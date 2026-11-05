Cận cảnh ‘rồng lửa’ S-125 xé gió lao lên bầu trời

Sáng 5/11, tại Trường bắn Quốc gia khu vực 1 (TB1, Bắc Ninh), Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức khai mạc Diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật các lực lượng Phòng không năm 2026, với sự tham gia của các sư đoàn phòng không trên cả nước.

Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra trình độ tổ chức, chỉ huy, khả năng khai thác, sử dụng khí tài và năng lực sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị. Tại đây, nhiều tổ hợp tên lửa phòng không S-125VT, S-125M và S-125-2TM được triển khai, thực hành đánh chặn, tiêu diệt các mục tiêu giả định.

Kíp chiến đấu sẵn sàng khai hỏa

Cận cảnh đạn tên lửa S-125 trên bệ phóng trước giờ khai hỏa. Ảnh: Tuấn Anh

Các kíp chiến đấu khẩn trương kiểm tra, hoàn tất công tác chuẩn bị khí tài trước giờ khai hỏa. Ảnh: Tuấn Anh

Để thực hiện nhiệm vụ, các kíp chiến đấu phải phối hợp chặt chẽ, thao tác chính xác, bảo đảm khí tài hoạt động ổn định và sẵn sàng khai hỏa khi có lệnh.

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị, một thành viên kíp chiến đấu cho biết: "Ngay từ khi nhận bàn giao khí tài, chúng tôi đã tập trung kiểm tra, thực hiện thuần thục các thao tác chuẩn bị chiến đấu. Khi có lệnh chuyển cấp, toàn kíp nhanh chóng vào vị trí, phát hiện, bám sát mục tiêu và thực hành tiêu diệt ngay từ loạt đạn đầu tiên với sai số rất nhỏ".

"Rồng lửa" S-125 khai hỏa, tiêu diệt mục tiêu

Đúng 8h58, kíp chiến đấu Tiểu đoàn 178, Trung đoàn 282, Sư đoàn 375 thực hành bắn đạn thật bằng tổ hợp S-125-2TM, tiêu diệt mục tiêu ngay từ quả đạn đầu tiên ở cự ly 18km, độ cao 1,5km.

Theo ghi nhận tại cuộc diễn tập, các kíp chiến đấu đã bắn trúng mục tiêu là máy bay không người lái M-100CT.

Tên lửa S-125 rời bệ phóng, lao về phía mục tiêu giả định. Ảnh: Tuấn Anh

Khói lửa cuồn cuộn bao trùm trận địa trong khoảnh khắc khai hỏa. Ảnh: Tuấn Anh

Luồng lửa sáng rực kéo dài phía sau quả đạn tên lửa S-125. Ảnh: Tuấn Anh

Tên lửa S-125 lao vút lên bầu trời, để lại vệt khói trắng giữa núi rừng. Ảnh: Tuấn Anh

Khoảnh khắc tên lửa S-125 bắn trúng mục tiêu. Ảnh: Tuấn Anh

Toàn cảnh Trường bắn Quốc gia khu vực 1 (TB1, Bắc Ninh). Ảnh: Tuấn Anh

Nói về kết quả diễn tập, một thành viên kíp chiến đấu chia sẻ: "Dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhờ được huấn luyện kỹ lưỡng, kíp chiến đấu đã vận dụng linh hoạt các biện pháp chống nhiễu, nhanh chóng phát hiện, bám sát và xạ kích mục tiêu theo đúng phương án. Kết quả này khẳng định chất lượng huấn luyện, khả năng hiệp đồng và trình độ làm chủ khí tài của đơn vị".

Cuộc diễn tập là dịp đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng hiệp đồng và năng lực sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng phòng không chụp ảnh lưu niệm sau nội dung diễn tập bắn đạn thật. Ảnh: Tuấn Anh