Khoảnh khắc công an leo sân thượng cứu bé gái trong vụ cháy nhà trọ 4 tầng ở phường Tân Thới Hiệp

Chiến sĩ Công an phường Tân Thới Hiệp leo sân thượng cứu cháu bé 1 tuổi thành công trong vụ cháy ngôi nhà trọ 4 tầng ở đường Nguyễn Thị Thơi. Ảnh: MX

Đến hơn 12h ngày 12/4, hiện trường vụ hỏa hoạn tại căn nhà kinh doanh phòng trọ trên đường Nguyễn Thị Thơi (phường Tân Thới Hiệp) vẫn bị phong tỏa nghiêm ngặt.

Công an phường leo sân thượng cứu cháu bé

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 3h sáng, khi khu dân cư đang chìm trong giấc ngủ, lửa bất ngờ bùng phát từ tầng trệt khu vực để xe máy của căn nhà 1 trệt 3 lầu. Chỉ trong ít phút, khói đen đặc quánh bịt kín lối thoát duy nhất.

Cảnh sát phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường. Ảnh: CH

Phát hiện hỏa hoạn, Công an phường Tân Thới Hiệp, lực lượng an ninh cơ sở và người dân địa phương nhanh chóng huy động bình chữa cháy mini tiếp cận. Tuy nhiên, cửa chính căn nhà sử dụng khóa vân tay bị vô hiệu hóa trong cơn hoảng loạn, khiến những người bên trong mắc kẹt, gào thét tuyệt vọng phía sau cánh cửa sắt đóng chặt.

Trong tình thế khẩn cấp, một người đàn ông là Công an phường Tân Thới Hiệp, thuộc tổ phòng chống tội phạm, phát hiện có người đang kêu cứu trên sân thượng. Bất chấp khói đen cuồn cuộn tỏa ra từ các khe cửa sổ, người này đã nhanh chóng tìm cách tiếp cận từ phía nhà bên cạnh, leo lên khu vực cao nhất của căn nhà.

"Lúc đó khói lửa dữ dội, nhưng nghe tiếng trẻ con khóc trên sân thượng, tôi chỉ kịp nghĩ phải đưa cháu bé ra ngoài thật nhanh", một chứng nhân kể lại khoảnh khắc người công an bế gọn cháu bé, vượt qua làn khói độc để đưa xuống đất an toàn trong tiếng hò reo của người dân.

Cháu bé sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng ổn định. Cùng lúc đó, Công an phường đã nhanh chóng hỗ trợ đưa những người thoát nạn khác đi bệnh viện và bảo vệ hiện trường.

Cửa chính ngôi nhà trọ khóa bằng vân tay

Theo nhân chứng tên T, khi vụ cháy xảy ra, có khoảng 2-3 người may mắn thoát ra ngoài từ sớm trong tình trạng hoảng loạn. Một người đàn ông bị thương nặng ở tay do nỗ lực đập vỡ kính cửa sổ để tìm đường sống.

Ngôi nhà bị cháy (biển màu đỏ). Ảnh: CH

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng phải phá khóa cổng chính (khóa vân tay), đồng thời bắc thang chuyên dụng tiếp cận các tầng cao từ phía ngoài để tìm kiếm người mắc kẹt.

Tại hiện trường, dù mặt tiền căn nhà không hư hại quá nhiều, nhưng toàn bộ vật dụng bên trong đã bị thiêu rụi. Đội nghiệp vụ xác định có 2 người tử vong tại một phòng trọ do ngạt khói, gồm: N.N.B (2000, nam quê Cà Mau), N.T.L.H (2002, nữ quê Vĩnh Long).

Cả hai được xác định là đôi bạn trẻ đang thuê trọ sinh sống tại đây. Ngoài ra, 5 nạn nhân khác bị ngạt khí nặng đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Hiện Công an TP.HCM đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xác định trách nhiệm của các bên liên quan.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt trưa 12/4, một lãnh đạo UBND phường Tân Thới Hiệp (TP.HCM) cho biết ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. "Bước đầu, địa phương hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong 10 triệu đồng và người bị thương 5 triệu đồng. Chúng tôi đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phối hợp nắm bắt gia cảnh của các nạn nhân, đa phần là người dân từ các tỉnh lên thành phố mưu sinh, để có hướng hỗ trợ thêm. Đồng thời, phường cũng đã báo cáo Mặt trận Tổ quốc TP.HCM để xin thêm các nguồn hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân", vị này thông tin thêm.