Quốc Khánh 02/09/2025

Người ngã, cây đổ, thuyền phao xuất hiện giữa phố ngập Hà Nội

Sự kiện: Bão số 5 Kajiki

Hơn 10 tiếng mưa lớn do bão Kajiki khiến nhiều tuyến phố Hà Nội thành sông; người đi đường ngã xe, cây xanh gãy đổ, phương tiện chết máy, người dân phải chèo thuyền phao và dựng đập chắn nước.

- Bão Kajiki hình thành ngày 23/8 trên Biển Đông, mạnh cấp 14 khi vào đất liền. Chiều 25/8, bão đổ bộ Thanh Hóa - Nghệ An, gió cấp 11-12, giật cấp 14, gây mưa lớn diện rộng Bắc Trung Bộ và đồng bằng Bắc Bộ.

- Sáng 26/8, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất Lào, hoàn lưu vẫn gây mưa lớn ở miền Bắc, Hà Nội chịu ảnh hưởng nặng nề.

- Hà Nội: từ đêm 25 đến sáng 26/8 mưa dồn dập, nhiều nơi 150-200 mm; riêng Thường Tín hơn 160 mm/8 giờ.

+ Hàng loạt phố Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Minh Khai, Nguyễn Xiển... ngập sâu; hàng trăm ôtô, xe máy chết máy.

+ Lượng mưa kỷ lục: Hai Bà Trưng 315 mm, Yên Sở 310 mm, Tây Mỗ 271 mm, Yên Nghĩa 267 mm, Hoàng Liệt 235 mm, Hà Đông 214 mm, Từ Liêm 191 mm.

+ Thành phố xuất hiện khoảng 40 điểm ngập úng, khiến giao thông hỗn loạn

- Trong 24 giờ tới, Bắc Bộ tiếp tục mưa to, nguy cơ ngập úng đô thị, lũ quét, sạt lở đất. Người dân hạn chế đi qua vùng ngập, đảm bảo an toàn giao thông.
Diễn biến
13h20
Dịch vụ kéo xe đắt hàng

Dịch vụ kéo xe qua đường ngập đắt hàng trên đường Dương Đình Nghệ. Giá mỗi lần kéo xe máy qua chỗ ngập là 100.000 đồng.

Người dân mang xe chở hàng ra đưa xe máy qua chỗ ngập nước. Ảnh:&nbsp;Quỳnh Trần

Người dân mang xe chở hàng ra đưa xe máy qua chỗ ngập nước. Ảnh: Quỳnh Trần

Xe ôtô phải thuê người đẩy khỏi đoạn đường bị lụt. Ảnh:&nbsp;Đức Đồng

Xe ôtô phải thuê người đẩy khỏi đoạn đường bị lụt. Ảnh: Đức Đồng

13h00
Đồ đạc được kê cao tránh ngập

Trong ngõ phố Giang Văn Minh, nước ngập sâu hơn 1 m nên nhiều nhà bị nước tràn vào tầng 1, người dân phải kê đồ đạc lên cao.

Xe máy được kê lên tấm phản gỗ. Ảnh:&nbsp;Tùng Đinh

Xe máy được kê lên tấm phản gỗ. Ảnh: Tùng Đinh

Các loại đồ dùng thiết bị được kê trên ghế. Ảnh:&nbsp;Tùng Đinh

Các loại đồ dùng thiết bị được kê trên ghế. Ảnh: Tùng Đinh

Ảnh:&nbsp;Tùng Đinh

Ảnh: Tùng Đinh

Nhà chung cư cũ trên phố cũng bị ngập tầng 1. Ảnh:&nbsp;Tùng Đinh

Nhà chung cư cũ trên phố cũng bị ngập tầng 1. Ảnh: Tùng Đinh

Qua trưa, cả phố Giang Văn Minh vẫn ngập sâu. Ảnh:&nbsp;Tùng Đinh

Qua trưa, cả phố Giang Văn Minh vẫn ngập sâu. Ảnh: Tùng Đinh

12h55
Tiểu thương thiệt hại do nước ngập


Mưa ngập hơn 1 m khu vực chợ Xanh, phố Phan Văn Trường, phường Cầu Giấy. Ảnh:&nbsp;Thanh Tùng

