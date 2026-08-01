Đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9 tìm kiếm, quy tập 210 hài cốt liệt sĩ

Theo đó, đơn vị triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang tạm Cơi 5, ấp Cơi 5, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau theo nguồn thông tin từ ông Nguyễn Văn Bá cung cấp về nghĩa trang tạm chôn cất liệt sĩ trong giai đoạn 1969 - 1973.

Cùng thời điểm này, đơn vị chia thành các tổ phối hợp với lực lượng lâm thời của địa phương quy tập hài cốt liệt sĩ tại ấp xã Phong Điền, xã Vĩnh Viễn, thành phố Cần Thơ và xã Tân Thành Bình, tỉnh Vĩnh Long. Kết quả đến ngày 31/7/2026 (kết thúc giai đoạn 25, mùa khô 2025-2026), Đội K90 tìm kiếm, quy tập được 210 hài cốt liệt sĩ (Campuchia 65; trong nước 145), xác định danh tính 1 liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K90 lên phương án tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Thượng tá Lã Phú Huy, Đội trưởng Đội K90 cho biết: “Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát tư liệu, đối chiếu thông tin, mở rộng khu vực đào tìm tại các nghĩa trang tạm trong nước và các vị trí có thông tin mộ liệt sĩ. Trên cơ sở đó, tăng cường phối hợp với các đơn vị trong LLVT Quân khu triển khai chặt chẽ nhiệm vụ đào tìm, nỗ lực hoàn thành tốt chỉ tiêu “Chiến dịch 500 ngày đêm”.