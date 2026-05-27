Tổng thống Serbia tiết lộ "hậu quả" vì từ chối trừng phạt Nga

Phát biểu này với báo giới tại Bắc Kinh hôm 25/5, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic nói: “Serbia trong 5 năm qua chưa mở được bất kỳ chương đàm phán nào về việc gia nhập EU vì lập trường đối ngoại của nước này đối với Liên bang Nga. Và đừng để bất kỳ ai kể cho các bạn nghe những câu chuyện cổ tích rằng điều đó xảy ra vì một lý do nào khác”.

Sau khi Nga phát động cuộc chiến Ukraine, ông Vucic trong bài phát biểu trước toàn quốc tuyên bố Belgrade ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine nhưng sẽ không áp đặt trừng phạt đối với Moscow. Ông nhấn mạnh, Serbia coi Nga và Ukraine là những quốc gia anh em và lấy làm tiếc về những gì đang diễn ra ở Đông Âu. Nhà lãnh đạo Serbia cũng bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ nhân đạo cho Kiev.

Ông Vucic đang tăng cường năng lực không quân Serbia vì cho rằng châu Âu đang chuẩn bị cho một cuộc chiến với Nga.

Trước đó, tại Quảng trường Đỏ ở Moscow, ông tuyên bố Serbia không sợ các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu.