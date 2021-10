Bộ Công an: Sẽ tích hợp bằng lái xe, bảo hiểm xã hội lên thẻ CCCD gắn chip

Thứ Tư, ngày 06/10/2021 00:30 AM (GMT+7)

Bộ Công an cho biết đang phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu tích hợp giấy phép lái xe, bảo hiểm xã hội và nhiều tiện ích khác lên thẻ căn cước công dân gắn chip.

Ngày 5-10, Bộ Công an cho biết đang xây dựng, hoàn thiện giải pháp bổ sung các tiện ích số trên thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử.

Trước mắt, Bộ Công an đã bổ sung các tiện ích gồm xác thực thông tin tiêm chủng, xác thực giấy đi đường cho các shipper, tích hợp thông tin công dân nhận trợ cấp chính sách theo Nghị quyết số 68, tích hợp thông tin đăng ký xe theo chức năng quản lý của Bộ Công an, tích hợp thông tin lái xe luồng xanh…

Bộ Công an nghiên cứu tích hợp nhiều tiện ích lên thẻ CCCD gắn chip điện tử

Hiện nay, Bộ Công an đang phối hợp tích cực với Bộ GTVT tích hợp thông tin bằng lái xe; phối hợp với Bảo hiểm xã hội tích hợp thông tin bảo hiểm xã hội và rất nhiều các tiện ích khác.

Thậm chí, Bộ Công an cũng nghiên cứu việc tích hợp thông tin trong hộ chiếu, giấy tờ đi lại quốc tế (nếu ký thỏa thuận hợp tác quốc tế) vì thẻ CCCD gắn chip có mã MRZ (Machine – readable zone) – mã hàng không dân dụng quốc tế theo tiêu chuẩn ICAO…

“Công dân chỉ cần 1 loại giấy tờ duy nhất là thẻ CCCD gắn chip điện tử có thể thay thế rất nhiều loại giấy tờ khác” – Bộ Công an nhấn mạnh.

Cũng theo Bộ Công an, công dân chỉ cần đăng ký thông tin tài khoản qua ứng dụng khai báo y tế VNEID (do Bộ Công an xây dựng và phát triển) hoặc qua website http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn là sẽ được xác thực trong Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sau đó, công dân chỉ cần xuất trình thẻ CCCD gắn chip điện tử là cơ quan chức năng sử dụng ứng dụng VNEID để kiểm tra các thông tin qua việc đọc mã QRcode trên thẻ CCCD để xác định mà không cần phải mang nhiều loại giấy tờ khác nhau hoặc phải mang điện thoại di động để kiểm tra thông tin.

Tính đến nay, Bộ Công an đã thực hiện trả khoảng 45 triệu thẻ CCCD gắn chip điện tử tới tay người dân.

Bộ Công an đánh giá thẻ CCCD gắn chip điện tử được coi là một trong những chiếc thẻ CCCD tiên tiến, hiện đại bậc nhất trên thế giới với nhiều tính năng, tác dụng và thẩm mỹ đẹp.

Bên cạnh các thông tin được in trên bền mặt trước, sau của thẻ CCCD thì mã QR code ở mặt trước của thẻ CCCD với 7 trường thông tin cơ bản của công dân được khai thác nhanh chóng, tiện ích, rất phù hợp với yêu cầu đọc thông tin nhanh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tại mặt sau của thẻ CCCD có chữa mã MRZ (Machine – readable zone) – mã hàng không dân dụng quốc tế theo tiêu chuẩn ICAO. Chip điện tử được tích hợp các trường thông tin cơ bản của công dân, có chứa thông tin sinh trắc học ảnh chân dung và vân tay theo tiêu chuẩn ICAO. Tất cả các thông tin được lưu trữ đều được bảo mật, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin bởi Ban Cơ yếu Chính phủ.

Nguồn: https://plo.vn/thoi-su/bo-cong-an-se-tich-hop-bang-lai-xe-bao-hiem-xa-hoi-len-the-cccd-gan-chip-1019871.html