Bộ Chính trị yêu cầu đảm bảo nguồn cung, ổn định giá xăng dầu

Bộ Chính trị vừa có Kết luận 14 về bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới. Kết luận đưa ra trong bối cảnh nguồn cung, giá xăng dầu biến động phức tạp bởi tình hình chiến sự tại Trung Đông và các khu vực trên thế giới.

Theo đó, Bộ Chính trị khuyến khích tiêu dùng tiết kiệm nhiên liệu, nhằm giảm áp lực nguồn cung, có thể gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống người dân. Ngoài ra, Việt Nam cũng định hướng sớm xây dựng chiến lược quốc gia về cung ứng và dự trữ nguyên, nhiên liệu trong dài hạn.

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm thiểu rủi ro về nguồn cung, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Trước đó, Thủ tướng yêu cầu bộ ngành, địa phương khuyến khích chuyển đổi xe điện, phát triển trạm sạc, giảm phụ thuộc vào xăng, dầu nhập khẩu. Hoặc Bộ Công Thương cũng đưa ra khuyến nghị doanh nghiệp cho nhân viên làm việc từ xa khi có thể để giảm nhu cầu đi lại, vận chuyển.

Nhân viên một cửa hàng ở đường Láng, Hà Nội bơm xăng cho khách hàng, ngày 11/3. Ảnh: Hoàng Giang

Tại cuộc họp chiều nay của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá khủng hoảng xăng dầu trên thế giới lần này rất phức tạp, khó định đoán. Song, Thủ tướng nhắc lại mục tiêu lớn nhất là không để thiếu năng lượng, xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ tình hình nào. Nhà điều hành cũng kiên định tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026 và những năm tiếp theo, đồng thời quản trị được các rủi ro có thể xảy ra.

Lãnh đạo Chính phủ nêu nhiều nhóm giải pháp trọng tâm và giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành, doanh nghiệp để triển khai Kết luận 14 của Bộ Chính trị.

Nhiều nước trong khu vực đã triển khai biện pháp tiết kiệm xăng dầu trong nội địa, kêu gọi người dân sử dụng các phương tiện thay thế trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung xăng dầu trong khu vực, theo nhà điều hành. Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan đã hạn chế xuất khẩu nhiên liệu. Cơ quan Năng lượng Quốc tế cũng khuyến cáo nên làm việc từ xa để tiết kiệm nhiên liệu đi lại hàng ngày; khuyên các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm hơn (ít nhất 10 km một giờ so với mức tối đa được phép trên cao tốc).

Ngoài khuyến khích tiết kiệm, kết luận của Bộ Chính trị cũng đề cập các giải pháp điều hành thị trường xăng dầu.

Cụ thể, Bộ Chính trị giao Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo các cơ quan bám sát, dự báo tình hình, cung cầu và giá cả xăng dầu thế giới để xây dựng kịch bản ứng phó hiệu quả. Nhà điều hành cũng phải xem xét sử dụng ngay các công cụ để ổn định thị trường. Chẳng hạn, các chính sách tài khóa (thuế, phí, chi, ứng chi ngân sách), tiền tệ (hỗ trợ lãi suất, vốn, ngoại tệ), chính sách quản lý giá, thương mại...

Các cơ quan chức năng tăng kiểm tra, siết quản lý các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân kinh doanh. Đồng thời, cơ quan quản lý phải xử lý nghiêm hành vi găm hàng, trục lợi, gian lận thương mại và buôn lậu.

Đảng ủy các Bộ Ngoại giao, Công Thương, Tài chính cần chủ động trao đổi với các đối tác nước ngoài, tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tiếp cận nguồn nguyên, nhiên liệu ổn định. Các cấp ủy Đảng ở Trung ương, địa phương thực hiện đầy đủ chủ trương về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, kiên trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026 và các năm tiếp theo.