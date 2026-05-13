Cháu bé bầm tím khắp người ở Nghệ An: Công an vào cuộc xác minh

Theo nội dung clip, cháu bé (SN 2016) trong trạng thái hoảng sợ, liên tục khóc. Trên cơ thể cháu có nhiều vết bầm tím ở tay, chân và vùng mắt. Sau khi đoạn video được đăng tải, nhiều người bày tỏ sự bức xúc, đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ nguyên nhân.

Sáng 13/5, trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Vân Du (Nghệ An) cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, cơ quan công an cùng các đơn vị liên quan đã vào cuộc xác minh, làm việc để làm rõ sự việc.

"Hiện các lực lượng chức năng đang làm việc với gia đình và những người liên quan để xác minh cụ thể nguyên nhân. Quan điểm của địa phương là nếu phát hiện hành vi bạo hành trẻ em sẽ xử lý nghiêm theo quy định", ông Tuấn nói.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.