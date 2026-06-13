Sa mạc lớn nhất Trung Quốc đối mặt nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Trung Quốc đã cảnh báo các cộng đồng tại khu tự trị Tân Cương, miền Tây Bắc nước này và các vùng lân cận cần chuẩn bị ứng phó với nguy cơ “lũ lụt cực đoan” trong mùa Hè này, do nhiệt độ cao bất thường, lượng mưa lớn và tình trạng băng tan nhanh.

Sông Tarim trải qua trận lũ đầu tiên trong năm nay ở rìa sa mạc Taklamakan hôm 9/6. Ảnh: CCTV.

Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV News) ngày 12/6 cho biết, sông Tarim, con sông nội địa dài nhất Trung Quốc, với tổng chiều dài 2.486 km, đã trải qua trận lũ đầu tiên trong năm ở rìa sa mạc Taklamakan thuộc Tân Cương hôm 9/6. Đây là sa mạc cát di động lớn nhất Trung Quốc và lớn thứ hai thế giới.

Trong khi đó, dữ liệu giám sát khí hậu của Reuters cho thấy, sa mạc Taklamakan đã liên tiếp hứng chịu những trận lũ có quy mô tương tự kể từ năm 2021, nhưng những trận lũ này thường xảy ra khi nhiệt độ đạt đỉnh vào tháng 8. Năm nay, nền nhiệt đã tăng sớm hơn bình thường, với nhiệt độ ở Tân Cương đạt 38 độ C vào ngày 12/6, cao hơn 7,3 độ C so với mức trung bình.

CCTV cùng ngày dẫn lời bà Tôn Sảnh Sảnh, nhà phân tích khí tượng của Cục Khí tượng Trung Quốc, cho biết mưa lớn đã thường xuyên xảy ra ở phía Tây và Nam Tân Cương vào đầu tháng 6, với lượng mưa cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước, một số khu vực có lượng mưa gấp đôi, thậm chí gấp ba so với bình thường.

Theo bà, mưa nhiều chỉ là một nguyên nhân. Gần đây, nhiệt độ ở phía Nam Tân Cương liên tục ở mức cao, thậm chí đạt mức nắng nóng. Điều này đã dẫn đến việc tan chảy trên diện rộng của các sông băng và tuyết ở dãy núi Thiên Sơn và Côn Luân. Nước tan chảy tràn xuống các thung lũng, chảy vào sông Tarim và làm mực nước dâng cao. Nước sông tràn bờ và gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp của sa mạc, tạo ra lũ lụt sa mạc.

Bà cảnh báo: “Lũ lụt có thể cung cấp nguồn nước quý giá cho thảm thực vật ven bờ như rừng bạch dương, tạo cơ hội phục hồi sinh thái. Tuy nhiên, lũ lụt nghiêm trọng cũng có thể gây thiệt hại cho đường sá, đường sắt và các cơ sở dầu khí, tiềm ẩn nguy cơ thiên tai. Do vậy, trong mùa lũ, người dân sống trong hoặc gần khu vực bị ảnh hưởng cần đặc biệt chú ý đến các cảnh báo chính thức, điều chỉnh kế hoạch đi lại cho phù hợp và chú ý vấn đề an toàn”.