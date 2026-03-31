Cảnh sát cảnh báo nóng về xe đạp điện "độ, chế"

Theo Phòng CSGT Công an TPHCM, gần đây, xe đạp điện đã qua "độ, chế" lưu thông trên đường có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đáng nói, đa số các xe này được giao cho trẻ em, học sinh điều khiển, trong khi phương tiện không còn bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn theo thiết kế ban đầu.

Hiện trường vụ tai nạn ở đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây khiến một học sinh tử vong.

Thực tế, xe đạp điện được sản xuất với công suất và vận tốc giới hạn nhằm phù hợp với nhu cầu di chuyển quãng ngắn. Tuy nhiên, một số trường hợp đã tự ý thay đổi kết cấu, nâng công suất động cơ, thay bộ điều khiển, lắp đặt ắc quy dung lượng lớn hoặc can thiệp vào hệ thống giới hạn tốc độ.

Sau khi "độ, chế", xe có thể đạt vận tốc cao hơn nhiều so với quy định, trong khi hệ thống phanh, khung sườn, giảm xóc và lốp xe không được thiết kế để chịu tải và vận hành ở tốc độ lớn.

Một số tai nạn giao thông gần đây do xe đạp điện "độ, chế" xảy ra tại khu vực đông dân cư, trường học hoặc các tuyến đường có mật độ phương tiện cao. Việc giao phương tiện đã bị thay đổi kết cấu cho trẻ em điều khiển càng làm gia tăng rủi ro, bởi nhóm tuổi này còn hạn chế về kinh nghiệm, kỹ năng quan sát và khả năng xử lý tình huống phức tạp trên đường.

Vào ngày 28-3, tại đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TPHCM xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa em học sinh điều khiển xe đạp điện và xe ô tô tải, khiến học sinh tử vong.

Nguyên nhân xuất phát từ việc em học sinh đã không làm chủ tay lái để xe ngã xuống đường, sau đó va chạm vào xe tải. Đáng nói hơn, qua kiểm tra sơ bộ, phát hiện xe đạp điện do em học sinh điều khiển đã được "độ, chế".

Hiện Phòng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp xe đạp điện có dấu hiệu "độ, chế", tập trung tại các khu vực thường xuyên phát sinh vi phạm. Bên cạnh đó, phối hợp các cơ quan, chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý đối với các cá nhân, cơ sở có hành vi "độ, chế" xe đạp điện theo đúng quy định của pháp luật.