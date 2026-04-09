Chính phủ đề xuất giảm thuế với xăng, dầu về 0 đến hết tháng 6

Chiều 9/4, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn thừa ủy quyền Thủ tướng trình bày dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thuế bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng (VAT), thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Chính phủ đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol), dầu diesel, nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut về 0 đồng.

Cùng với đó, xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ đầu vào. Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng các loại cũng được đề xuất áp dụng mức 0%.

Việc này được Chính phủ đưa ra trong bối cảnh xung đột Trung Đông khiến thị trường năng lượng toàn cầu, trong đó có Việt Nam chịu tác động lớn, giá nhiên liệu tăng vọt.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày dự thảo nghị quyết chiều 9/4. Ảnh: Đại biểu Nhân dân

Nếu được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ nhất, chính sách này sẽ áp dụng từ ngày 16/4 đến hết 30/6. Chính phủ cũng đề xuất Quốc hội giao Thủ tướng ban hành Quyết định cá biệt để điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) hiệu lực của Nghị quyết nhằm bảo đảm việc điều hành thị trường xăng, dầu trong nước phù hợp với diễn biến giá dầu thế giới.

Theo số liệu của Bộ Công Thương, trong cơ cấu giá cơ sở xăng dầu, thuế VAT chiếm khoảng 7,4% trong cơ cấu giá cơ sở xăng dầu; thuế bảo vệ môi trường 2,7-6%, và tiêu thụ đặc biệt 6,7%. Do đó, việc giảm tất cả các loại thuế này về 0 đến hết tháng 6 là giải pháp để đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm nay, kiểm soát lạm phát.

Hiện thuế bảo vệ môi trường, VAT, tiêu thụ đặc biệt với các loại thuế với xăng (trừ ethanol), dầu diesel và nhiên liệu bay là 0, theo Quyết định 482 của Thủ tướng áp dụng đến hết 15/4. Quyết định này đưa ra và áp dụng trong trường hợp cấp bách. Trong khi đó, dầu hỏa, mazut vẫn chịu thuế bảo vệ môi trường lần lượt 600 đồng và 1.000 đồng một lít, kg; còn thuế VAT là 10%.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài Chính Phan Văn Mãi nói U Ủy ban nhất trí ban hành chính sách theo đề xuất của Chính phủ. Cơ quan này đề nghị Chính phủ có các giải pháp tổng thể, đồng bộ từ điều hành giá, minh bạch các thành phần cấu thành giá cơ sở xăng dầu đến bảo đảm chuỗi cung ứng.

Theo ông Mãi, một số ý kiến cho rằng trước tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông có thể cân nhắc quy định thời hạn áp dụng dài hơn để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trước đó, tại phiên thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay về dự thảo Nghị quyết, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết, cơ quan thường trực của Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định về mức thuế bảo vệ môi trường, VAT, tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu và nhiên liệu bay.

Theo bà, việc này nhằm kịp thời bổ sung các giải pháp góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực do khan hiếm nhiên liệu, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì mục tiêu tăng trưởng.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 9/4. Ảnh: Đại biểu Nhân dân

Từ cuối tháng 2 đến nay, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã có 14 kỳ điều hành, hiện mỗi lít xăng RON 95-III là 26.530 đồng, dầu diesel 42.840 đồng. Trước đó, có thời điểm giá hai loại nhiên liệu này lên lần lượt gần 34.000 đồng và 45.000 đồng một lít.

Tại họp báo Chính phủ cuối tuần trước, Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết hai nhà máy lọc dầu trong nước là Dung Quất và Nghi Sơn đảm bảo đủ nguyên liệu để sản xuất đến hết tháng 4. Trong tháng 3, các thương nhân đầu mối cũng nhập khẩu 3,2 triệu m3 xăng dầu. Cùng với hàng tồn kho hiện tại (2,6-2,8 triệu m3), nguồn cung xăng dầu trong nước có thể đảm bảo cho sản xuất và tiêu dùng hết tháng này.