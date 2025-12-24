Máy bay rơi bí ẩn, Tham mưu trưởng quân đội Libya cùng nhiều sĩ quan cấp cao thiệt mạng

Tham mưu trưởng quân đội Libya, tướng Muhammad Ali Ahmed al-Haddad tới Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 23/12/2025. Ảnh: Anadolu.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho biết, lực lượng kiểm soát mặt đất đã mất liên lạc với chiếc máy bay khoảng 40 phút sau khi nó cất cánh từ sân bay Esenboga ở Ankara. Trước khi tín hiệu bị cắt đứt, tổ lái đã phát đi yêu cầu hạ cánh khẩn cấp.

Máy bay gặp nạn khi chở 5 người, bao gồm Tham mưu trưởng quân đội Libya, tướng Muhammad Ali Ahmed al-Haddad.

Trong thông báo sau đó, ông Ali Yerlikaya xác nhận lực lượng cứu hộ đã tìm thấy các mảnh vỡ của máy bay, qua đó khẳng định vụ tai nạn đã xảy ra.

Một số đoạn video từ camera an ninh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một vụ nổ lớn làm sáng rực bầu trời phía trên thủ đô Ankara. Giới chức chưa thể xác định vụ nổ này xảy ra khi máy bay còn trên không hay sau khi đã rơi xuống mặt đất.

Chính quyền Libya sau đó xác nhận Tham mưu trưởng al-Haddad cùng các toàn bộ nthành viên trong đoàn đã thiệt mạng.

Thủ tướng Libya Abdul Hamid Dbeibeh cho biết, ngoài tướng al-Haddad, vụ tai nạn còn khiến Tham mưu trưởng Lục quân, trung tướng Al-Futuri Ghribil, cùng người đứng đầu Cơ quan Công nghiệp Quân sự, chuẩn tướng Mahmoud Al-Ghadiwi, thiệt mạng.

“Đây là mất mát vô cùng to lớn đối với đất nước, với quân đội và với toàn thể người dân Libya. Chúng tôi đã mất đi những con người phục vụ Tổ quốc bằng sự tận tâm, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và lòng trung thành”, Thủ tướng Dbeibeh nói.