Mẹ đẻ và cha dượng bạo hành bé gái 4 tuổi đến tử vong ở Hà Nội có thể bị xử lý thế nào?

Bé gái 4 tuổi tử vong do bị cha dượng bạo hành

Liên quan đến vụ việc bé gái B.T.H. (4 tuổi) tử vong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Nguyễn Minh Hiệp (cha dượng) về tội Giết người.

Trước đó, khoảng 18h ngày 3/5, Bệnh viện E tiếp nhận cháu H. trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu, cơ thể có nhiều vết thương. Kết luận giám định pháp y sơ bộ xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của cháu lên tới 99%. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, đến chiều 6/5, cháu H. tử vong.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú Ninh Bình) sống chung như vợ chồng với Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú Tuyên Quang) tại một phòng trọ ở phường Phú Diễn. Cháu H. là con riêng của Tâm, sống cùng hai người từ tháng 3.

Đối tượng Nguyễn Minh Hiệp. Nguồn: BVPL

Theo điều tra ban đầu, ngày 3/5, Hiệp và Tâm đã nhiều lần đánh cháu H. vì cho rằng cháu không nghe lời. Sau đó, cả hai bỏ mặc cháu trong phòng trọ. Khi phát hiện cháu có dấu hiệu nguy kịch, Hiệp và Tâm mới sơ cứu rồi gọi cấp cứu.

Tại cơ quan chức năng, Hiệp và Tâm khai đã nhiều lần bạo hành cháu H. trong khoảng một tháng trước đó, với tần suất 2-3 ngày/lần. Ngoài đánh đập, hai người còn có hành vi bỏ đói, trừng phạt cháu.

Nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, Ủy viên BCH Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết, theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, cha mẹ có trách nhiệm phải bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Pháp luật nghiêm cấm hành vi sử dụng bạo lực đối với trẻ em trong bất kỳ tình huống nào. Bởi vậy, hành vi đánh đập, hành hạ cháu bé mới chỉ 4 tuổi là vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật đến mức phải bị xử lý hình sự.

Trong vụ việc này, với kết quả xác minh ban đầu như trên cho thấy các đối tượng này đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, hoàn toàn có nhận thức đầy đủ về hành vi của mình.

Các đối tượng biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật, hành vi đánh đập vào người nạn nhân mới chỉ 4 tuổi có thể gây ra thương tích, thậm chí gây ra thiệt hại đến tính mạng của nạn nhân nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi, bỏ mặc hậu quả cháu bé bị thương tích xảy ra nên hành vi của các đối tượng này có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích hoặc tội giết người.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, diễn biến hành vi đánh đập cháu bé, đồng thời làm rõ hung khí, công cụ mà các đối tượng này sử dụng để đánh cháu bé là gì, nhận thức của các đối tượng khi thực hiện hành vi vi phạm phạm tội.

Theo ông Cường, trường hợp có căn cứ cho thấy các đối tượng này sử dụng hung khí nguy hiểm, đánh vào vùng trọng yếu của nạn nhân, bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra thì căn cứ vào Án lệ số 47 của Hội đồng thẩm phán và Điều 123 Bộ luật Hình sự để khởi tố, xử lý các đối tượng này về tội Giết người.

Trường hợp không đủ cơ sở để xử lý về tội giết người, cơ quan chức năng vẫn có thể xử lý các đối tượng về tội Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người theo quy định tại khoản 4, Điều 134 Bộ luật hình sự( khung hình phạt từ 7 năm đến 14 năm tù).

Vị chuyên gia cho rằng, việc xử lý về tội giết người hay tội cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người phụ thuộc vào tính chất nguy hiểm của hành vi, động cơ mục đích gây án và căn cứ vào hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân.

Tuy nhiên, dù xử lý về tội danh gì, các đối tượng này vẫn phải đối mặt với nhiều tình tiết nặng trách nhiệm hình sự như hành vi có tính chất côn đồ hoặc động cơ đê hèn, phạm tội với người dưới 16 tuổi, phạm tội với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm chăm sóc, giáo dục…nên hình phạt sẽ rất nghiêm khắc