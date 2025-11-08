Chiếc hố sâu 2,5 mét xuất hiện, người dân 1 phường ở TP HCM liền cảnh báo khẩn cấp
Một "hố tử thần" xuất hiện trên đường Nguyễn An Ninh ở phường Tân Đông Hiệp, TP HCM
Ngày 8-11, ông Nguyễn Thanh Huy, Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp, cho biết các đơn vị đang khắc phục sự cố sụt lún trên đường Nguyễn An Ninh, thuộc khu phố Đông Thành.
Người dân chủ động rào chắn khi xuất hiện hố sâu
Trước đó, người dân phản ánh xuất hiện "hố tử thần" có miệng dài khoảng 1 m, rộng khoảng 50 cm, toàn bộ lớp nhựa đường và đất đá bên dưới đã bị trượt xuống, tạo ra hố sâu ước tính lên đến 2,5 m.
Họ đã kịp thời đặt các vật cản tại khu vực sụt lún để cảnh báo khẩn cấp cho các phương tiện và người đi đường tránh né.
Hố sâu ngay đường cống thoát nước
Ông Huy cho biết nguyên nhân ban đầu xác định do thi công đường cống thoát nước trước đó, dẫn đến việc sụt lún. "Giải pháp trước mắt là địa phương cho lu lèn, rồi thảm lại nhựa"- ông Huy nói.
Địa phương đang xử lý sự cố sụt lún
Rất may sự cố sụt lún vào thời điểm giữa trưa, ít phương tiện qua lại nên không ai bị thương, giao thông qua lại cũng không bị ảnh hưởng.
Giữa lòng đường Trần Hưng Đạo (Hà Nội), một hố sụt bất ngờ xuất hiện khiến người dân lo lắng. Hố sâu tồn tại nhiều ngày, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn trên...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-08/11/2025 17:22 PM (GMT+7)