Mưa ngập hơn 1 m khu vực chợ Xanh, phố Phan Văn Trường, phường Cầu Giấy. Ảnh: Thanh Tùng

Tiểu thương ngăn không cho ôtô chạy qua chợ làm sóng đánh ướt đồ trong cửa hàng.&nbsp;Ảnh:&nbsp;Thanh Tùng

Tiểu thương ngăn không cho ôtô chạy qua chợ làm sóng đánh ướt đồ trong cửa hàng. Ảnh: Thanh Tùng

Các ki ốt quần áo bị ngập. Người dân dùng vật dụng kê cao hàng hóa. Ảnh:&nbsp;Thanh Tùng

Các ki ốt quần áo bị ngập. Người dân dùng vật dụng kê cao hàng hóa. Ảnh: Thanh Tùng

Chị Hồng Thị Xua, người bán hàng cho biết nước ngập lên quá nhanh từ sáng sớm nên tất cả hàng hóa, xe cộ không kịp di chuyển. Ảnh:&nbsp;Anh Phú

Chị Hồng Thị Xua, người bán hàng cho biết nước ngập lên quá nhanh từ sáng sớm nên tất cả hàng hóa, xe cộ không kịp di chuyển. Ảnh: Anh Phú

12h50
Người dân dùng thuyền làm phương tiện đi lại

Anh Đoàn, 34 tuổi, dùng thuyền phao để di chuyển trên đường Nguyễn Quốc Trị đã ngập sâu khoảng 1 m. Ảnh:&nbsp;Quỳnh Trần

Anh Đoàn, 34 tuổi, dùng thuyền phao để di chuyển trên đường Nguyễn Quốc Trị đã ngập sâu khoảng 1 m. Ảnh: Quỳnh Trần

Người dân dùng rào chắn để ngăn người vào đường Nguyễn Quốc Trị. Ảnh:&nbsp;Quỳnh Trần

Người dân dùng rào chắn để ngăn người vào đường Nguyễn Quốc Trị. Ảnh: Quỳnh Trần

Hàng loạt xe chết máy trên đường Nguyễn Quốc Trị, nhiều tài xế đứng trên vỉa hè chờ xe cứu hộ. Ảnh:&nbsp;Quỳnh Trần

Hàng loạt xe chết máy trên đường Nguyễn Quốc Trị, nhiều tài xế đứng trên vỉa hè chờ xe cứu hộ. Ảnh: Quỳnh Trần

Nước dềnh các cửa nhà trong khu đô thị Lê Trọng Tấn

Nhiều nhà dân khu đô thị Lê Trọng Tấn bị ngập tầng hầm và nửa tầng 1, người dân phải đắp bao cát song vẫn không ngăn được nước vào nhà.

