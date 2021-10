Cảnh báo mưa, lũ ở Trung Bộ, Phó Thủ tướng điện hỏa tốc

Thứ Bảy, ngày 23/10/2021 12:00 PM (GMT+7)

Công điện hỏa tốc phát đi sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các tỉnh miền Trung khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó với đợt mưa, lũ được dự báo diễn ra từ nay đến 25-10.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ nay đến ngày 25-10, có thể sẽ xảy ra đợt mưa lớn, diện rộng tại khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, tổng lượng mưa có thể đạt 200-380mm, có nơi trên 430mm. Chưa kể, ngoài biển Đông, từ nay đến ngày 27-10, khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới, bão tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực miền Trung.

Trước tình hình ấy, công điện hỏa tốc sáng nay, 23-10 do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trong khu vực vừa khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua, vừa theo dõi chặt chẽ diễn biến, triển khai các biện pháp ứng phó với đợt mưa lũ mới theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Theo đó, cần tập trung rà soát phương án, sẵn sàng huy động lực lượng, tổ chức sơ tán khẩn cấp các hộ dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn, nhất là khu vực có thể xảy ra ngập sâu, chia cắt, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất… bao gồm những nơi năm 2020 từng xạt lở.

Tổ chức thông tin, hướng dẫn người dân đi lại an toàn khi có mưa lũ; triển khai lực lượng kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ giao thông an toàn qua các ngầm tràn, tuyến đường bị ngập sâu. Triển khai phương án bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập; tổ chức giám sát việc vận hành an toàn các hồ đập trên địa bàn, đặc biệt đối với các hồ đập xung yếu, đã đầy nước...

Công điện của Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ TN&MT tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời để các cơ quan có liên quan và người dân các địa phương biết, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Trong công điện về ứng phó mưa lũ khu vực Trung Bộ này, lãnh đạo Chính phủ cũng lưu ý không được vì mưa, lũ mà lơi là công tác phòng, chống đại dịch COVID-19.

