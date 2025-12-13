Chiêu trò trốn thuế của vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Chung

Ngày 9/12, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hữu Bình (SN 1954, ngụ số 236 Lê Hoàn, phường Hạc Thành), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung và vợ Lê Thị Thu Hương (SN 1960), Nguyễn Thu Nga (SN 1990, ngụ số 411 Lê Hoàn, phường Hạc Thành), cháu ruột vợ chồng ông Bình để điều tra về hành vi "Trốn thuế".

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thống kê doanh thu của Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung trong 5 năm (2020 - 2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng, gây thất thoát thuế nhà nước với số tiền rất lớn.

Công an khám xét tại Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung.

Lực lượng chức năng xác định, vợ chồng ông Bình với vai trò làm chủ, chỉ đạo lập hàng chục tài khoản cá nhân, để ngoài sổ sách, không khai báo với cơ quan thuế.

Chỉ tính riêng 1 tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng mở tại Ngân hàng BIDV, trong 2 tháng 11 và 12/2024 đã thực hiện các giao dịch lên tới 163 tỷ đồng, trốn thuế gần 500 triệu đồng.

Để qua mắt cơ quan chức năng, có nhiều thành viên trong gia đình ông Nguyễn Hữu Bình tham gia giúp sức. Trong đó có Nguyễn Thu Nga (là con gái của bà Trần Thị Hồng và Nguyễn Thế Hòa, em trai ông Bình, là 1 trong 3 cổ đông của công ty).

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Thu Hương.

Trước đó, Báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, ngày 31/10, Công tỉnh Thanh Hóa đồng loạt kiểm tra tiệm vàng Kim Chung (219 Lê Hoàn) cùng các công ty vàng bạc: Kim Liên, Lan Hương (đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành), Long Tơ (xã Nông Cống)...

Khám xét tại Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, công an phát hiện và thu giữ nhiều miếng kim loại màu vàng cùng các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan đến việc kinh doanh của công ty và hành vi trốn thuế. Kết luận giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định đây là vàng, đạt tỉ lệ trung bình 99,89%.