Nước tràn vào tầng hầm nhiều ngôi nhà. Ảnh:&nbsp;Lộc Chung

Nước tràn vào tầng hầm nhiều ngôi nhà. Ảnh: Lộc Chung

Nước ngập cả bao cát chắn trước cửa. Ảnh:&nbsp;Lộc Chung

Nước ngập cả bao cát chắn trước cửa. Ảnh: Lộc Chung

Đường trong khu đô thị Lê Trọng Tấn lênh láng nước. Ảnh:&nbsp;Lộc Chung

Đường trong khu đô thị Lê Trọng Tấn lênh láng nước. Ảnh: Lộc Chung

12h30
12h15
Hầm chui Đại lộ Thăng Long đoạn An Khánh ngập nửa ôtô

Ôtô chết máy khi đi qua hầm chui. Ảnh:&nbsp;Lộc Chung

Ôtô chết máy khi đi qua hầm chui. Ảnh: Lộc Chung

Video: Lộc Chung

12h00
Phố Dương Đình Nghệ vẫn ngập nửa mét

Người ngã, cây đổ, thuyền phao xuất hiện giữa phố ngập Hà Nội - 2

Phố Dương Đình Nghệ mênh mông nước, cắt đứt tuyến giao thông. Ảnh: Đức Đồng

Người ngã, cây đổ, thuyền phao xuất hiện giữa phố ngập Hà Nội - 3

Ôtô chết máy người dân phải xuống hỗ trợ đẩy. Ảnh: Đức Đồng

Người ngã, cây đổ, thuyền phao xuất hiện giữa phố ngập Hà Nội - 4

Một người chật vật chờ hàng qua biển nước. Ảnh: Đức Đồng

Người ngã, cây đổ, thuyền phao xuất hiện giữa phố ngập Hà Nội - 5

Xe chết máy giữa dòng. Ảnh: Đức Đồng

11h25

Người dân huy động bạt, bao cát làm đê chắn sảnh chung cư

Người ngã, cây đổ, thuyền phao xuất hiện giữa phố ngập Hà Nội - 6

Người dân chung cư Ecohome 1 thay nhau quét nước ra ngoài. Ảnh: Viết Tuân

Người ngã, cây đổ, thuyền phao xuất hiện giữa phố ngập Hà Nội - 7

Bàn ghế đá được tận dụng làm nơi chất đồ. Ảnh: Viết Tuân

Người ngã, cây đổ, thuyền phao xuất hiện giữa phố ngập Hà Nội - 8

Thùng xốp được sử dụng chở đồ trên đường ngập. Ảnh: Viết Tuân

11h15
Nút giao Mai Dịch vẫn ùn ứ

Sau nửa ngày, nút Mai Dịch trên vành đai 3 vẫn ùn ứ phương tiện. Hàng trăm xe nối dài chờ đợi để nhích từng mét đường.

Người ngã, cây đổ, thuyền phao xuất hiện giữa phố ngập Hà Nội - 9

Phương tiện trên đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: Lộc Chung

Người ngã, cây đổ, thuyền phao xuất hiện giữa phố ngập Hà Nội - 10

Phương tiện trên đường Hồ Tùng Mậu hướng về nút giao Mai Dịch. Ảnh: Lộc Chung

Người ngã, cây đổ, thuyền phao xuất hiện giữa phố ngập Hà Nội - 11

Trời đã ngớt mưa song đường vẫn ùn tắc. Ảnh: Lộc Chung.

11h10
Người dân câu cá trên Hồ Tây, hồ Trúc Bạch sau mưa lớn

Ảnh:&nbsp;Võ Hải

Ảnh: Võ Hải

Ảnh:&nbsp;Võ Hải

Ảnh: Võ Hải

11h05
Nước phủ kín chợ Xanh Cầu Giấy

Nước ngập tràn vào nhiều cửa hàng bán quần áo tại khu vực chợ Nhà Xanh, đường Phan Văn Trường. Chị Hồng Thị Xua, người bán hàng cho biết nước ngập lên quá nhanh từ sáng sớm nên tất cả quần áo, xe cộ không kịp di chuyển lên chỗ cao.

Chợ Nhà Xanh bị ngập nước. Ảnh:&nbsp;Anh Phú

Chợ Nhà Xanh bị ngập nước. Ảnh: Anh Phú

Chị Hồng Thị Xua, người bán hàng cho biết nước ngập lên quá nhanh từ sáng sớm nên tất cả hàng hoá, xe cộ không kịp di chuyển. Ảnh:&nbsp;Anh Phú

Chị Hồng Thị Xua, người bán hàng cho biết nước ngập lên quá nhanh từ sáng sớm nên tất cả hàng hoá, xe cộ không kịp di chuyển. Ảnh: Anh Phú

