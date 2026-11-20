Ngày 20/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông dự và trao quyết định cho 3 cán bộ được điều động, luân chuyển.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao các quyết định về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 3518-QĐ/TU ngày 18/11/2026, Ban Thường vụ Thành ủy phân công ông Vũ Hà, Thành ủy viên, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, điều động đến công tác tại phường Ô Chợ Dừa; tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Quyết định số 3517-QĐ/TU ngày 18/11/2026, ông Phan Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thường Tín, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông được điều động đến công tác tại Văn phòng Thành ủy, làm thành viên Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của thành phố Hà Nội.

Đối với ông Bùi Tiến Thành, theo Quyết định số 3519-QĐ/TU ngày 18/11/2026, Ban Thường vụ Thành ủy điều động ông từ Sở Xây dựng Hà Nội đến công tác tại xã Thường Tín; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông cũng được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Thường Tín, nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều động cán bộ phải tạo chuyển biến mới trong công việc

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chúc mừng 3 cán bộ được giao trọng trách mới, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí trong quá trình công tác.

Theo ông Nguyễn Trọng Đông, Hà Nội đang đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ chiến lược về quy hoạch, phát triển hạ tầng, đô thị, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính. Khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới và khó đòi hỏi công tác cán bộ phải đi trước một bước, bố trí đúng người, đúng việc, phát huy năng lực, sở trường và gắn trách nhiệm với kết quả cụ thể.

“Mỗi quyết định điều động, phân công cán bộ phải tạo ra chuyển biến mới trong công việc”, ông Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu giao nhiệm cho các cán bộ được điều động, luân chuyển

Đối với ông Vũ Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị sớm nắm chắc tình hình địa bàn, phát huy kinh nghiệm lãnh đạo ở cơ sở; cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa giữ vững đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy và hiệu lực quản lý của chính quyền.

Với ông Phan Thanh Tùng, ông Nguyễn Trọng Đông đề nghị nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề thành phố Hà Nội, phát huy kinh nghiệm tích lũy qua nhiều vị trí công tác tại huyện Thường Tín trước đây và xã Thường Tín hiện nay.

Đối với ông Bùi Tiến Thành, cần khẩn trương nắm tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với tập thể cấp ủy, chính quyền xã Thường Tín để bảo đảm công việc được triển khai liên tục. Đồng thời, phát huy chuyên môn, kinh nghiệm quản lý để tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng và hạ tầng tại địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị các cơ quan, sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp, tạo điều kiện để các cán bộ sớm tiếp cận công việc, phát huy năng lực, sở trường và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Bùi Tiến Thành phát biểu nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín để giới thiệu, bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Thường Tín, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cam kết bắt tay ngay vào nhiệm vụ mới

Phát biểu nhận nhiệm vụ thay mặt các cán bộ được điều động, ông Bùi Tiến Thành cảm ơn Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và tập thể lãnh đạo các cơ quan nơi các đồng chí đã công tác.

Ông Bùi Tiến Thành khẳng định sẽ bắt tay ngay vào công việc tại cơ quan, địa phương mới, nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, bảo đảm công việc được triển khai liên tục.

Đồng thời, ông cam kết giữ vững đoàn kết, thống nhất, cùng tập thể cơ quan, địa phương thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và các giai đoạn 2025-2030, 2026-2031.

Ông Bùi Tiến Thành mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, sự hỗ trợ của các sở, ngành để sớm hoàn tất việc bàn giao và triển khai nhiệm vụ mới.