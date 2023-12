Cận cảnh phá dỡ chung cư mini 9 tầng xây dựng sai phép ở Hà Nội

Ghi nhận của PV báo Tiền Phong những ngày cuối tuần, chung cư mini 9 tầng sai phép tại huyện Thạch Thất vẫn đang được tiến hành "cắt ngọn".

Hiện công trình đang phá dỡ tầng 8, dự kiến hết ngày 17/12 sẽ hoàn thành phá dỡ tầng 8.

Một công nhân tại đây cho biết, tốp thợ gồm 10 người làm việc liên tục để kịp tiến độ phá dỡ.

Ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Xã cho biết, sau khi có chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Huyện ủy - UBND huyện Thạch Thất đã có chỉ đạo thực hiện việc này. Xã đã mời chủ đầu tư làm việc, quá trình làm việc chủ đầu tư có sự hợp tác.

Hiện tại, chủ đầu tư đã tháo dỡ xong tầng 9, tầng 8 gần xong. Hiện đang tháo dỡ các cột bê tông, tỉa bê tông để cắt sắt. Cùng với đó, UBND xã đã hỗ trợ thuê lực lượng lên để hỗ trợ tháo dỡ, dọn dẹp phế liệu, trạc xây dựng để đảm bảo môi trường chung.

Theo ông Quang, quá trình tháo dỡ cũng phát sinh khó khăn, do chủ đầu tư đã đầu tư vay ngân hàng để xây dựng, vốn cạn kiệt nay lại tiếp tục tìm nguồn để tự phá dỡ. Khó khăn thứ hai là công trình cao tầng, một phía tiếp giáp với nhà dân. Do đó, phải làm vành đai bảo hiểm, mỗi khi phá dỡ đều phải có người đứng bên ngoài đỡ, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công. "Tại buổi đối thoại trước đó với chủ đầu tư, chúng tôi đã cho chủ đầu tư ký cam kết, trong đó yêu cầu hết tháng 12 phải xử lý xong công trình", ông Quang nói.

Cầu thang thoát hiểm bị tháo dỡ toàn bộ

Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng cho biết, huyện đã giao Tổ công tác phụ trách chỉ đạo khắc phục các công trình vi phạm của huyện và UBND xã Tân Xã tiếp tục đôn đốc, giám sát chủ đầu tư khắc phục hậu quả công trình vi phạm đảm bảo tiến độ, an toàn lao động trong quá trình tháo dỡ công trình.

"Chúng tôi đã dùng cẩu đưa được máy cẩu lên tầng cao nhất của tòa nhà, qua đó đẩy nhanh tiến độ phá dỡ. Ngoài ra, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các địa phương kiên quyết không để các công trình xây dựng vi phạm, không đảm bảo điều kiện về PCCC đưa vào sử dụng; lập hồ sơ xử lý các công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, PCCC", lãnh đạo huyện Thạch Thất thông tin.

Theo kết luận kiểm tra tòa chung cư mini 9 tầng xây sai phép ở huyện Thạch Thất của Sở Xây dựng Hà Nội, khi chủ đầu tư có hành vi xây dựng sai phép thì huyện Thạch Thất đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng. Tuy nhiên, đối với hành vi vi phạm lĩnh vực đất đai thì huyện Thạch Thất lại thiếu đôn đốc, kiểm tra, dẫn đến UBND xã Tân Xã và các cơ quan liên quan chưa thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm.

Liên quan đến công trình “Chung cư cao cấp My House” xây "chui" cả trăm căn hộ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trước đó chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND TP, UBND huyện Thạch Thất kiểm tra, làm rõ.

