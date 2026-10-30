Cháy nhà lan sang 5 căn bên cạnh

Khoảng 9h, người dân phát hiện lửa bốc lên từ nhà ông Nguyễn Văn Tân, 63 tuổi, thuộc khóm Châu Long 7, phường Châu Đốc.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: An Phú

Thời điểm xảy ra cháy, căn nhà được khóa cửa bên ngoài. Trong lúc tìm cách phá khóa tiếp cận hiện trường, người dân nghe tiếng nổ lớn như tiếng bình gas phát nổ. Lửa sau đó bùng lên dữ dội, nhanh chóng lan sang 5 nhà liền kề.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Châu Đốc phối hợp với công an và chính quyền địa phương huy động hơn 130 người dùng máy bơm, vòi nước và phương tiện tại chỗ để khống chế đám cháy.

Hỏa hoạn khiến mái tôn nhà cháy đổ sập. Ảnh: Phương Vũ

Đám cháy được dập tắt, không gây thiệt hại về người, song thiêu rụi căn nhà của ông Tân, 5 hộ liền kề bị cháy một phần. Hỏa hoạn gây thiệt hại khoảng một tỷ đồng.