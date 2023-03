Cảnh sát kiểm tra toàn bộ điểm giao dịch của F88 tại Sóc Trăng

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 9h ngày 13/3, nhiều cảnh sát thuộc các đơn vị của Công an tỉnh Sóc Trăng và Công an TP. Sóc Trăng xuất hiện tại một điểm giao dịch của F88 gần chợ Bông Sen, thuộc phường 6, TP Sóc Trăng.

Trong lúc nhiều cảnh sát làm việc với các nhân viên, có 2 cảnh sát cơ động đứng cảnh giới, đảm bảo an ninh trật tự bên ngoài điểm giao dịch F88 trên đường Ngô Gia Tự (TP. Sóc Trăng).

Chiều cùng ngày, cảnh sát cũng có mặt tại F88 trên đường Lê Hồng Phong thuộc phường 3, TP Sóc Trăng.

Công an Sóc Trăng kiểm tra các chi nhánh F88 trên địa bàn.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng, đây là việc kiểm tra định kỳ về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh của các chi nhánh Công ty F88 trên địa bàn tỉnh.

Được biết, Công ty F88 có 11 điểm giao dịch tại Sóc Trăng.

Sóc Trăng có 11 điểm giao dịch của Công ty F88.

Trước đó, ngày 6/3, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp cùng Công an TPHCM và Công an quận Gò Vấp đang tiến hành khám xét trụ sở của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (đặt trên tầng 7 và 8 của một tòa nhà nằm trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp).

Việc phong tỏa này nằm trong kế hoạch khám xét khẩn cấp đối với Công ty F88 về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

