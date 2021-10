Biển Đông khả năng xuất hiện bão, miền Trung nguy cơ lũ chồng lũ

Một vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão sắp xuất hiện trên Biển Đông, hướng vào Trung Bộ có thể gây ra một đợt mưa lũ tiếp theo tại khu vực này.

Nhiều nơi ở miền Trung xảy ra ngập lụt do mưa lớn những ngày qua. Ảnh NLĐ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 24-25/10, ở vùng biển phía nam Biển Đông có khả năng xuất hiện một vùng áp thấp; khoảng ngày 26-27/10, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão.

Áp thấp nhiệt đới hoặc bão này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ trong các ngày 27-30/10. Nguy cơ xảy ra một đợt mưa to đến rất to tiếp theo ở Trung Bộ, cần đề phòng lũ quét, sạt lở ở vùng núi và ngập úng ở vũng trũng thấp.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa tính từ 19h ngày 21/10 đến 13h ngày 22/10) như: Hồ Đá Đen (Khánh Hòa) 118.8mm, Khánh Trung (Khánh Hòa) 112.4mm, Nậm Ban (Lai Châu) 108.6mm, Mường Chà (Điện Biên) 104.4mm, Nậm Hàng 1 (Lai Châu) 99.4mm…

Ở khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa tính từ 19h ngày 21/10 đến 13h ngày 22/10) như: Phú Ốc (Thừa Thiên Huế) 197.4mm, Hồ Hòa Mỹ (Thừa Thiên Huế) 189.2mm, Cổ Bi (Thừa Thiên Huế) 160.8mm, Phong Mỹ (Thừa Thiên Huế) 156.6mm, Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) 154.8mm…

Dự báo, trong đêm nay (22/10), ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 50mm.

Từ nay (22/10) đến ngày 23/10, ở khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Từ nay (22/10) đến ngày 25/10 ở khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến ở Quảng Trị đến Quảng Ngãi 200-380mm, có nơi trên 430mm; Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum 50-150mm, có nơi trên 200mm.

Để chủ động đối phó với diễn biến của mưa to, lũ, ngày 22/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã có công điện gửi các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định và các Bộ, ngành yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền, người dân chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn cho người, tài sản và sản xuất.

Tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân tại các khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, chia cắt; rà soát công tác chuẩn bị lương thực, thực phẩm theo phương châm 4 tại chỗ.

Tổ chức lực lượng để canh gác tại các ngầm tràn, tuyến đường bị ngập lụt, chia cắt khi có lũ; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục đảm bảo giao thông.

Chỉ đạo kiểm tra, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, nhất là các công trình xung yếu, đang thi công và các hồ chứa đã đầy nước; công tác vận hành các hồ chứa đảm bảo an toàn công trình, an toàn hạ du.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

