CCCD bị lỗi vân tay, dân bó tay khi đi công chứng

Thủ tục cấp đổi căn cước công dân Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 59/2021 và Điều 5 Thông tư 60/2021 của Bộ Công an, công dân liên hệ công an nơi thường trú hoặc tạm trú để làm thủ tục cấp đổi thẻ CCCD. Quy trình cấp đổi sẽ trải qua tám bước. - Cán bộ công an sẽ tìm kiếm thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ cấp, đổi, cấp lại CCCD. - Tiến hành mô tả đặc điểm nhân dạng của công dân. - Thu nhận vân tay của công dân. - Chụp ảnh chân dung của công dân. - In phiếu thu nhận thông tin CCCD cho công dân kiểm tra, ký, ghi rõ họ tên. - Thu lệ phí theo quy định. - Thu hồi CMND, CCCD cũ. - Cấp giấy hẹn trả kết quả giải quyết cấp, đổi, cấp lại CCCD cho công dân. Luật sư LÊ DŨNG, Đoàn Luật sư TP.HCM