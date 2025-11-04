Chánh án Lê Minh Trí làm Phó ban Nội chính Trung ương

Ông Lê Minh Trí 65 tuổi, quê TP HCM; Cử nhân An ninh nhân dân, cử nhân Luật. Ông là Bí thư Trung ương Đảng khóa 13; Uỷ viên Trung ương Đảng khóa 12, 13; đại biểu Quốc hội khóa 14, 15.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Lê Minh Trí. Ảnh: Hoàng Phong

Ông Trí từng làm Phó phòng tham mưu an ninh Công an TP HCM, thư ký Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). Khi đang là trung tá an ninh, ông được biệt phái làm thư ký Chủ tịch UBND TP HCM rồi làm Phó chánh văn phòng HĐND, UBND TP HCM.

Ông Trí sau đó giữ cương vị Phó bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận 11 (cũ), Chủ tịch UBND quận 1, Phó chủ tịch UBND TP HCM rồi Phó ban Nội chính Trung ương. Tháng 4/2016, ông Trí làm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Tháng 8/2024, ông được Quốc hội bầu làm Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.

Ông Lê Minh Trí. Ảnh: Phạm Thắng