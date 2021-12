Chạy nước rút cấp, trả CCCD gắn chip cho người dân

Thứ Năm, ngày 16/12/2021 11:49 AM (GMT+7)

Hiện tại, ngành Công an đã xử lý, in và trả hơn 50 triệu thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chip đến tay người dân. Giai đoạn tới, ngành Công an tiếp tục thu nhận và cấp CCCD cho công dân trên 14 tuổi trên toàn quốc.

Tra cứu tiến độ làm CCCD gắn chip trên Zalo

Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nhiều người dân vẫn chưa nhận được CCCD gắn chip mới dù đã làm từ trước đó khá lâu. Để giúp người dân chủ động, tự kiểm tra việc cấp trả thẻ CCCD của mình đã có kết quả chưa, hạn chế đi lại nhiều lần,... một số đơn vị đã bắt đầu tích hợp tính năng cho phép tra cứu kết quả làm CCCD ngay trên tài khoản Zalo chính thức.

Đơn cử, khi truy cập vào Zalo “Công an quận Tân Phú - TP.HCM”, tại giao diện chính người dân chỉ cần chọn “Tra cứu CCCD”, sau đó nhập họ tên, ngày tháng năm sinh và nhấn "Tìm kiếm" là có thể dễ dàng xem kết quả.

Người dân quận Tân Phú (TP.HCM) dễ dàng tra cứu tiến độ làm CCCD ngay trên Zalo. Ảnh chụp màn hình

“Nhà tôi có 3 người làm CCCD, 2 người đã nhận được còn tôi thì vẫn chưa. Tôi đang định gọi hotline cho Công an phường để hỏi thì nhận được thông báo hướng dẫn tra cứu tiến độ làm CCCD từ Zalo của quận. Rất tiện lợi, vì giúp người dân tiết kiệm thời gian, đỡ tốn công đi lại hay phải gọi điện”, anh Hữu Trí (30 tuổi, quận Tân Phú) cho biết.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng đã tạo các trang thông tin hỗ trợ, hướng dẫn, giải quyết vướng mắc trong việc cấp CCCD và đăng ký cư trú tại website (dancuquocgia.mps.gov.vn) và Zalo "Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư". Đồng thời, Bộ cũng xây dựng tổng đài hỗ trợ Hotline để giải đáp, hỗ trợ trực tiếp và sẽ hoạt động trong thời gian tới (Tổng đài 1900.0368).

Ngoài các kênh thông tin trên, người dân còn có thể liên hệ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính của công an cấp tỉnh, Đội Cảnh sát quản lý hành chính công an cấp huyện để đề nghị cung cấp thông tin. Các đơn vị này đều công khai số điện thoại và thông tin trang mạng xã hội chính thống hỗ trợ người dân.

TP.HCM gia hạn thời gian cấp CCCD đến cuối tháng 12

Ngay khi TP.HCM nới lỏng giãn cách, công tác làm CCCD đã được công an các quận, huyện đẩy mạnh. Tuy nhiên, do tâm lý e ngại tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, một số người chưa có nhu cầu cần giao dịch, sử dụng CCCD gắn chip,... nên số lượng người dân chưa làm CCCD vẫn còn nhiều.

Chính vì vậy, mới đây Công an TP.HCM đã đề xuất và được Bộ Công an đồng ý gia hạn thời gian thực hiện chiến dịch cấp CCCD gắn chip đợt 2 cho tất cả người dân ở 21 quận, huyện, TP.Thủ Đức đến cuối tháng 12/2021.

Công an TP sẽ làm CCCD từ 7h đến 21h hàng ngày, kể cả thứ 7 và Chủ nhật. Ảnh Phạm Ngôn

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu chung của thành phố, những ngày qua công tác tuyên truyền, khuyến khích người dân nhanh chóng làm CCCD đã được các quận, huyện đẩy mạnh trên các mạng xã hội, nền tảng công nghệ, hội nhóm có nhiều người sử dụng. Hằng ngày, OA Zalo của UBND/Công an các quận như: Quận 11, 12, quận Phú Nhuận, Tân Phú, Gò Vấp, huyện Hóc Môn,... đều gửi đi các bài viết, thông tin về lợi ích của CCCD gắn chip đến điện thoại của từng người dân.

Trên các OA Zalo này còn có cả chuyên mục “Hỏi đáp CCCD” giúp trả lời tất cả câu hỏi, vướng mắc của người dân về CCCD từ các thông tin chung về đối tượng, lệ phí, hướng dẫn làm CCCD cho người có hộ khẩu thường trú, người đăng ký tạm trú đến xem số CCCD đang làm, xem danh sách lấy số thứ tự đăng ký,.... Qua đó, giúp người dân hiểu rõ về quy trình cũng như sự cần thiết của việc làm CCCD gắn chip đúng thời hạn và hưởng ứng thực hiện.

Người dân tìm và quan tâm trang Zalo của quận mình sinh sống để nhận thông tin chính thống được cập nhật hằng ngày. Ảnh chụp màn hình

Đặc biệt, trong thời gian này, cơ quan Công an sẽ tạo điều kiện cho người dân, kể cả người chưa đăng ký tạm trú làm thủ tục trong khoảng thời gian từ 7h đến 24h hàng ngày. “Do dịch bệnh nên vợ chồng tôi cũng mới quay lại TP.HCM từ đầu tháng 12, nghe thông tin thành phố cho làm CCCD đến hết tháng 12. Nên trong tuần sau tôi sẽ tranh thủ đi làm”, anh Hữu Nghĩa (33 tuổi, Gò Vấp) cho biết.

Công an TP.HCM kêu gọi người dân chưa làm CCCD hãy nhanh chóng đến các điểm làm CCCD tại phường, xã, thị trấn hoặc trụ sở công an 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức, nơi đang thường trú, tạm trú để được thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip, đảm bảo quyền lợi của cá nhân và hỗ trợ lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ.