Chị Xua dọn những bộ đồ chưa ngấm nước. Ảnh:&nbsp;Anh Phú

Chị Xua dọn những bộ đồ chưa ngấm nước. Ảnh: Anh Phú

10h49
Đường Phạm Văn Đồng kẹt cứng

Video: Võ Thạnh

10h30
Nhiều hộ dân làm đập ngăn nước

Các hộ dân thuê ki-ốt dưới chân chung cư Ecohome 3, phường Đông Ngạc, bị nước tràn vào, ngập sâu, phải tát ra ngoài. Khu hầm chung cư cũng ngập đến ngực, cư dân phải dựng đập tạm để ngăn nước tràn thêm.

Người dân tát nước ra ngoài. Ảnh:&nbsp;Viết Tuân

Người dân tát nước ra ngoài. Ảnh: Viết Tuân

Nhiều vách ngăn cao được dựng lên. Ảnh:&nbsp;Viết Tuân

Nhiều vách ngăn cao được dựng lên. Ảnh: Viết Tuân

Nước ngập vào nhà nhiều gia đình. Ảnh:&nbsp;Viết Tuân

Nước ngập vào nhà nhiều gia đình. Ảnh: Viết Tuân

Hầm chung cư Ecohome 3 bị ngập đến ngực, phải làm đập ngăn nước tràn vào hầm. Ảnh:&nbsp;Viết Tuân

Hầm chung cư Ecohome 3 bị ngập đến ngực, phải làm đập ngăn nước tràn vào hầm. Ảnh: Viết Tuân

Nước tràn vào thang máy chung cư Ecohome. Ảnh:&nbsp;Viết Tuân

Nước tràn vào thang máy chung cư Ecohome. Ảnh: Viết Tuân

Từ đêm 25/8 đến sáng nay, nhiều nhà phố trên đường Hoàng Tùng, Hoài Đức, đã phải đắp rào chắn ngăn nước, cho máy bơm hoạt động liên tục.

Người dân làm rào chắn để ngăn nước và rác vào nhà. Ảnh:&nbsp;Lưu Quý

Người dân làm rào chắn để ngăn nước và rác vào nhà. Ảnh: Lưu Quý

10h25
Xe nhích từng chút trên vành đai 3

Vành đai 3 trên cao hướng về phía trung tâm thành phố tắc dài. Ảnh:&nbsp;Anh Phú

Vành đai 3 trên cao hướng về phía trung tâm thành phố tắc dài. Ảnh: Anh Phú

Video: Anh Phú

10h20
Người dân dầm mình nhiều giờ trong mưa ngập

Mưa ngập kéo dài nhiều trên nhiều tuyến phố khiến nhiều người ra khỏi nhà từ sáng sớm, sau 4-5 tiếng vẫn chưa đến được cơ quan.

Ảnh:&nbsp;Võ Thạnh

Ảnh: Võ Thạnh

Ảnh:&nbsp;Võ Thạnh

Ảnh: Võ Thạnh

Phố Trần Quốc Hoàn ngập sâu hơn 50cm, nhiều xe chết máy xếp hàng dài chờ sửa. Ảnh:&nbsp;Võ Thạnh

Phố Trần Quốc Hoàn ngập sâu hơn 50cm, nhiều xe chết máy xếp hàng dài chờ sửa. Ảnh: Võ Thạnh

10h15
Nước sông Tô Lịch dâng cao

Mưa từ đêm qua đến sáng nay khiến nước sông Tô Lịch dâng cao. Video: Võ Hải

9h50
Cổ thụ đổ đè bẹp ôtô

Cây xà cừ bật gốc đổ trúng ôtô trên phố Trần Phú giao với Chu Văn An. Ảnh:&nbsp;Huy Mạnh

Cây xà cừ bật gốc đổ trúng ôtô trên phố Trần Phú giao với Chu Văn An. Ảnh: Huy Mạnh

Người trong xe được đưa ra an toàn, nhưng xe bị biến dạng, hư hại nặng. Ảnh:&nbsp;Huy Mạnh

