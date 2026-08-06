Mái vòm chợ Biên Hòa đổ sập sau 2 giờ cháy
Cháy lớn khiến chợ Biên Hoà với khoảng 300 ki-ốt rơi vào cảnh tan hoang, hàng hoá thành than, mái, cửa cuốn cong vênh, đổ sập, tiểu thương thất thần vì trắng tay.
Dãy chợ dài hàng trăm mét, rộng hơn 30 m, nằm giữa ba tuyến đường Nguyễn Thị Hiền, Võ Tánh và Nguyễn Hiền Vương, sau vụ cháy, sáng 6/8.
Tối qua, lửa bùng lên từ cửa hàng kinh doanh mây tre, tiểu cảnh và nhựa, nhanh chóng bao trùm nhiều ki-ốt. Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao, khiến người dân quanh khu vực hốt hoảng.
Hàng hoá, vật dụng hư hại được tập kết phía bên dưới chợ.
Chợ Biên Hòa rộng hơn 8.100 m2, là chợ hạng 1, nằm ở khu vực trung tâm đô thị Biên Hòa. Nơi đây có hai dãy nhà và một nhà lồng hai tầng ở giữa. Đây là nơi giao thương hàng hoá không chỉ của TP Đồng Nai mà còn cả địa bàn lân cận.
Các khung sắt, mái tôn của ki-ốt trong chợ bị sức nóng làm hư hỏng, đổ sập.
Theo báo cáo UBND phường Trấn Biên, vụ cháy khoảng 600m2, chủ yếu hàng nhựa, cao su... Nhằm đảm bảo an toàn khu vực bị cháy có nguy cơ đổ sập, lực lượng công an tiếp tục chốt chặn, phong tỏa hiện trường.
Lính cứu hỏa bắc thang lên 5 m đập vỡ cửa kính của các kho hàng ở tầng hai của chợ để khói thoát ra ngoài, kéo vòi rồng chữa cháy.
Nhiều đồ đạc, hàng hóa tại các kiot, hộ dân bị cháy xém được đưa ra ngoài chất thành đống.
Ngồi gần hiện trường vụ cháy, bà Võ Thị Hòa (65 tuổi) cho biết thuê 3 kho để chứa hàng hóa là đồ cúng gồm tượng, bình bông, bàn thờ đã gần 20 năm. "Giờ các kho bị cháy hết rồi, tôi ngồi trông chờ lực lượng chức năng xử lý xong để lại kho vớt vát tài sản", bà nói.
Cảnh cháy chợ nhìn từ trên cao. Ảnh: Ngô Thành Nam
Chợ Biên Hòa là nơi giao thương của cư dân ven sông Đồng Nai từ thời vua Tự Đức. Theo tư liệu lịch sử, chợ được dựng bằng gỗ, lợp mái vào năm 1889 với ba khu bán cá, gạo và hàng tạp hóa. Qua nhiều lần sửa chữa, mở rộng, đến năm 2008, chợ được xây mới trên nền cũ với diện tích 5.600 m2, trong đó khu nhà lồng hai tầng rộng 3.400 m2.
Thời điểm chợ bị cháy. Video: Người dân cung cấp
Vị trí chợ Biên Hòa. Đồ họa: Khánh Hoàng
Từ căn nhà chỉ cách hiện trường khoảng 10m, anh Phạm Thu Hoàng Lộc vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc ngọn lửa bất ngờ bùng tại chợ Biên...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-05/08/2026 23:30 PM (GMT+7)