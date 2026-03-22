Hoa gạo nở đỏ rực khắp Kinh thành Huế

Tại nhiều tuyến đường trung tâm TP Huế như Lê Lợi, Lê Duẩn hay Hàm Nghi, những cây gạo đồng loạt nở rộ.

Cây gạo cổ thụ nở đỏ rực bên bờ sông Hương, được nhiếp ảnh gia Nguyễn Phong, sống tại TP Huế thực hiện trong chuyến "săn" hoa gạo tại quê nhà.

Hoa gạo hay mộc miên là họ thân gỗ, tán tròn. Cây có nguồn gốc từ Ấn Độ, được trồng phổ biến tại nhiều nơi ở châu Á như Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Hong Kong, Đài Loan và miền Nam Trung Quốc.

"Bên cạnh mùa hoa sen và ngô đồng, vào mùa hoa gạo, tôi thường xách máy đi tìm những góc hình đẹp", anh Phong nói.

Cây gạo nở đỏ rực trước Quan Tượng Đài trong kinh thành Huế.

Quan Tượng Đài được vua Minh Mạng cho xây dựng năm 1827 ở phía tây nam kinh thành, cao khoảng 4,2 m, dùng làm nơi quan sát thiên văn và thời tiết. Tại đây, triều đình dựng cột treo cờ để xác định hướng gió, đồng thời xây một đình bát giác gọi là Bát Phong Đình phục vụ việc quan trắc.

Công viên ven sông Hương trên đường Lê Duẩn hiện có hàng chục cây gạo bung nở.

Những năm gần đây, thành phố Huế trồng thêm nhiều cây gạo dọc bờ sông Hương, khu vực trước trụ sở UBND thành phố và một số không gian công cộng, góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan cho đô thị.

Hoa gạo xuất hiện vào khoảng tháng 3, 4 ở miền Bắc và miền Trung, thường nở rộ trong khoảng hai tuần, sau đó hoa rụng, cây bắt đầu ra lá, báo hiệu mùa hè sắp đến.

Hoa đỏ rực ở công viên đặt tượng Phan Bội Châu trên đường Lê Lợi.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Phong cho biết trong chuyến "săn" hoa gạo năm nay, cây gạo trong khuôn viên cung An Định nở rộ và đẹp nhất.

Theo anh, vào mùa hoa gạo hằng năm, nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn nhiều du khách ngắm hoa, chụp ảnh giữa khung cảnh cổ kính của cung điện, tìm lại cảm giác hoài niệm.

Được ví như là "cung điện mùa hè" của triều đình Huế, cung An Định (ảnh) mang dáng dấp một tòa lâu đài châu Âu, nhưng lại mang họa tiết hoa văn truyền thống cung đình Huế.

UNESCO công nhận cung An Định là Di sản văn hóa thế giới, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc, đại diện trường phái kiến trúc tân cổ điển ở Việt Nam đầu thế kỷ XX.

Chị Anh Lê, sống tại TP Huế, cho biết vào mùa gạo nở chị cùng con gái tìm đến những gốc gạo già ngoại ô thành phố để chụp hình bên cánh đồng lúa.

"Bức tranh đồng quê với màu đỏ hoa gạo, xanh của đồng lúa tạo cảm giác bình yên", chị Anh Lê nói.

Thời tiết Huế cuối xuân mát mẻ, không quá nóng bức, du khách có thể chọn mặc áo dài hoặc váy trắng, tạo dáng trên nền đỏ của hoa.

Anh Phong gợi ý thời điểm thích hợp check in hoa gạo là buổi sáng, từ 8h đến 10h. Du khách đến quá sớm quá sẽ không có nắng rực, chiều muộn nắng tắt nhanh, khó bắt được những khoảnh khắc đẹp.