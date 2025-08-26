Người ngã, cây đổ, thuyền phao xuất hiện giữa phố ngập Hà Nội
Hơn 10 tiếng mưa lớn do bão Kajiki khiến nhiều tuyến phố Hà Nội thành sông; người đi đường ngã xe, cây xanh gãy đổ, phương tiện chết máy, người dân phải chèo thuyền phao và dựng đập chắn nước.
|
- Bão Kajiki hình thành ngày 23/8 trên Biển Đông, mạnh cấp 14 khi vào đất liền. Chiều 25/8, bão đổ bộ Thanh Hóa - Nghệ An, gió cấp 11-12, giật cấp 14, gây mưa lớn diện rộng Bắc Trung Bộ và đồng bằng Bắc Bộ.
- Sáng 26/8, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất Lào, hoàn lưu vẫn gây mưa lớn ở miền Bắc, Hà Nội chịu ảnh hưởng nặng nề.
- Hà Nội: từ đêm 25 đến sáng 26/8 mưa dồn dập, nhiều nơi 150-200 mm; riêng Thường Tín hơn 160 mm/8 giờ.
+ Hàng loạt phố Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Minh Khai, Nguyễn Xiển... ngập sâu; hàng trăm ôtô, xe máy chết máy.
+ Lượng mưa kỷ lục: Hai Bà Trưng 315 mm, Yên Sở 310 mm, Tây Mỗ 271 mm, Yên Nghĩa 267 mm, Hoàng Liệt 235 mm, Hà Đông 214 mm, Từ Liêm 191 mm.
+ Thành phố xuất hiện khoảng 40 điểm ngập úng, khiến giao thông hỗn loạn
- Trong 24 giờ tới, Bắc Bộ tiếp tục mưa to, nguy cơ ngập úng đô thị, lũ quét, sạt lở đất. Người dân hạn chế đi qua vùng ngập, đảm bảo an toàn giao thông.
Dịch vụ kéo xe qua đường ngập đắt hàng trên đường Dương Đình Nghệ. Giá mỗi lần kéo xe máy qua chỗ ngập là 100.000 đồng.
Người dân mang xe chở hàng ra đưa xe máy qua chỗ ngập nước. Ảnh: Quỳnh Trần
Xe ôtô phải thuê người đẩy khỏi đoạn đường bị lụt. Ảnh: Đức Đồng
Trong ngõ phố Giang Văn Minh, nước ngập sâu hơn 1 m nên nhiều nhà bị nước tràn vào tầng 1, người dân phải kê đồ đạc lên cao.
Xe máy được kê lên tấm phản gỗ. Ảnh: Tùng Đinh
Các loại đồ dùng thiết bị được kê trên ghế. Ảnh: Tùng Đinh
Ảnh: Tùng Đinh
Nhà chung cư cũ trên phố cũng bị ngập tầng 1. Ảnh: Tùng Đinh
Qua trưa, cả phố Giang Văn Minh vẫn ngập sâu. Ảnh: Tùng Đinh
Mưa ngập hơn 1 m khu vực chợ Xanh, phố Phan Văn Trường, phường Cầu Giấy. Ảnh: Thanh Tùng
Tiểu thương ngăn không cho ôtô chạy qua chợ làm sóng đánh ướt đồ trong cửa hàng. Ảnh: Thanh Tùng
Các ki ốt quần áo bị ngập. Người dân dùng vật dụng kê cao hàng hóa. Ảnh: Thanh Tùng
Chị Hồng Thị Xua, người bán hàng cho biết nước ngập lên quá nhanh từ sáng sớm nên tất cả hàng hóa, xe cộ không kịp di chuyển. Ảnh: Anh Phú
Anh Đoàn, 34 tuổi, dùng thuyền phao để di chuyển trên đường Nguyễn Quốc Trị đã ngập sâu khoảng 1 m. Ảnh: Quỳnh Trần
Người dân dùng rào chắn để ngăn người vào đường Nguyễn Quốc Trị. Ảnh: Quỳnh Trần
Hàng loạt xe chết máy trên đường Nguyễn Quốc Trị, nhiều tài xế đứng trên vỉa hè chờ xe cứu hộ. Ảnh: Quỳnh Trần
Nhiều nhà dân khu đô thị Lê Trọng Tấn bị ngập tầng hầm và nửa tầng 1, người dân phải đắp bao cát song vẫn không ngăn được nước vào nhà.
Nước tràn vào tầng hầm nhiều ngôi nhà. Ảnh: Lộc Chung
Nước ngập cả bao cát chắn trước cửa. Ảnh: Lộc Chung
Đường trong khu đô thị Lê Trọng Tấn lênh láng nước. Ảnh: Lộc Chung
Đường 70 cũ đoạn qua Khu đô thị Xala phường Hà Đông ngập dài, có đoạn sâu 80 cm. Đến hơn 12h, nước vẫn chưa thoát hết.
Đường 70 ngập sâu. Ảnh: Ngọc Thành
Video: Ngọc Thành
Ôtô chết máy khi đi qua hầm chui. Ảnh: Lộc Chung
Video: Lộc Chung
Phố Dương Đình Nghệ mênh mông nước, cắt đứt tuyến giao thông. Ảnh: Đức Đồng
Ôtô chết máy người dân phải xuống hỗ trợ đẩy. Ảnh: Đức Đồng
Một người chật vật chờ hàng qua biển nước. Ảnh: Đức Đồng
Xe chết máy giữa dòng. Ảnh: Đức Đồng
Người dân huy động bạt, bao cát làm đê chắn sảnh chung cư
Người dân chung cư Ecohome 1 thay nhau quét nước ra ngoài. Ảnh: Viết Tuân
Bàn ghế đá được tận dụng làm nơi chất đồ. Ảnh: Viết Tuân
Thùng xốp được sử dụng chở đồ trên đường ngập. Ảnh: Viết Tuân
Sau nửa ngày, nút Mai Dịch trên vành đai 3 vẫn ùn ứ phương tiện. Hàng trăm xe nối dài chờ đợi để nhích từng mét đường.
