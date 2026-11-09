‘Cậu Tuấn Cửa Ông’, từ thợ lò đến người hành nghề bói toán đình đám mạng xã hội

Căn nhà của Nguyễn Văn Tuấn là nơi gắn với hoạt động xem bói, hành lễ và các nội dung được đưa lên mạng xã hội.

Từ căn nhà trọ đến điện thờ nhiều tầng

Theo tư liệu ban đầu, Nguyễn Văn Tuấn (SN: 1971, quê Thái Bình), ra Quảng Ninh lập nghiệp bằng nghề thợ lò. Những năm đầu, vợ chồng Tuấn sống trong một căn nhà trọ nhỏ, kinh tế khó khăn.

Sau thời gian làm công nhân, Tuấn đột nhiên chuyển sang xem bói, cúng bái với lời đồn được “ăn lộc thánh”. Nơi ở của gia đình tại khu tập thể gần đường tàu Cọc Sáu (TP. Cẩm Phả cũ) cũng là nơi Tuấn bắt đầu tiếp khách đến xem.

Sau vài năm hành nghề, năm 2008, gia đình Tuấn mua thêm căn nhà tập thể liền kề, sửa sang làm điện thờ. Từ một không gian nhỏ, nơi hành lễ dần có thêm tượng thờ, ban điện và các đồ dùng phục vụ cúng bái.

Sau đó ít lâu, Tuấn chuyển đến số 256 đường Hoàng Quốc Việt (khu vực Cẩm Sơn, Cẩm Phả), xây dựng cơ sở mới với ngôi nhà 5 tầng đồ sộ. Bên ngoài được đắp phù điêu họa tiết hình rồng, mang dáng dấp của 1 phủ điện. Đây cũng là nơi gắn với hoạt động xem bói, hành lễ và các nội dung được đưa lên mạng xã hội.

Từ tiếp khách tại nhà, Tuấn mở rộng sang xem bói qua điện thoại, đăng video trên các nền tảng trực tuyến. Những buổi luận tử vi, cúng lễ, các nội dung được giới thiệu là “bắt ma”, “trục vong”, “cắt duyên âm” xuất hiện trên mạng, gắn với những tên gọi như “Cậu Tuấn Tử Vi”, “Thầy Tuấn bắt ma”.

Căn nhà đóng kín cửa sau khi Tuấn bị bắt.

Khoác trang phục mang dáng dấp đạo sĩ, xuất hiện với bộ râu dài trong nhiều video, Tuấn xây dựng hình ảnh người có thể luận đoán vận số, tình duyên và những điều bất trắc. Qua màn hình điện thoại, hoạt động của Tuấn vượt khỏi phạm vi một điện thờ, tiếp cận cả những người chưa từng đến tận nơi.

Những lời phán bị tố giác

Không chỉ xem cho người tìm đến mình, Tuấn còn bị tố làm clip đưa ra những nhận định tiêu cực về đời tư của nhiều cá nhân. Trong đó có những người nổi tiếng trên mạng xã hội. Đây cũng là nguyên nhân chính Tuấn bị tố giác đến cơ quan Công an.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, từ ngày 23 đến 27/10, Công an TP Quảng Ninh tiếp nhận đơn tố giác Tuấn của một số người, trong đó có nghệ sĩ và người có lượng lớn người theo dõi trên TikTok.

Bên ngoài được đắp phù điêu họa tiết hình rồng, mang dáng dấp của 1 phủ điện.

Nội dung tố giác thể hiện, thông qua hoạt động xem bói, cúng bái, Tuấn tạo các clip xem tử vi, đưa thông tin không có thật, quy kết về tính cách, đời sống riêng tư, quan hệ tình cảm của những người này. Tuấn còn phán đoán họ có thể bị bắt giam hoặc gặp tai họa.

Những clip sau đó được đăng lên Facebook, Zalo, YouTube, TikTok để thu hút lượt thích, lượt xem. Theo cơ quan chức năng, các nội dung này ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, hoạt động kinh doanh và cuộc sống của những người liên quan.

Ngày 4/11, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Tuấn. VKSND TP Quảng Ninh phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam.

Tuấn bị khởi tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Nguyễn Văn Tuấn bị bắt tối 4/11.

Khám xét nơi ở của Tuấn, lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy vi tính, đồ vật liên quan. Ngoài ra, cơ quan chức năng thu giữ 10 khẩu súng tự chế dạng súng bắn bi, một hộp bi và một bộ máy dùng để sản xuất, chế tạo súng.

Theo thông tin được cơ quan chức năng cung cấp, tại cơ quan điều tra, Tuấn đã thừa nhận hành vi vi phạm, xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.