Mái vòm chợ Biên Hòa đổ sập sau 2 giờ cháy

Dãy chợ dài hàng trăm mét, rộng hơn 30 m, nằm giữa ba tuyến đường Nguyễn Thị Hiền, Võ Tánh và Nguyễn Hiền Vương, sau vụ cháy, sáng 6/8.

Tối qua, lửa bùng lên từ cửa hàng kinh doanh mây tre, tiểu cảnh và nhựa, nhanh chóng bao trùm nhiều ki-ốt. Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao, khiến người dân quanh khu vực hốt hoảng.

Khu chợ nằm song song hai trục đường lớn, xung quanh là khu dân cư đông đúc. Sức nóng khiến mái chợ cong vênh, biến dạng, võng xuống. Các khung kính vỡ vụn, trơ khu sắt.

Hàng hoá, vật dụng hư hại được tập kết phía bên dưới chợ.

Chợ Biên Hòa rộng hơn 8.100 m2, là chợ hạng 1, nằm ở khu vực trung tâm đô thị Biên Hòa. Nơi đây có hai dãy nhà và một nhà lồng hai tầng ở giữa. Đây là nơi giao thương hàng hoá không chỉ của TP Đồng Nai mà còn cả địa bàn lân cận.

Các khung sắt, mái tôn của ki-ốt trong chợ bị sức nóng làm hư hỏng, đổ sập.

Theo báo cáo UBND phường Trấn Biên, vụ cháy khoảng 600m2, chủ yếu hàng nhựa, cao su... Nhằm đảm bảo an toàn khu vực bị cháy có nguy cơ đổ sập, lực lượng công an tiếp tục chốt chặn, phong tỏa hiện trường.

Hoả hoạn cũng ảnh hưởng các cửa hàng nằm xung quanh chợ. Xe máy chở hàng của tiểu thương để tại chợ bị cháy được người dân đưa ra ngoài đường.

Sau khi hỏa hoạn bùng phát tối 5/8, hơn 30 xe chuyên dụng, gồm xe chữa cháy, xe thang và phương tiện của quân đội, được điều đến hiện trường. Lực lượng khoảng 200 người triển khai nhiều mũi tiếp cận, phun nước khống chế đám cháy, ngăn lửa lan sang khu dân cư.

Lính cứu hỏa bắc thang lên 5 m đập vỡ cửa kính của các kho hàng ở tầng hai của chợ để khói thoát ra ngoài, kéo vòi rồng chữa cháy.

Nhiều đồ đạc, hàng hóa tại các kiot, hộ dân bị cháy xém được đưa ra ngoài chất thành đống.

Ngồi gần hiện trường vụ cháy, bà Võ Thị Hòa (65 tuổi) cho biết thuê 3 kho để chứa hàng hóa là đồ cúng gồm tượng, bình bông, bàn thờ đã gần 20 năm. "Giờ các kho bị cháy hết rồi, tôi ngồi trông chờ lực lượng chức năng xử lý xong để lại kho vớt vát tài sản", bà nói.

Nhiều tiểu thương đổ về chợ theo dõi đám cháy, tìm kiếm tài sản. Chị Chung Nguyệt Mai (40 tuổi) cho biết, khi đang ở ki-ốt bán đồ dùng nhà bếp thì thấy đám cháy bùng phát gần đó. Lúc này, nhiều người ở chợ cùng nhau dập lửa nhưng không thành. "Lửa bùng lên nhanh lắm, bây giờ chỗ bán hàng cửa tôi cháy rụi hết rồi", chị nói.

Cảnh cháy chợ nhìn từ trên cao. Ảnh: Ngô Thành Nam

Chợ Biên Hòa là nơi giao thương của cư dân ven sông Đồng Nai từ thời vua Tự Đức. Theo tư liệu lịch sử, chợ được dựng bằng gỗ, lợp mái vào năm 1889 với ba khu bán cá, gạo và hàng tạp hóa. Qua nhiều lần sửa chữa, mở rộng, đến năm 2008, chợ được xây mới trên nền cũ với diện tích 5.600 m2, trong đó khu nhà lồng hai tầng rộng 3.400 m2.

Thời điểm chợ bị cháy. Video: Người dân cung cấp

Vị trí chợ Biên Hòa. Đồ họa: Khánh Hoàng