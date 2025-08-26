Người ngã, cây đổ, thuyền phao xuất hiện giữa phố ngập Hà Nội

- Bão Kajiki hình thành ngày 23/8 trên Biển Đông, mạnh cấp 14 khi vào đất liền. Chiều 25/8, bão đổ bộ Thanh Hóa - Nghệ An, gió cấp 11-12, giật cấp 14, gây mưa lớn diện rộng Bắc Trung Bộ và đồng bằng Bắc Bộ.

- Sáng 26/8, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất Lào, hoàn lưu vẫn gây mưa lớn ở miền Bắc, Hà Nội chịu ảnh hưởng nặng nề.

- Hà Nội: từ đêm 25 đến sáng 26/8 mưa dồn dập, nhiều nơi 150-200 mm; riêng Thường Tín hơn 160 mm/8 giờ.

+ Hàng loạt phố Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Minh Khai, Nguyễn Xiển... ngập sâu; hàng trăm ôtô, xe máy chết máy.

+ Lượng mưa kỷ lục: Hai Bà Trưng 315 mm, Yên Sở 310 mm, Tây Mỗ 271 mm, Yên Nghĩa 267 mm, Hoàng Liệt 235 mm, Hà Đông 214 mm, Từ Liêm 191 mm.

+ Thành phố xuất hiện khoảng 40 điểm ngập úng, khiến giao thông hỗn loạn

- Trong 24 giờ tới, Bắc Bộ tiếp tục mưa to, nguy cơ ngập úng đô thị, lũ quét, sạt lở đất. Người dân hạn chế đi qua vùng ngập, đảm bảo an toàn giao thông.