Người trong xe được đưa ra an toàn, nhưng xe bị biến dạng, hư hại nặng. Ảnh: Huy Mạnh

Lực lượng chức năng đã có mặt để cắt, di dời cây đổ, để các phương tiện lưu thông. Ảnh:&nbsp;Huy Mạnh

Lực lượng chức năng đã có mặt để cắt, di dời cây đổ, để các phương tiện lưu thông. Ảnh: Huy Mạnh

Ảnh:&nbsp;Huy Mạnh

Ảnh: Huy Mạnh

Lực lượng chức năng cắt cây đổ. Video: Huy Mạnh

9h37
Xe máy té ngã, nhiều ô tô phải gọi cứu hộ xe trên đường Trương Công Giai

Mưa lớn gây ngập lụt khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn. Video: Tuấn Việt

Xe cứu hộ rẽ sóng, kéo theo một chiếc xe bị chết máy khi đi vào đường ngập, tại chung cư trên đường Lê Trọng Tấn, Hoài Đức. Ảnh:&nbsp;Lưu Quý

Xe cứu hộ rẽ sóng, kéo theo một chiếc xe bị chết máy khi đi vào đường ngập, tại chung cư trên đường Lê Trọng Tấn, Hoài Đức. Ảnh: Lưu Quý

9h30
Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ngập nước

Mưa lớn kết hợp nước sông dâng cao khiến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua Thường Tín, ngập 20-30 cm. Dù vậy, phương tiện vẫn lưu thông bình thường trên ba làn mỗi chiều.

Trong khi đó, đường gom hai bên cao tốc ngập sâu hơn, xe cộ không thể di chuyển. Đơn vị quản lý đã cử lực lượng ứng trực, theo dõi sát diễn biến ngập nước.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị ngập. Ảnh:&nbsp;Cục Đường bộ Việt Nam

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị ngập. Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam

9h15
Người Hà Nội đẩy xe giúp nhau qua đường ngập

Người ngã, cây đổ, thuyền phao xuất hiện giữa phố ngập Hà Nội - 33

Ảnh: Đức Đồng

Người ngã, cây đổ, thuyền phao xuất hiện giữa phố ngập Hà Nội - 34

Ảnh: Đức Đồng

Người ngã, cây đổ, thuyền phao xuất hiện giữa phố ngập Hà Nội - 35

Xe cứu hộ kéo hai chiếc ôtô bị chết máy. Ảnh: Đức Đồng

Một người dân vác xe đạp qua đoạn ngập. Video:&nbsp;Anh Phú

Một học sinh đạp xe đến trường trong mưa ngập. Ảnh: Đức Đồng

8h55
Giao thông tê liệt, người dân vác xe qua biển nước

Một người dân vác xe đạp qua đoạn ngập. Video: Anh Phú

Giao thông tê liệt trên đường Xuân Tảo. Video: Anh Phú

8h50
Ùn tắc dài trên đường Võ Chí Công

Do đường Võ Chí Công bị ngập, dòng xe xếp hàng dài khoảng 4 km hướng sân bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội.

Nước ngập sâu nên nhiều xe không thể đi qua. Ảnh:&nbsp;Trần Huấn

Nước ngập sâu nên nhiều xe không thể đi qua. Ảnh: Trần Huấn

Dòng xe ùn tắc kéo dài. Ảnh:&nbsp;Trần Huấn

Dòng xe ùn tắc kéo dài. Ảnh: Trần Huấn

Làn xe máy cũng ùn ứ. Video: Trần Huấn

8h45
Xe chết máy xếp hàng chờ sửa

Xe máy ngập nước bị chết máy hàng loạt tại nút giao&nbsp;Trần Bình - Hồ Tùng Mậu. Ảnh:&nbsp;Viết Tuân

Xe máy ngập nước bị chết máy hàng loạt tại nút giao Trần Bình - Hồ Tùng Mậu. Ảnh: Viết Tuân