), hiện nay dự án còn gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác nghiệm thu, thanh toán do một số thủ tục chủ đầu tư, nhà thầu chưa thực hiện đúng, để xử lý cần báo cáo cấp có thẩm quyền cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ.

Sân bay Long Thành. (Ảnh: ACV)

Phó Thủ tướng yêu cầu ACV chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng của dự án thành phần 3 và các gói thầu do mình làm chủ đầu tư. Việc triển khai phải tuân thủ đầy đủ quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn, bảo đảm vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật, không vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng; ACV có trách nhiệm đánh giá chất lượng các hạng mục có sai sót về trình tự, thủ tục trong quá trình triển khai và khẳng định rõ đối với từng hạng mục.

Đồng thời, rà soát khối lượng các công việc còn lại của dự án thành phần 3, xác định rõ các mốc tiến độ hoàn thành phần xây dựng, hoàn thành lắp đặt thiết bị, nghiệm thu công trình, chạy thử (đơn động, liên động đối với các hạng mục thiết bị) để xác định cụ thể thời gian đưa dự án vào khai thác.

Trường hợp không hoàn thành đúng tiến độ, căn cứ quy định pháp luật khẩn trương có báo cáo đề xuất điều chỉnh tiến độ, các cơ chế đặc thù xử lý các vướng mắc gửi Bộ Xây dựng trước ngày 5/12/2026.

Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan có liên quan rà soát toàn diện các điều kiện cần thiết để cảng hàng không quốc tế Long Thành đưa vào khai thác bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn.

Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn ACV tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác thanh toán, cơ chế tài chính, thẩm định giá, tỷ giá thanh toán cho các trang thiết bị nhập khẩu theo thẩm quyền, quy định pháp luật.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai dự án, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tập trung làm rõ mức độ vi phạm tại từng gói thầu, từng hạng mục công trình, trong đó có sai phạm như báo cáo của ACV, làm cơ sở để các cơ quan liên quan có giải pháp xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phù hợp, đúng chủ trương, chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Trước đó, ACV cho biết giá trị khối lượng thực hiện dự án thành phần 3 đạt 76.953,8 tỷ đồng, tương đương 88,63% giá trị hợp đồng. Giá trị giải ngân đạt 49.507,3 tỷ đồng, tương đương 57% giá trị hợp đồng.

Tuy nhiên, do các nguyên nhân khách quan và chủ quan, ACV đánh giá không thể hoàn thành toàn bộ Dự án thành phần 3 trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng. Một số gói thầu quan trọng như nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa số 1, nhà để xe và hệ thống quản lý sân bay dự kiến hoàn thành hoặc hoàn tất chạy thử trong tháng 6/2027.

Do đó, ACV kiến nghị xem xét phương án tháo gỡ các vướng mắc theo thẩm quyền. Căn cứ tiến độ thực tế của Dự án thành phần 3 và các công trình thuộc dự án thành phần 4, ACV đề nghị Chính phủ giao Bộ Xây dựng rà soát tổng thể tiến độ các dự án thành phần, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án giai đoạn 1 đến năm 2027-2028.