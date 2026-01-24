Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Chân dung Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài

Sự kiện: Đại hội Đảng XIV

Ngày 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bầu đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, vào Bộ Chính trị.

Chân dung Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài - 1

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nội dung: Văn Kiên | Thiết kế: Linh Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/01/2026 08:54 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Đại hội Đảng XIV
Xem thêm
Tin liên quan
Đại hội Đảng XIV Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN