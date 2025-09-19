Cập nhật thông tin mới nhất về bão số 8

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 4 giờ ngày 19/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 240km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15km/h.

Vị trí và đường đi của bão số 8 trên Biển Đông sáng nay.

Đến 16 giờ ngày 19/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm là khu vực phía Bắc vĩ tuyến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ 113,0 đến 118,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 (vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông).

Dự báo, đến 4 giờ ngày 20/9, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10–15 km/h, đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí lúc 04 giờ ở khoảng 23,1 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm từ phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc; 113,0–117,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 (vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông).

Đến 4 giờ ngày 21/9, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km/h, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió giảm dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão số 8, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3,0-5,0m. Biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định, khả năng bão số 8 ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp của nước liền của Việt Nam. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên khu vực phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông ngày 18/9 - 19/9 sẽ có gió mạnh cấp 6 -7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 – 9, sóng biển cao từ 3 - 5 m.

"Chúng tôi nhận định khả năng sau khi bão suy yếu thành vùng áp thấp trên đất liền của Trung Quốc thì vùng áp thấp này có khả năng di chuyển về phía nước ta và gây ra cái đợt mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ trong khoảng thời gian từ ngày 23 - 24/9", ông Hưởng nói.

Ngoài cơn bão hiện tại thì có một áp thấp nhiệt đới ở khu vực phía Tây Bắc Thái Bình Dương có khả năng trong ngày và đêm 18/9 sẽ mạnh lên thành bão.

Sau đó khoảng ngày 22/9, bão có khả năng di chuyển vào Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của Việt Nam từ 24 – 26/9. Đây là một cơn bão có cường độ mạnh, có khả năng gây ra gió mạnh, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và khu vực các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Huế.

Cơ quan khí tượng vẫn tiếp tục theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng thành bão ở khu vực Tây Bắc Bình Dương.