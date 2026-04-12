Cháy nhà trọ 4 tầng ở TP HCM, đôi nam nữ tử vong

Khoảng 3h, hỏa hoạn bùng phát bên trong căn nhà dạng ống rộng khoảng 100 m2, nằm trên đường Nguyễn Thị Thơi, phường Tân Thới Hiệp, cách cầu vượt Tân Thới Hiệp trên quốc lộ 1 khoảng 2 km. Lúc này, bên trong các phòng trọ có 12 người, phần lớn là sinh viên, công nhân và lao động tự do.

Hiện trường xảy ra cháy. Ảnh: Minh Bằng

Lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm nhiều phòng trọ, khiến một số người mắc kẹt kêu cứu. Bà Mai, sống cạnh hiện trường, cho biết nghe tiếng tri hô nên chạy ra, thấy khói mù mịt bốc từ các cửa sổ những tầng trên. Hàng xóm hô hoán, dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.

Cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường cháy, sáng 12/4. Ảnh: Đình Văn

Căn nhà xảy ra sự cố cao 4 tầng, ba tầng trên được chia thành 6 phòng trọ. Tầng trệt cho thuê làm tiệm thuốc tây, bên cạnh có lối đi rộng gần một mét cho người thuê trọ ra vào. Khu vực này cũng là nơi để hơn 10 xe máy.

Lực lượng PCCC điều nhiều xe chữa cháy cùng hơn chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, dùng thang tiếp cận các tầng để cứu người mắc kẹt.

Khói ám trên sân thượng căn nhà cháy. Ảnh: Đình Văn

Trong quá trình chữa cháy và cứu nạn, cảnh sát phát hiện Nguyễn Ngân Bình, 26 tuổi, quê Cà Mau, và Nguyễn Thị Lan Hương, 24 tuổi, quê Cần Thơ, tử vong trong phòng trọ ở tầng ba. 5 người bị ngạt được đưa vào Bệnh viện Trung Mỹ Tây cách hiện trường 1,5 km. Một trẻ em sau đó được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2.

Vị trí xảy ra cháy. Đồ hoạ: Khánh Hoàng