Bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi đổ bộ Nam Định - Thanh Hóa

Thứ Sáu, ngày 17/08/2018 06:40 AM (GMT+7)

Tin bão số 4 Sự kiện:

Sau khi đi vào vùng biển Nam Định - Thanh Hóa, bão số 4 đã suy yếu dần.

*Tiếp tục cập nhật

Khắp các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An đang có mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4

4h: Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tâm bão số 4 đang ở ngay trên bờ biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70km tính từ tâm bão.

Ở vịnh Bắc Bộ sáng nay có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Ở huyện đảo Bạch Long Vĩ còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; huyện đảo Cô Tô có gió giật cấp 7. Sóng biển trên vịnh Bắc Bộ cao từ 2-4m, biển động mạnh; sóng trên vùng biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Nghệ An cao từ 2-3m.

Do ảnh hưởng của bão, trên đất liền khu vực ven biển các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; khu vực đất liền ven biển tỉnh Thanh Hóa có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9. Ở các tỉnh Nam Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 4 – BEBINCA. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

5h30: Ông Lê Thanh Hải - Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục khí tượng thủy văn cho biết, lúc 5h30p bão số 4 đã hít vào bờ biển Nam Định-Ninh Bình và Thanh Hoá. Vùng tâm bão ở sát Sầm Sơn và Tĩnh Gia (Thanh Hóa).

Cường độ của bão chỉ còn cấp 8, giật 9 và sẽ giảm tiếp trong sáng nay. Bão đã gây mưa 100 - 200mm cho Bắc bộ và bắc Trung bộ và còn tiếp tục như thế trong ngày và đêm nay. Lũ quét, sạt lở đất đá, lũ lụt và ngập úng cần tiếp tục theo dõi, cập nhật thường xuyên.

6h30: Tại Nam Định, ông Nguyễn Doãn Lâm, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nam Định cho hay, bão sau khi đổ bộ vào đất liền đã gây mưa nhỏ trên địa bàn tỉnh Nam Định, với lượng mưa cao nhất khoảng 50mm, gió giật cấp 4,5 tại vùng ven biển.

Đến thời điểm 6h30 sáng 17/8, chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản ở các địa phương. Các vùng ven biển như Hải Hậu, Giao Thuỷ cũng không xảy ra ngập lụt.

Tại Thanh Hóa, ông Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Sầm Sơn cho hay, sau khi bão vào đất liền, trên địa bàn Sầm Sơn có mưa nhỏ, gió khoảng cấp 5. Hiện tại, trên địa bàn ghi nhận một số cây lớn bị đổ gãy, biển quảng cáo bị thổi bay, chưa ghi nhận thiệt hại về con người. Vùng ven biển, nước không dâng cao.

Còn tại huyện Tĩnh Gia, ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện cho biết, từ 4h sáng 17/8, trên địa bàn có gió giật mạnh cấp 7,8, mưa lớn. Hiện tại, gió đã giảm nhẹ, mưa cũng ngớt. Bước đầu, trên địa bàn huyện ghi nhận một số cây cối bị gãy đổ, chưa ghi nhận thêm thiệt hại về tài sản và con người.

Người dân Sầm Sơn đang đưa thuyền bè lên đường tránh trú bão số 4 (ảnh: Báo Giao thông)

6h50: Hủy, hoãn nhiều chuyến bay trong sáng 17.8

Theo thông báo của hãng hàng không Vietnam Airlines và Jetstar Pacific, do ảnh hưởng của bão số 4 (tên quốc tế BEBINCA) nên hãng dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến/đi từ các sân bay Cát Bi (Hải Phòng), Vinh và Thọ Xuân (Thanh Hóa) trong ngày 17/8/2018.

Cụ thể: Vietnam Airlines không khai thác 2 chuyến bay mang số hiệu VN1180/1181 giữa TP. Hồ Chí Minh - Hải Phòng; điều chỉnh giờ khởi hành 2 chuyến bay giữa TP. Hồ Chí Minh – Vinh, gồm VN1262 đổi giờ khai thác từ 06h30 sang 14h40 cùng ngày; VN1263 đổi từ 09h00 đến 17h00 cùng ngày. Hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng của cơn bão số 4 sẽ được Vietnam Airlines hỗ trợ đổi vé miễn phí sang các chuyến bay khác cùng hành trình nếu có yêu cầu.

Huỷ, hoãn nhiều chuyến bay do bão số 4. Ảnh minh hoạ: Tiền Phong

Jetstar Pacific điều chỉnh thời gian khởi hành đối với 2 chuyến bay giữa TP. Hồ Chí Minh - Thanh Hoá. Cụ thể, giờ khởi hành chuyến bay BL486 đổi từ 06h20 sang 09h25 cùng ngày. Chuyến BL487 từ 08h55 đổi sang 12h00 cùng ngày.

7h: Ông Nguyễn Văn Minh - Giám đốc Đài KTTV tỉnh Thanh Hóa cho hay, sau khi đi vào Thanh Hóa, bão số 4 đã gây mưa rất to với lượng mưa ước tính đã đạt 50-100mm và dự báo sẽ còn tiếp tục mưa to trong ngày. Hiện tại, vùng ven biển Thanh Hóa đang có gió mạnh cấp 6-7.

7h55: Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sau khi đi vào vùng biển Nam Định - Thanh Hóa, bão số 4 đã suy yếu dần. Khi đổ bộ vào khu vực Thanh Hóa, bão tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 6 giờ sáng, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền ven biển tỉnh Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 4

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi sâu vào đất liền khu vực Thanh Hóa sau đó suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Ở ven biển các tỉnh Thái Bình đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; tại Văn Lý (Nam Định) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; Sầm Sơn (Thanh Hóa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

* Tiếp tục cập nhật