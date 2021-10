Mưa lớn tới hơn 700 mm, nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên ngập nặng, lũ lớn

Thứ Hai, ngày 18/10/2021 10:00 AM (GMT+7)

Mưa lớn liên tục những ngày qua đã gây ngập lụt nhiều nơi ở miền Trung, Tây Nguyên. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, từ 19 giờ ngày 15-10 đến 1 giờ ngày 18-10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế đã có mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến 300-600 mm, có nơi trên 700 mm; khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định và Kon Tum có tổng lượng mưa phổ biến 200-300 mm, có nơi trên 300 mm; khu vực Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai có tổng lượng mưa phổ biến 100-200 mm; Nghệ An có lượng mưa phổ biến 50-80 mm, có nơi trên 100 mm.

Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) bị ngập, người đi xe gắn máy phải dắt bộ - Ảnh: Quang Tám

Trong 6 giờ qua (từ 1 giờ đến 7 giờ ngày 18-10), khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Hồ Kim Sơn 130,2 mm, Cẩm Nhượng 66,8 mm, Kỳ Thịnh 65,6 mm (Hà Tĩnh); Lệ Thủy 122,4 mm, Tân Mỹ 111,6 mm, Đồng Hới 84,8 mm (Quảng Bình); Cồn Cỏ 126 mm (Quảng Trị), An Nhơn 42,6 mm (Bình Định), Khánh Hiệp 75,3 mm (Khánh Hòa)

Dự báo trong 6 giờ tới, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa ở tỉnh Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế từ 30-50 mm, có nơi trên 80 mm; từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên từ 10-20 mm, có nơi trên 40 mm

Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ngày hôm nay 18-10, ở khu vực từ phía Nam Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-130 mm, có nơi trên 150 mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Hà Tĩnh đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên. Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

