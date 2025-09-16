Cảnh ô tô dàn hàng 'chèn ép' xe máy đến khó tin trên nhiều tuyến đường Hà Nội

Vào giờ cao điểm buổi sáng và chiều tại Hà Nội, lưu lượng phương tiện gia tăng khiến đường phố luôn trong tình trạng đông đúc.

Ghi nhận trên đường Nguyễn Trãi (đoan qua ga Thượng Đình), luôn có từ 5 - 6 hàng ô tô nối nhau di chuyển khiến việc lưu thông của người đi xe máy gặp khó khăn.

Anh Nguyễn Hồng Quân (trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ, nhiều đoạn ô tô đi lấn hết đường xe máy, không biết phải đi vào đâu.

Thậm chí ô tô đi sát mép vỉa hè khiến người điều khiển xe máy phải luồn lách, đi kiểu "điền vào chỗ trống".

Đáng chú ý, đây là tuyến đường từng được thí điểm phân làn tách ô tô, xe máy đi riêng bằng hàng rào cứng. Đến nay, dù hàng rào đã được tạm dỡ bỏ nhưng hệ thống biển báo vẫn được giữ nguyên.

Tại cầu vượt Ngã Tư Sở, dù được chia làm hai làn xe chạy hỗn hợp nhưng ô tô thường xuyên đi dàn hàng 2 khiến xe máy phải luồn lách, gây mất an toàn giao thông.

Một tuyến đường khác là Nguyễn Xiển (đoạn giao với đường Nghiêm Xuân Yêm kéo dài đến nút Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi), thường xuyên có 4 - 5 hàng ô tô chiếm hết lòng đường khiến xe máy phải leo lên vỉa hè để lưu thông.

Hàng đoàn xe máy phải luồn lách lên vỉa hè để thoát ùn tắc do ô tô chiếm hết lòng đường.

Anh Nguyễn Quang Quyền (trú tại phường Kiến Hưng, Hà Nội) cho biết, do hết đường, buộc anh phải điều khiển xe máy lên vỉa hè.

"Đi lên vỉa hè cũng phải luồn lách ngang dọc, nhưng nếu không đi lên thì không biết di chuyển thế nào", anh Quyền giải thích.

Trên đường Trần Duy Hưng (đoạn gần cầu vượt đường Láng), người đi xe máy cũng thường xuyên rơi vào tình trạng bị ô tô "bao vây".

Xe máy, ô tô đi lại lộn xộn tại đường Trần Duy Hưng và cầu vượt Láng, gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.