Phương tiện trên đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: Lộc Chung
Phương tiện trên đường Hồ Tùng Mậu hướng về nút giao Mai Dịch. Ảnh: Lộc Chung
Trời đã ngớt mưa song đường vẫn ùn tắc. Ảnh: Lộc Chung.
Ảnh: Võ Hải
Ảnh: Võ Hải
Nước ngập tràn vào nhiều cửa hàng bán quần áo tại khu vực chợ Nhà Xanh, đường Phan Văn Trường.
Chợ Nhà Xanh bị ngập nước. Ảnh: Anh Phú
Chị Hồng Thị Xua, người bán hàng cho biết nước ngập lên quá nhanh từ sáng sớm nên tất cả hàng hoá, xe cộ không kịp di chuyển. Ảnh: Anh Phú
Chị Xua dọn những bộ đồ chưa ngấm nước. Ảnh: Anh Phú
Video: Võ Thạnh
Các hộ dân thuê ki-ốt dưới chân chung cư Ecohome 3, phường Đông Ngạc, bị nước tràn vào, ngập sâu, phải tát ra ngoài. Khu hầm chung cư cũng ngập đến ngực, cư dân phải dựng đập tạm để ngăn nước tràn thêm.
Người dân tát nước ra ngoài. Ảnh: Viết Tuân
Nhiều vách ngăn cao được dựng lên. Ảnh: Viết Tuân
Nước ngập vào nhà nhiều gia đình. Ảnh: Viết Tuân
Hầm chung cư Ecohome 3 bị ngập đến ngực, phải làm đập ngăn nước tràn vào hầm. Ảnh: Viết Tuân
Nước tràn vào thang máy chung cư Ecohome. Ảnh: Viết Tuân
Từ đêm 25/8 đến sáng nay, nhiều nhà phố trên đường Hoàng Tùng, Hoài Đức, đã phải đắp rào chắn ngăn nước, cho máy bơm hoạt động liên tục.
Người dân làm rào chắn để ngăn nước và rác vào nhà. Ảnh: Lưu Quý
Vành đai 3 trên cao hướng về phía trung tâm thành phố tắc dài. Ảnh: Anh Phú
Video: Anh Phú
Mưa ngập kéo dài nhiều trên nhiều tuyến phố khiến nhiều người ra khỏi nhà từ sáng sớm, sau 4-5 tiếng vẫn chưa đến được cơ quan.
Ảnh: Võ Thạnh
Ảnh: Võ Thạnh
Phố Trần Quốc Hoàn ngập sâu hơn 50cm, nhiều xe chết máy xếp hàng dài chờ sửa. Ảnh: Võ Thạnh
Mưa từ đêm qua đến sáng nay khiến nước sông Tô Lịch dâng cao. Video: Võ Hải
Cây xà cừ bật gốc đổ trúng ôtô trên phố Trần Phú giao với Chu Văn An. Ảnh: Huy Mạnh
Người trong xe được đưa ra an toàn, nhưng xe bị biến dạng, hư hại nặng. Ảnh: Huy Mạnh
Lực lượng chức năng đã có mặt để cắt, di dời cây đổ, để các phương tiện lưu thông. Ảnh: Huy Mạnh
Ảnh: Huy Mạnh
Lực lượng chức năng cắt cây đổ. Video: Huy Mạnh
Mưa lớn gây ngập lụt khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn. Video: Tuấn Việt
Xe cứu hộ rẽ sóng, kéo theo một chiếc xe bị chết máy khi đi vào đường ngập, tại chung cư trên đường Lê Trọng Tấn, Hoài Đức. Ảnh: Lưu Quý
Mưa lớn kết hợp nước sông dâng cao khiến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua Thường Tín, ngập 20-30 cm. Dù vậy, phương tiện vẫn lưu thông bình thường trên ba làn mỗi chiều.
Trong khi đó, đường gom hai bên cao tốc ngập sâu hơn, xe cộ không thể di chuyển. Đơn vị quản lý đã cử lực lượng ứng trực, theo dõi sát diễn biến ngập nước.
Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị ngập. Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam
Ảnh: Đức Đồng
Ảnh: Đức Đồng
Xe cứu hộ kéo hai chiếc ôtô bị chết máy. Ảnh: Đức Đồng
Một học sinh đạp xe đến trường trong mưa ngập. Ảnh: Đức Đồng
Một người dân vác xe đạp qua đoạn ngập. Video: Anh Phú
Giao thông tê liệt trên đường Xuân Tảo. Video: Anh Phú
Do đường Võ Chí Công bị ngập, dòng xe xếp hàng dài khoảng 4 km hướng sân bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội.
Nước ngập sâu nên nhiều xe không thể đi qua. Ảnh: Trần Huấn
Dòng xe ùn tắc kéo dài. Ảnh: Trần Huấn
Làn xe máy cũng ùn ứ. Video: Trần Huấn
Xe máy ngập nước bị chết máy hàng loạt tại nút giao Trần Bình - Hồ Tùng Mậu. Ảnh: Viết Tuân